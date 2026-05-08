ইৰফান খানৰ সৈতে কাম কৰাৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক বিদ্যা বালান: 'তেওঁ আছিল আটাইতকৈ স্বাভাৱিক অভিনেতা'

ইউটিউবত মুক্তি পালে বিদ্যা বালান আৰু ইৰফান খানৰ ২৫ বছৰীয়া পুৰণি চিনেমা ৷ 'দ্য লাষ্ট টেনেণ্ট'ক বহুত লিখিলে বিদ্যাই ৷ পোষ্টটো চাওঁক-

Vidya Balan remembers her 'The Last Tenant' co-star Irrfan Khan as 'The most natural actor'
ইউটিউবত মুক্তি পালে বিদ্যা বালান আৰু ইৰফান খানৰ ২৫ বছৰীয়া পুৰণি চিনেমা (Photo : IANS)
Published : May 8, 2026 at 1:37 PM IST

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ বিদ্যা বালান আৰু প্ৰয়াত অভিনেতা ইৰফান খান অভিনীত 'দ্য লাষ্ট টেনেণ্ট' (The Last Tenant) নামৰ ছবিখন দীৰ্ঘ ২৫ বছৰৰ অন্তত দৰ্শকৰ বাবে মুক্তি দিয়া হৈছে । এই উপলক্ষে বিদ্যা বালানে তেওঁৰ সহ-অভিনেতা ইৰফান খানক গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰিছে । তেওঁ ইৰফান খানক এগৰাকী 'আটাইতকৈ স্বাভাৱিক অভিনেতা' (The most natural actor) বুলি অভিহিত কৰে । বিদ্যা বালানৰ মতে, ইৰফান খানৰ অভিনয় ইমানেই জীৱন্ত আৰু সহজ আছিল যে তেওঁৰ সৈতে কাম কৰাটো এক বিশেষ অভিজ্ঞতা আছিল । ২৫ বছৰীয়া এক দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনে এতিয়া চিনেমা প্ৰেমীসকলৰ মাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

বিদ্যা বালানে তেওঁৰ ২৫ বছৰীয়া পুৰণি চিনেমা 'দ্য লাষ্ট টেনেণ্ট' (The Last Tenant) প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপভোগ কৰে । চিনেমাখন চাই তেওঁ প্ৰয়াত অভিনেতা ইৰফান খানৰ সহজ আৰু স্বাভাৱিক অভিনয় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে । নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰি বিদ্যা বালানে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, "কালি নিশা মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে 'দ্য লাষ্ট টেনেণ্ট' চালোঁ । ২৫ বছৰ আগতে মই ইয়াৰ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ । কোনোবা এটা বিশেষ কাৰণত ইমান দিনে চিনেমাখন মুক্তি পোৱা নাছিল ।" এই চিনেমাখনে বিদ্যা বালানক তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ কঠিন সময়খিনিৰ কথাও মনত পেলাই দিয়ে । সেই সময়ত তেওঁৰ কোনো কামেই সঠিকভাৱে আগবঢ়া নাছিল ।

বিদ্যা বালানে তেওঁৰ অতীতৰ সংগ্ৰামৰ কথা সোঁৱৰণ কৰি লিখিছে, "এই চিনেমাখনৰ কাম এনে এক সময়ত হৈছিল যেতিয়া মই যিয়েই কাম হাতত লৈছিলোঁ, সেয়াই বিফল হৈছিল । মোৰ প্ৰথম মালয়ালম ছবি 'চক্ৰম' বন্ধ হৈ গৈছিল । তাৰ পিছৰ তিনি বছৰত প্ৰায় ১২ খনমান চিনেমাৰ পৰা মোক উলিয়াই দিয়া হৈছিল । মুঠতে ক’বলৈ গ’লে, সেই সময়ত একোৱেই কাম কৰা নাছিল । মই এই সকলোবোৰ কথা পাহৰি যাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইবাবেই এই চিনেমাখনৰ কথাও মনৰ পৰা মচি পেলাইছিলোঁ । বিগত সপ্তাহলৈকে মই এই বিষয়ে একো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু পৰিচালক সাৰ্থক দাসগুপ্তাৰ পৰা এটা মেছেজ পোৱাৰ পিছতহে মই জানিব পাৰিলোঁ যে চিনেমাখন ইউটিউবত মুক্তি দিয়া হৈছে ।"

বিদ্যা বালানে আৰু উল্লেখ কৰে যে ইৰফান খানৰ দৰে এজন অভিনেতাৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পাই তেওঁ অতি উৎসাহিত হৈ পৰিছিল । তেওঁৰ মতে ইৰফান খান নিজৰ সময়ৰ এজন আটাইতকৈ স্বাভাৱিক অভিনেতা আছিল । অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি বিদ্যাই কয়, "চিনেমাখন চাই মোৰ পুৰণি এটা কথা মনত পৰিল । চিনেমাখনৰ ছেটৰ পৰাই মই অতি আনন্দৰে মোৰ ভগ্নী প্ৰিয়া বালানক ফোন কৰি জনাইছিলোঁ যে মই 'বনেগী অপনী বাত' ধাৰাবাহিকখনৰ ইৰফান খানৰ সৈতে শ্বুটিং কৰি আছোঁ । তেতিয়াও মই ভাবিছিলোঁ যে, তেওঁ আটাইতকৈ স্বাভাৱিক অভিনেতা আৰু কালি নিশা চিনেমাখন চাইও মোৰ একেই অনুভৱ হ’ল... তেওঁৰ অভিনয়ত অলপো কৃত্ৰিমতা নাই ।"

'ভুল ভুলইয়া'খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে, ইৰফান খানৰ সৈতে বেছি কাম কৰিবলৈ নোপোৱাৰ বাবে তেওঁৰ মনত এটা আক্ষেপ থাকি গৈছে । সেইবাবেই এতিয়া তেওঁ 'দ্য লাষ্ট টেনেণ্ট' চিনেমাখনক আগতকৈও অধিক আপুৰুগীয়া বুলি গণ্য কৰিছে । নিজৰ প’ষ্টটোৰ শেষত বিদ্যাই লিখিছে, "ইৰফানৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ সদায় এটা দুখ থাকি গৈছিল যে, যিবোৰ চিনেমাত আমি একেলগে অভিনয় কৰাৰ কথা আছিল, সেইবোৰ কিবা নহয় কিবা কাৰণত হৈ নুঠিল । কিন্তু এতিয়া অন্ততঃ মোৰ হাতত 'দ্য লাষ্ট টেনেণ্ট' আছে ! ধন্যবাদ সাৰ্থক দাসগুপ্তা... আমাৰ ভাগ্যৰ তৰা দুটা এক হ’বলৈ ২৫ বছৰ সময় লাগিল মোৰ সহ-মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু ইৰফান খান, কিন্তু অৱশেষত সেয়া সম্ভৱ হ’ল ।"

