ৰশ্মিকাৰ হাতত বিজয়ৰ চুমা: অৱশেষত অনুৰাগীৰ সন্দেহ দূৰ হ'ল

ৰশ্মিকাৰ হাতত বিজয়ৰ চুমা: অৱশেষত অনুৰাগীৰ সন্দেহ দূৰ হ'ল
দ্য গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সফলতা পাৰ্টীত ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ হাতত সকলোৰে সন্মুখত বিজয়ে আঁকি দিলে চুমা ৷
হায়দৰাবাদ : সন্দেহ সকলোৰ মনত, কিন্তু একো প্ৰমাণ নাই, কিয়নো তেওঁলোকে আজিলৈকে একো মাত মতা নাই বা কেতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে ৷ পিছে প্ৰেম জানো লুকাই থাকে ৷ অনুভৱ জানো লুকুৱাই ৰাখো বুলি ৰাখিব পাৰি ? নোৱাৰিলে শেষত, অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাইও নোৱাৰিলে ৷ ইমান দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা অনুৰাগীয়ে বিচাৰি থকা এটা মুহূৰ্ত কালি ঘটি গ’ল ৷ ৰশ্মিকাক চুমা যাচিলে বিজয়ে ৷
অনুৰাগীসকলে অধীৰভাৱে অপেক্ষা কৰি থকা মুহূৰ্তটো দিলে বিজয়ে । হায়দৰাবাদত ৰশ্মিকাৰ শেহতীয়া তেলুগু ছবি দ্য গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সফলতা উদযাপনৰ পাৰ্টী আছিল ৷ বিগত অক্টোবৰ মাহত বাগদান হোৱা বুলি খবৰ ওলোৱা এই দম্পতী কালি পাৰ্টীত উপস্থিত আছিল ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুয়োৱে ৰাজহুৱাভাৱে মৰমৰ প্ৰদৰ্শন কৰি অনুৰাগীসকলক আনন্দিত কৰি তোলে ।
ৰাহুল ৰবিন্দ্ৰ পৰিচালিত ছবিখনত অভিনয় কৰা ৰশ্মিকাক সমৰ্থন আগবঢ়াবলৈ বিজয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় । উদযাপনৰ সময়ত বিজয়ে ৰশ্মিকাৰ হাতখন ধৰি লাহেকৈ চুমা যাচে ৷ ৰশ্মিকাক লাজ ভাৱ এটাই আৱৰি ধৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ এই মুহূৰ্তটোৱে অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে আৰু কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে এই ভিডিঅ’।
ৰশ্মিকাৰ মুখত সুখৰ ৰেখা বিয়পি পৰে ৷ পিছত দৰ্শকক সম্বোধন কৰি ভাষণৰ সময়ত বিজয়ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । "বিজু, আপুনি আৰম্ভণিৰে পৰাই এই ছবিখনৰ অংশ আৰু আপুনি ইয়াৰ সফলতাৰো অংশ । আপুনি আশীৰ্বাদ হৈ আহিছে ।" তেওঁৰ হৃদয়স্পৰ্শী কথা শুনি দৰ্শকে জোৰেৰে হাতচাপৰি বজাইছিল ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে গীতা গোবিন্দম (২০১৮) আৰু ডিয়েৰ কমৰেড (২০১৯) ছবিত একেলগে অভিনয় কৰা এই দম্পতীটো দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোমাণ্টিক সম্পৰ্কত আছে যদিও সকলো কথা ব্যক্তিগতভাৱে ৰখাটো পচন্দ কৰে দুয়োৱে । খবৰ অনুসৰি ৩ অক্টোবৰত বিজয়ৰ হায়দৰাবাদৰ ঘৰত তেওঁলোকে অনুষ্টুপীয়াকৈ বাগদানৰ অনুষ্ঠান কৰে আৰু আগন্তুক বছৰৰ আৰম্ভণিতে বিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বিজয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৰাজহুৱাভাৱে দ্য গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ছবিখনৰ প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু ইয়াক “শক্তিশালী” আৰু “গুৰুত্বপূৰ্ণ” বুলি অভিহিত কৰিছিল । ৰশ্মিকাই উষ্ম সঁহাৰি জনাই কয় যে তেওঁৰ কামক লৈ বিজয়ে গৌৰৱ কৰিব বুলি আশা কৰিছে তেওঁ ।
