বিজয়-ৰশ্মিকাৰ মেনেজমেণ্ট টীমে জাৰি কৰিলে বিবৃতি
বিবাহৰ উৰাবাতৰি আৰু ভাইৰেল হৈ পৰা ফটো-ভিডিঅ’ৰ মাজতে বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ মেনেজমেণ্ট টীমে এক কঠোৰ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ : দক্ষিণ ভাৰতীয় তাৰকা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্না আকৌ এবাৰ বাতৰিৰ শিৰোনামত । ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকৰ বিয়া বুলি ছ’চিয়েল মিডিয়াত উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে । এতিয়া দুই জনপ্ৰিয় তাৰকাৰ মেনেজমেণ্ট টীমে গোপনীয়তাৰ বাবে আবেদন জনাইছে ৷
আনুষ্ঠানিকভাৱে বৰ্তমানলৈকে ঘোষণা নোহোৱা এই তাৰকা দম্পতীৰ বিবাহ সম্পৰ্কীয় তথ্য বিগত কিছুদিন ধৰি অনলাইনযোগে প্ৰচাৰ হৈ আহিছে । বিবাহৰ কাৰ্ডখন ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে শ্বেয়াৰ হৈছিল । কাৰ্ডখনত লিখা আছিল যে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব, তাৰ পিছত ৪ মাৰ্চত হায়দৰাবাদৰ বঞ্জাৰা হিলছৰ তাজ কৃষ্ণ হোটেলত এক বৃহৎ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । আনকি একাংশ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ছপা কৰা ফোন নম্বৰসমূহো ৰাজহুৱা কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজয় আৰু ৰশ্মিকাৰ পৰিচালনা দলে এক বিবৃতিযোগে অনুৰাগী আৰু সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।
দলটোৱে কয়, "বিয়াৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিগত তথ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰাটো অনুচিত । ইয়াৰ ফলত অতিথিসকলৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । বিয়াখন বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত বিষয় । অনুগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকৰ গোপনীয়তাক সন্মান কৰক ।"
ইতিমধ্যে একাংশ অতিথিয়ে নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ লাভ কৰা বুলিও দলটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে । অৱশ্যে কাৰ্ড আৰু ব্যক্তিগত যোগাযোগৰ তথ্য ফাদিল হোৱাৰ ফলত ই কিছু উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । যিহেতু এই অনুষ্ঠানত ছবি আৰু ৰাজনৈতিক জগতৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে, সেয়েহে সাৱধানে আৰু গোপনীয়ভাৱে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, এনে তথ্য ফাদিলে নিৰাপত্তাৰ পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি এই বৈবাহিক অনুষ্ঠানৰ বাবে কঠোৰ চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । বিয়াৰ সময়ত অতিথিসকলক আগতীয়াকৈ জনোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা ফটো বা ভিডিঅ’ও তুলিব নোৱাৰিব । অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত কোনো তথ্য ফাদিল নকৰিবলৈ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।
ইফালে লাইট আৰু ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে বিজয়ৰ হায়দৰাবাদৰ ঘৰ ৷ ভাইৰেল ফটোৱে বিয়াৰ উত্তেজনাত আৰু অধিক ইন্ধন যোগাইছে । অনুৰাগীসকলৰ মতে ইতিমধ্যে উদযাপন আৰম্ভ হৈ গৈছে । গীতা গোবিন্দম আৰু ডিয়েৰ কমৰেডত একেলগে কাম কৰা বিজয়-ৰশ্মিকাৰ সম্পৰ্কৰ বাতৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰচাৰ হৈ আহিছে ।
যদিও তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰাজহুৱাভাৱে এই কথা নিশ্চিত কৰা নাই, তথাপিও তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ প্ৰকল্পক পূৰ্ণৰূপত উৎসাহিত কৰে আৰু বন্ধৰ দিন আৰু পৰিয়ালৰ সমাৱেশত তেওঁলোকক প্ৰায়ে একেলগে দেখা যায় । ইমান জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতো বিজয় বা ৰশ্মিকাই ব্যক্তিগতভাৱে এই বিয়াৰ খবৰ নিশ্চিত কৰা নাই ৷
