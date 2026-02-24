বিৰোশৰ বিবাহ: পুল ভলীবলৰ পৰা জাপানী আহাৰলৈ- বিজয় আৰু ৰশ্মিকাৰ ব্যক্তিগত বিবাহ উৎসৱৰ ভিতৰচ’ৰা
উদয়পুৰৰ মনোৰম পৰিৱেশত দক্ষিণ ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু হৃদয়স্পৰ্শী মুহূৰ্তৰে বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাৰ বিবাহৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : অনুৰাগীৰ মাজত ‘বিৰোশ’ (Virosh) নামেৰে পৰিচিত এই জনপ্ৰিয় যুটীটোৱে আগন্তুক ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব । অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই হাই-প্ৰফাইল বিয়াখনক তেওঁলোকে নিজেই ‘দ্য ৱেডিং অফ বিৰোশ’ (The Wedding of VIROSH) বুলি নামকৰণ কৰিছে ।
বিলাসী বিবাহস্থলী: আই টি চি মেমেণ্ট’ছ উদয়পুৰ
এই ৰাজকীয় বিয়াখন উদয়পুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এখন অতি বিলাসী হোটেল 'আই টি চি মেমেণ্ট’ছ'ত অনুষ্ঠিত হৈছে । আৰাৱলী পৰ্বতমালাৰ কোলাত অৱস্থিত এই ঠাই অতি শান্ত আৰু সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত ৷ সমগ্ৰ পাহাৰজুৰি বিস্তৃত হৈ থকা এই বিশাল সম্পত্তিটোত ১১৭ টা ভিলা আছে । ইয়াৰ উপৰিও চৌহদৰ ভিতৰতে এখন নদী, এটা হ্ৰদ আৰু আনকি এখন নিজস্ব হেলিপেডো (helipad) আছে ৷
জনচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত অতি গোপনীয়তাৰে এক ঘৰুৱা উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ এই ঠাই অতি উপযুক্ত । প্ৰায় ১০০ জনমান ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ উপস্থিতিত বিৰোশৰ এই তিনিদিনীয়া বিবাহ উৎসৱ ২০২৬ চনৰ ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত সম্পন্ন হ’ব ।
বিবাহৰ পূৰ্বৰ আনন্দময় মুহূৰ্ত: ইনষ্টাগ্ৰামত ‘বিৰোশ’ৰ বিশেষ ফটো
বিজয়ৰ পষ্ট: শেহতীয়াকৈ বিজয়ে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত বিবাহৰ পূৰ্বৰ উদযাপনৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । তাৰে এখন ফটোত বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এটা পুলৰ ভিতৰত ভলীবল খেলি থকা দেখা গৈছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও পুলত ৰখা পানীয়ৰ ফটোৱে এক আৰামদায়ক আৰু আনন্দময় পৰিৱেশৰ ইংগিত দিছে ।
ৰশ্মিকাৰ পষ্ট: আনহাতে, ৰশ্মিকাই এই উদযাপনৰ এক ৰাজকীয় দিশ দাঙি ধৰিছে । তেওঁ ফুল, ফল-মূল আৰু উজ্জ্বল পোহৰেৰে সুন্দৰকৈ সজোৱা এখন ডিনাৰ টেবুলৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । অতিথিসকলৰ বাবে এক বিশেষ জাপানী আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।
আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু:
এই ডিনাৰত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো আছিল টেবুলত থকা নেপকিনবোৰ । সেইবোৰত অতি সুন্দৰকৈ এমব্ৰইডাৰী কৰি ‘VIROSH’ বুলি লিখা আছিল ৷
বিবাহৰ সবিশেষ সূচী: মেহেন্দীৰ পৰা হায়দৰাবাদৰ অভ্যৰ্থনালৈ
আজিৰ পৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে । আজি প্ৰথম অনুষ্ঠান হিচাপে মেহেন্দী অনুষ্ঠিত হ’ব । ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত হালধি অনুষ্ঠান আৰু সন্ধিয়া এক আমোদজনক সংগীত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ’ব । এই অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত আৰু ইয়াত কেৱল তেওঁলোকৰ অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰায় ১০০ জন পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু বন্ধু-বান্ধৱীহে উপস্থিত থাকিব । উদয়পুৰত বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ৪ মাৰ্চত হায়দৰাবাদত এক বিশাল অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই বিয়াত দক্ষিণ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ লগতে আধুনিকতাৰ এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত বিবাহ অনুষ্ঠিত হ’লেও বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই তেওঁলোকৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় শিপাক পাহৰি যোৱা নাই ।
পৰম্পৰাৰ প্ৰতি সন্মান: ৰাজস্থানত দক্ষিণ ভাৰতীয় ৰীতি-নীতি
যদিও বিয়াখন ৰাজস্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে, তথাপিও এই যুটীটোৱে নিজৰ ৰীতি-নীতিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ ভাৰতীয় পৰম্পৰা অনুসৰি পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । দক্ষিণ ভাৰতীয় বিয়াৰ এক বিশেষ নিয়ম অনুসৰি অতিথিসকলক কলপাতত আহাৰ পৰিৱেশন কৰা হৈছে । পৰম্পৰাগত বিশ্বাস অনুসৰি, এনেদৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে সুখ-সমৃদ্ধি আৰু শুভ ফল লাভ হয় । আলহী-অতিথিৰ বাবে সতেজ ডাবৰ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিটো দক্ষিণ ভাৰতীয় আতিথ্যৰ এক অন্যতম পৰিচয় । এই সৰু সৰু অথচ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰৰ জৰিয়তে বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা গভীৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
অনুৰাগীলৈ ‘বিৰোশ’ৰ আৱেগিক বাৰ্তা: এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি
কেইদিনমান পূৰ্বে বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এক অতি হৃদয়স্পৰ্শী টোকা শ্বেয়াৰ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । তেওঁলোকে লিখিছিল, "আমাৰ অতি মৰমৰ অনুৰাগীসকল, আমি আমাৰ জীৱনৰ বাবে কোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতেই বা নিজৰ বাবে কিবা বাছনি কৰাৰ আগতেই আপোনালোক সদায় আমাৰ কাষত আছিল । আপোনালোকে আমাক ইমান মৰমেৰে এটা নাম দিছিল— আপোনালোকে আমাক 'বিৰোশ' (VIROSH) বুলি মাতিছিল । গতিকে আজি আমি অতি আনন্দিত মনেৰে আপোনালোকলৈ সন্মান জনাই আমাৰ এই মিলনক এটা নাম দিছোঁ । আমি ইয়াক 'দ্য ৱেডিং অফ বিৰোশ' বুলি নামকৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ । আমাক ইমান মৰমেৰে আকোৱালি লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনালোক সদায় আমাৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ থাকিব । সকলোলৈকে বহুত মৰম !"
দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা সকলো জল্পনা-কল্পনা আৰু উৰাবাতৰিৰ অন্ত পেলাই ৰশ্মিকা মান্দান্না আৰু বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা এতিয়া একেলগে জীৱনৰ এক নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
