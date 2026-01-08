বিকী-কেটৰিণাৰ পুত্ৰৰ নামৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক এইখন বলীউড চিনেমাৰ ?
বিকীৰো নাম আছিল বিহান, দুই তাৰকাই প্ৰকাশ কৰিলে পুত্ৰৰ নাম, এতিয়া নেটিজেনে বিচাৰি পাইছে অন্য এক সংযোগ ৷ বিহানৰ অৰ্থ জানেনে ?
হায়দৰাবাদ : ৭ জানুৱাৰীত বলীউডৰ তাৰকা দম্পতী বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফে নিজৰ পুত্ৰৰ নাম প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে নিজৰ পুত্ৰৰ প্ৰথম আভাস ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে নামটোও প্ৰকাশ কৰে । আপোনালোকে জানেনে, জুনিয়ৰ কৌশলৰ নামটো এখন ছবিৰ লগত জড়িত ? তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ নামক নেটিজেনে এখন ছবিৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছে । কোনখন ছবি জানো আহক-
বুধবাৰে বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাইফে ইনষ্টাগ্ৰামত এক যৌথ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি পুত্ৰৰ নাম ঘোষণা কৰে । দম্পতীটোৱে তেওঁৰ নাম ৰাখিছে বিহান কৌশল । নিজৰ কণমানিটোৰ হাতৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি দম্পতীটোৱে কেপশ্যনত লিখিছে, "আমাৰ পোহৰৰ ৰশ্মি ❤️ বিহান কৌশল, প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ । জীৱনটো সুন্দৰ । আমাৰ পৃথিৱীখন নিমিষতে সলনি হৈ গ'ল । শব্দৰ উৰ্ধত কৃতজ্ঞ ।"
পোষ্টটোত অভিনেতাদ্বয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ মুখ প্ৰকাশ কৰা নাই । তেওঁলোকে কেৱল হাত এখন দেখুৱাইছে ৷ পিতৃ-মাতৃৰ হাতৰ মাজত বিহানৰ হাতখন সোমাই আছে ৷ ফটোখনে সামাজিক মাধ্যমত বহুত প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷
আপোনালোকৰ মনত আছেনে ২০১৯ চনৰ ছবি উৰী : দ্য চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ কথা ? ছবিখনত বিকীৰ নাম আছিল বিহান ৷ হয়, এই ছবিখনত বিকীয়ে সাহসী মেজৰ বিহান সিং শ্বেৰগিলৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আৰু এই ছবিখন বিকীৰ কেৰিয়াৰৰ অন্যতম ছুপাৰহিট চিনেমা । পিছে বিকী আৰু কেটৰিণাই নিজৰ পুত্ৰৰ নাম উৰী ছবিৰ তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ নামেৰে ৰাখিছে নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয় ৷ কিন্তু ছ’চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীয়ে ছবিখনৰ সৈতে কথাটো লিংক কৰিছে ।
পোষ্টটোত হৃত্বিক ৰোশনে মন্তব্য কৰি লিখিছে, "ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক, বিহানক স্বাগতম, ডাঙৰ খবৰ । অভিনন্দন আৰু মৰম ।" পৰিণীতি চোপ্ৰা, দিয়া মিৰ্জা, অদিতি ৰাও হাইদাৰী, ভূমি পেডনেকাৰ আৰু সোনম কাপুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকাই শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "উৰীত বিকীৰ নাম আছিল বিহান," আন এজনে লিখিছে, "বিহান শ্বেৰগিল ।"
বিহানৰ অৰ্থ
বিহান শব্দটো সংস্কৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাতিপুৱা বা সূৰ্যৰ প্ৰথম ৰশ্মি । গভীৰ অৰ্থত ই এক নতুন আৰম্ভণি, নতুন শক্তি ।
উল্লখ্য যে, ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা বিকী আৰু কেটৰিণাই ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তানক আদৰণি জনায় । কেটৰিণাই নিজৰ বেবী বাম্প প্ৰদৰ্শন কৰা এখন মৰমলগা ফটোৰে দম্পতীটোৱে গৰ্ভধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷
