অক্ষয়ৰ ভাইৰেল নৃত্য আছিল অপৰিকল্পিত: 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ'ত ৰণবীৰৰ মেগা এণ্ট্ৰি !

অক্ষয়ৰ ভাইৰেল নৃত্য আছিল অপৰিকল্পিত: 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ'ত ৰণবীৰৰ মেগা এণ্ট্ৰি !
'ধূৰন্ধৰ'ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতা আৰু ৰণবীৰ সিঙৰ আগন্তুক চৰিত্ৰক লৈ মুখ খুলিলে কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ বিজয় গাংগুলীয়ে ৷ অক্ষয় খান্নাতকৈও 'ধূৰন্ধৰ ২'ত ধমাকেদাৰ এণ্ট্ৰি ৰণবীৰ সিঙৰ ৷
By Seema Sinha
Published : March 19, 2026 at 11:26 PM IST
প্ৰখ্যাত কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ বিজয় গাংগুলীয়ে শেহতীয়াকৈ ‘ধূৰন্ধৰ’ (Dhurandhar) বোলছবিখনত অক্ষয় খান্নাৰ জনপ্ৰিয় নৃত্য আৰু ‘ধূৰন্ধৰ ২’ত ৰণবীৰ সিঙৰ এণ্ট্ৰিক লৈ কিছু আমোদজনক কথা সদৰী কৰিছে ।
অক্ষয় খান্নাৰ ভাইৰেল নৃত্য আছিল অপৰিকল্পিত
‘ধূৰন্ধৰ’ ছবিত বাহৰেইনৰ এটা জনপ্ৰিয় ৰেপ গীত 'FA9LA'ৰ তালে তালে অক্ষয় খান্নাই কৰা আমোদজনক নৃত্যটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে । বিজয় গাংগুলীৰ মতে, এই দৃশ্যটো কোনো পূৰ্বপৰিকল্পিত নাছিল । অক্ষয়ে কোনো আখৰা নকৰাকৈয়ে অতি সহজ আৰু স্বাভাৱিকভাৱে কেমেৰাৰ সন্মুখত নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁৰ সেই বিশেষ শৈলী আৰু স্বকীয়তাই চৰিত্ৰটোক এক নতুন মাত্ৰা দিছিল।
‘ধূৰন্ধৰ ২’ত ৰণবীৰ সিঙৰ ধামাকা এণ্ট্ৰি
বিজয় গাংগুলীয়ে ইংগিত দিছে যে ছবিখনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ৰণবীৰ সিঙৰ এণ্ট্ৰি অক্ষয় খান্নাতকৈও অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু বিশাল হ’ব । তেওঁ জনাইছে যে দৰ্শকে ৰণবীৰৰ পৰা এক বিৰাট ‘এক্সপ্ল’ছিভ’ এণ্ট্ৰি আশা কৰিব পাৰে, যিয়ে ছবিখনৰ উত্তেজনা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব । মুঠতে, কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ জৰিয়তেও যে একোটা চৰিত্ৰৰ কাহিনী সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিব পাৰি, বিজয় গাংগুলীৰ কামত তাৰেই প্ৰতিফলন ঘটিছে ।
'শ্বৰাৰত' গীতটোৰ জনপ্ৰিয়তা
আয়েশা খান আৰু ক্ৰিষ্টল ডিছুজাক লৈ চিত্ৰায়িত 'শ্বৰাৰত' (Shararat) গীতটো এটা ডাঙৰ 'চাৰ্টবাষ্টাৰ'ত পৰিণত হৈছে আৰু সকলো প্ৰজন্মৰ লোকৰ মাজত ই সমানেই জনপ্ৰিয় হৈছে ।
গোলকীয় পৰিচয় আৰু স্বীকৃতি
বিজয় গাংগুলীয়ে জনাইছে যে ছবিখনৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ বাবে তেওঁৰ কামক এতিয়া আগতকৈ তিনিগুণ বেছি মানুহে চিনি পাইছে । মানুহে এতিয়া আগ্ৰহেৰে বিচাৰিছে যে এই গীতসমূহৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী কোনে কৰিছে । যদিও তেওঁ পূৰ্বে 'স্ত্ৰী ২' (Stree 2)ৰ 'আজ কি ৰাত'ৰ দৰে জনপ্ৰিয় গীতৰ বাবে চৰ্চালৈ আহিছিল, কিন্তু 'ধূৰন্ধৰ'ৰ সফলতাই তেওঁক সমগ্ৰ বিশ্বতে এক বিশেষ পৰিচয় দিছে।
উল্লেখ্য যে, বিজয় গাংগুলীয়ে ইয়াৰ আগতে 'স্ত্ৰী ২' (২০২৪), 'আত্ৰংগী ৰে' (২০২১), 'অন্ধাধুন' (২০১৮) আৰু 'জাগ্গা জাছুছ' (২০১৭) ৰ দৰে ছবিত নিজৰ উৎকৃষ্ট কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । কিন্তু শেহতীয়াকৈ 'ধূৰন্ধৰ'ৰ সফলতাই বিজয় গাংগুলীৰ কেৰিয়াৰক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ গৈছে ।
ছবিখনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge) সম্পৰ্কে কিছু বিশেষ তথ্য-
ৰণবীৰ সিঙৰ ধামাকা এণ্ট্ৰি
গাংগুলীয়ে জনাইছে যে ছিকুৱেলখনত প্ৰথম খণ্ডৰ অক্ষয় খান্নাৰ সেই জনপ্ৰিয় দৃশ্যটোৰ দৰেই ৰণবীৰ সিঙৰ (হামজা চৰিত্ৰত) এটা বিশেষ দৃশ্য থাকিব । কিন্তু এইবাৰ ইয়াৰ পৰিসৰ আগতকৈ বহুত ডাঙৰ আৰু আকৰ্ষণীয় হ’ব ।
সংগীত আৰু নৃত্য
বৰ্তমানলৈকে এই ছিকুৱেলখনত 'শ্বৰাৰত'ৰ দৰে কোনো সুকীয়া গান নাই । কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ বাবে কেৱল ৰণবীৰ সিঙৰ সেই বিশেষ দৃশ্যটোৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে । প্ৰথম খণ্ডটোৰ দৰেই ইয়াতো বেছিভাগ গান নেপথ্য সংগীত হিচাপেহে ব্যৱহাৰ হ’ব ।
কাহিনীৰ মূল বিষয়
প্ৰথম খণ্ডৰ তুলনাত এই নতুন ছবিখন মূলতঃ প্ৰতিশোধ (Revenge) আৰু এক্সনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মুঠতে, 'ধূৰন্ধৰ ২'ত দৰ্শকে এক শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।
বিখ্যাত কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ বিজয় গাংগুলীয়ে 'শ্বৰাৰত' (Shararat) গীতটোৰ নিৰ্মাণশৈলীৰ বিষয়ে কিছু আমোদজনক তথ্য সদৰী কৰিছে ।
বিজয় গাংগুলীৰ মতে, এই গীতটোৰ পৰিৱেশটো আছিল ৰণবীৰ সিঙৰ চৰিত্ৰটোৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ । গীতটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছবিখনৰ কাহিনীয়ে এক নতুন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ লয় । পৰিচালক আদিত্য ধৰে বিচাৰিছিল যে গীতটো যেন কোনো হঠাৎ সুমুৱাই দিয়া 'আইটেম ছং' যেন নালাগে । ই যাতে কাহিনীৰ সৈতে একেবাৰে মিলি যায় আৰু অতি বাস্তৱসন্মত যেন লাগে, তাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ।
গীতটো সংগীত পৰিচালক শ্বাশ্বত সচদেৱে সুৰ দিয়াৰ আগতেই পৰিচালকে বিজয় গাংগুলীলৈ পাকিস্তানৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন ভিডিঅ’ পঠিয়াইছিল । সেই দেশৰ ছোৱালীবোৰে কেনেকৈ নাচে, তেওঁলোকৰ সাজ-পাৰ, ৰূপ-সজ্জা আৰু সেই সময়ৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয়— সেই সকলোবোৰ নিৰীক্ষণ কৰিহে এই গীতটোৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ।
মুঠতে, সঠিক গৱেষণা আৰু শ্বাশ্বতৰ সুন্দৰ সংগীতৰ সংমিশ্ৰণে 'শ্বৰাৰত' গীতটোক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
'শ্বৰাৰত' (Shararat) গীতটোৰ সফলতাৰ আঁৰত থকা কাৰিকৰী দিশ
বিজয় গাংগুলীৰ মতে, এজন কৰিঅ’গ্ৰাফাৰৰ বাবে যদি সংগীত বা অডিঅ’টো ভাল হয়, তেন্তে আধা কাম তাতেই হৈ যায় । শ্বাশ্বত সচদেৱে প্ৰস্তুত কৰা সুন্দৰ সংগীতটোৱে কৰিঅ’গ্ৰাফীক আৰু অধিক উন্নত কৰাত সহায় কৰিছিল । দৰ্শকে ইয়াৰ সংগীত আৰু দৃশ্যশৈলী দুয়োটাই সমানেই উপভোগ কৰিছে ।
সাজ-পাৰ আৰু শালীনতা
যিহেতু গীতটোৰ পটভূমি আছিল পাকিস্তান, সেয়েহে সাজ-পাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছিল । তাত বিয়া-সবাহৰ সময়ত ছোৱালীবোৰে যি ধৰণে শালীনতা বজাই ৰাখি সাজ-পাৰ পিন্ধে আৰু নৃত্য কৰে, সেই দিশটোৰ প্ৰতি বিশেষ চকু দিয়া হৈছিল ।
এই গীতটো সফল কৰি তোলাত কেৱল কৰিঅ’গ্ৰাফী নহয়, চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ বিকাশ নওলখাৰ কেমেৰাৰ কামেও এক বিশেষ মাত্ৰা যোগ কৰিছে । তেওঁৰ শ্বুটিং শৈলী আৰু পোহৰৰ ব্যৱহাৰে কৰিঅ’গ্ৰাফীটোক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । মুঠতে, এয়া আছিল এজন সংগীত পৰিচালক, চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ আৰু কৰিঅ’গ্ৰাফাৰৰ এক সুন্দৰ দলীয় প্ৰচেষ্টা ।
'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনৰ দুই তাৰকা ৰণবীৰ সিং আৰু অক্ষয় খান্নাৰ সৈতে বিজয় গাংগুলী কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা
ৰণবীৰ সিঙৰ উপস্থিতিৰ যাদুৰ দৰে
যদিও ৰণবীৰ সিং এই দুয়োটা গীতৰ পোনপটীয়া অংশ নাছিল, তথাপিও তেওঁৰ উপস্থিতিৰ এক বিশেষ প্ৰভাৱ আছিল । 'শ্বৰাৰত' গীতটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত নাঁচৰ অংশসমূহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল । পিছত ৰণবীৰক মঞ্চত থিয় কৰাই তেওঁৰ সৈতে গোটেই নাঁচটোক সংলগ্ন কৰি 'ৱাইড শ্বট' (Wide shots) লোৱা হৈছিল ।
অক্ষয় খান্নাৰ স্বাভাৱিক অভিনয়
অক্ষয় খান্নাৰ বিষয়ে গাংগুলীয়ে কয় যে তেওঁ এজন অতি শান্ত প্ৰকৃতিৰ মানুহ, কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ যাদু কৰিব পাৰে । 'ধূৰন্ধৰ'ৰ সেই ভাইৰেল নৃত্যটো আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষয়ৰ নিজা ধাৰণা । তেওঁ কোনো আখৰা নকৰাকৈয়ে কেৱল আন নৃত্যশিল্পীসকলৰ ভৰিৰ খোজবোৰ নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু অতি সহজতে সেইবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ পৰিচালক আদিত্য ধৰে কোৱাৰ দৰেই অক্ষয়ে গীতটোৰ মাজতে হঠাৎ নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । আচৰিত কথাটো হ’ল যে পৰ্দাত আমি দেখা সেই মনোমোহা দৃশ্যটো মাত্ৰ এটা টেকতে (Single take) সম্পূৰ্ণ হৈছিল ।
প্ৰখ্যাত কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ বিজয় গাংগুলীয়ে তেওঁৰ কামৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু দৰ্শকৰ সঁহাৰিৰ বিষয়ে কিছু মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে । বিজয় গাংগুলীৰ মতে, যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো এটা গীতৰ কাম কৰে, তেতিয়া ইয়াৰ ফলাফল কি হ’ব সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাথাকে । তেওঁলোকে কেৱল গীতটোৰ শব্দ, পৰিৱেশ আৰু ছবিখনৰ কাহিনীৰ সৈতে ই কিমান খাপ খাব, সেইটোৰ ওপৰতহে সম্পূৰ্ণ সততাৰে গুৰুত্ব দিয়ে ।
তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে 'শ্বৰাৰত' (Shararat) এটা ভাল গান হ’ব বুলি তেওঁলোকে জানিছিল, কিন্তু ইমান ব্যাপক সঁহাৰি পাব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰা নাছিল । দৰ্শকে কোনটো বস্তু ভাল পাব বা কোনটো নাপাব, সেইটো ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যায় ।
তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা উদাহৰণো দিয়ে । তেওঁ ঈশান খট্টৰৰ সৈতে 'পিপ্পা' ছবিৰ 'মে পৰৱানা' (Main Parwana) নামৰ এটা গীতত অতি উৎসাহেৰে কাম কৰিছিল । উদ্যোগটোৰ বহু লোকে কামটোৰ প্ৰশংসা কৰিছিল যদিও ছবিখন OTT-ত অতি নীৰৱে মুক্তি পোৱাৰ বাবে গীতটোৱে আশানুৰূপ জনপ্ৰিয়তা লাভ নকৰিলে । মুঠতে, এজন শিল্পীৰ বাবে তেওঁৰ কামটোৱে দৰ্শকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰাটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, যিটো 'ধূৰন্ধৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হৈ উঠিছে ।
বিজয় গাংগুলীৰ বাবে ২০২৫ বৰ্ষটো আছিল অতি সফল । তেওঁ কাম কৰা প্ৰতিখন ছবি—'ছাৱা' (Chhaava), 'ছাইয়াৰা' (Saiyaara), 'সিতাৰে জমীন পৰ' (Sitare Zameen Par) আৰু 'ধূৰন্ধৰ' (Dhurandhar)— বক্স অফিচত অভূতপূৰ্বভাৱে সফল হৈছে ।
বিজয় গাংগুলীয়ে কয় যে এজন টেকনিচিয়ান হিচাপে যেতিয়া এখন ছবি সফল হয়, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ কাম প্ৰকৃততে সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হয় । ছবিখন অবিহনে কেৱল গান এটা জনপ্ৰিয় হ’লে তাৰ প্ৰভাৱ বেছি দিন নাথাকে ।
তেওঁৰ মতে, যেতিয়া এখন বোলছবি হিট হয়, তেতিয়া সেই ছবিত কৰা কামবোৰ চিৰসেউজ বা অমৰ হৈ পৰে । ২০২৫ চনত তেওঁ কাম কৰা প্ৰতিখন ছবিয়েই সফল হোৱাত তেওঁ নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছে । এই সফলতাই বিজয় গাংগুলীক এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
বিজয় গাংগুলীৰ মতে, কৰিঅ’গ্ৰাফী মানে কেৱল জনপ্ৰিয় 'হুক ষ্টেপ' (hook step) বা নৃত্যৰ খোজ নহয় । বিজয় গাংগুলীয়ে কয় যে বহুতে ভাবে কৰিঅ’গ্ৰাফী মানে কেৱল কিছুমান নাচৰ খোজ, কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াৰ অৰ্থ বহু গভীৰ । ইয়াৰ কাম হ’ল ছবিখনৰ কাহিনীৰ সৈতে গীতটোক সুন্দৰকৈ মিলাই দিয়া আৰু চৰিত্ৰসমূহৰ আৱেগক ধৰি ৰখা । তেওঁ ইয়াক VFX-ৰ সৈতে তুলনা কৰিছে, যিটো নেপথ্যত থাকিও ছবিখনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
'ছাইয়াৰা' (Saiyaara) ছবিৰ অভিজ্ঞতা
এই ছবিখনৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কয় যে তাত কোনো পৰম্পৰাগত নাচ নাছিল, তথাপিও ইয়াৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰাটো অধিক কঠিন আছিল । তেওঁ ৩২ দিন ধৰি গোৱা, আলিবাগ আৰু মুম্বাইৰ দৰে বিভিন্ন স্থানত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত উপস্থিত আছিল । প্ৰতিটো গীতৰ অন্তৰালত একোটা কাহিনী আছিল আৰু সেইবোৰ অতি সাৱধানতাৰে সজাই তোলা হৈছিল যাতে দৰ্শকে আৱেগবোৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে ।
আৱেগ আৰু কাহিনীৰ সংমিশ্ৰণ
তেওঁৰ মতে, যিবোৰ গীতত কোনো বিশেষ নাচ নাথাকে, সেইবোৰক সঠিক ৰূপ দিয়াটো অধিক প্ৰত্যাহ্বানজনক । কাৰণ তাত নাঁচতকৈ চৰিত্ৰৰ আৱেগ আৰু পৰিৱেশটোৱেহে প্ৰাধান্য পায় । বিজয় গাংগুলীৰ মতে কৰিঅ’গ্ৰাফী হ’ল চিনেমাৰ কাহিনীটো গীতৰ মাধ্যমেৰে প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাৰ এক কলা ।
বিজয় গাংগুলী এটা চিনেমাৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে । তেওঁৰ দেউতাক অনিল গাংগুলী এজন অতি সন্মানীয় চিনেমা পৰিচালক আছিল আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰূপালী গাংগুলী (অনুপমা ধাৰাবাহিক খ্যাত) তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভনীয়েক ।
কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি
বিজয় গাংগুলীয়ে ২০০৫ চনত 'বাণ্টি অৰ বাব্লী' (Bunty Aur Babli) ছবিখনৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ প্ৰখ্যাত কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ শ্বিয়ামাক দাভৰৰ সহায়ক হিচাপে কাম কৰিছিল । সেই ছবিখনতে তেওঁক অমিতাভ বচ্চনৰ এটা ৰেপ দৃশ্যৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, যিয়ে তেওঁক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দিয়াইছিল ।
এজন স্বতন্ত্ৰ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ হিচাপে যাত্ৰা
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 'হেট ষ্টৰী ৩', 'বাদশ্বাহো' আৰু 'তুমাৰী সুলু'ৰ দৰে ছবিত স্বতন্ত্ৰ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ২০১৭ চনত 'জাগ্গা জাছুছ' ছবিখনত প্ৰখ্যাত পৰিচালক অনুৰাগ বসুৰ সহায়ক হিচাপেও কাম কৰিছিল । কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে বিজয় গাংগুলীয়ে আজি বলীউডত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
'জাগ্গা জাছুছ' আৰু কেৰিয়াৰৰ মোৰ
বিজয় গাংগুলীয়ে প্ৰথমে ছবি পৰিচালনাৰহে পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু 'জাগ্গা জাছুছ' (Jagga Jasoos) ছবিখনে তেওঁৰ জীৱন সলাই দিলে । পৰিচালক অনুৰাগ বসুৱে তেওঁৰ সৃজনীশীলতা দেখি একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে । সেই ছবিখনৰ ৰণবীৰ কাপুৰৰ ওপৰত চিত্ৰায়িত 'গলতি ছে মিষ্টেক' (Galti Se Mistake) গীতটোৰ বাবে তেওঁ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বলীউডত তেওঁক এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ হিচাপে গণ্য কৰা আৰম্ভ হয় ।
প্ৰিয় অভিনেতা আৰু কৰ্ম-সংস্কৃতি
ৰণবীৰ কাপুৰক তেওঁ এগৰাকী অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী বুলি অভিহিত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও বিকী কৌশল আৰু ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ সৈতে কাম কৰিও তেওঁ অতি আনন্দিত । তেওঁৰ মতে, এই অভিনেতাসকল কেৱল দক্ষ শিল্পীয়েই নহয়, বৰঞ্চ অতি ভাল মানুহো, যাৰ ফলত চিনেমাৰ ছেটত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে আৰু নতুন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিবলৈ সহজ হয় ।
আগন্তুক প্ৰকল্প
বিজয় গাংগুলীৰ হাতত বৰ্তমান কেইবাখনো ডাঙৰ ছবি আছে, যাৰ ভিতৰত 'ককটেইল ২' (Cocktail 2), 'আলফা' (Alpha) আৰু 'হে জৱানী তো ইস্ক হোনা হে'ৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে আগন্তুক দিনত তেওঁ দৰ্শকক আৰু অধিক আমোদ দিবলৈ সক্ষম হ’ব । শেষত এটাই ক’ব পাৰি যে, 'গলতি চে মিষ্টেক'ৰ পৰা 'ধূৰন্ধৰ'লৈকে বিজয় গাংগুলীৰ যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে অনুপ্ৰেৰণাদায়ক ।
