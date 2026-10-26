জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ সম্পৰ্ক এটা কেনে হোৱা উচিত, কি কৈছিল বিকী কৌশল?
ভবামতেই বিকীয়ে বিচাৰি পালে জীৱনসংগী, কৈছিল এনে এজনক বিচাৰোঁ, যাৰ কাষত থাকিলে ঘৰত থকাৰ দৰে অনুভৱ হয় ৷
By IANS
Published : October 26, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাঈফ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় দম্পতীবোৰৰ ভিতৰত নেটিজেনৰ অন্যতম মৰমৰ দম্পতী । কেটৰিণাৰ সৈতে বিয়াৰ পূৰ্বেই বিকীয়ে এবাৰ কৈছিল, তেওঁ কেনেকুৱা সংগী বিচাৰে? এটা শ্ব’ত ‘ছাৱা’ অভিনেতাজনে প্ৰকাশ কৰিছিল যে, তেওঁৰ মতে ভাল সম্পৰ্ক এটা কেনেকুৱা হয় ।
দুঃসাহসিক টিভি শ্ব’ ‘ইণ্টু দ্য ৱাইল্ড’ত বিয়েৰ গ্ৰীলছৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিল বিকী কৌশল ৷ সেই শ্ব’টোত তেওঁক তেওঁৰ বিবাহৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল । বহু নাৰীৰ হৃদয়ত সুকীয়া স্থান দখল কৰি থকা বিকীয়ে কৈছিল, "মই বিয়া পাতিবলৈ ভাল পাম, এটা সময়ত ।"
তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে, যাৰ উপস্থিতিয়ে জীৱনৰ ভাগৰ নাইকিয়া কৰিব, তেনে এজনকেই তেওঁ সংগী হিচাপে বিচাৰে ৷ সঁচাকৈয়ে জিৰণি ল’ব পৰা এজনৰ লগত তেওঁ থাকিব বিচাৰে । এনে কোনোবা যিয়ে তেওঁক তেওঁৰ ভাল-বেয়া উভয় ৰূপেৰেই গ্ৰহণ কৰিব ৷ লগতে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সংগীগৰাকীৰ যোগাত্মক প্ৰভাৱ থাকে, সেই কথাও বিকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল ৷
বিকীয়ে বিয়েৰ গ্ৰীলছক কয়, "এনে কোনোবা এজন যাৰ লগত মই জিৰণি ল'ব পাৰো । যিয়ে আপোনাক সকলো সময়তে ঘৰত থকাৰ দৰে অনুভৱ কৰাই, আপুনি মাত্ৰ অনুভৱ কৰে এই সংযোগ । লগতে, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ য'ত বুজাবুজি আছে, য'ত দুয়োজনেই এজনে আনজনক ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা গুণৰ বাবেই ভাল পায় । আমি ইজনে সিজনক নিজৰ উন্নত সংস্কৰণ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিব লাগে ।"
বহু শ্ব’ত বিকীয়ে প্ৰেম সম্পৰ্কে মনৰ কথাবোৰ খুলি কৈছিল যদিও কেতিয়াও বিয়াৰ আগতে কেটৰিণাৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ কখা ফাদিল কৰা নাছিল ৷ ২০২১ চনত পৰম্পৰাগত হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে কেটৰিণা আৰু বিকীৰ বিবাহ হয় । ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত প্ৰথম সন্তান পুত্ৰ বিহানক আদৰণি জনাই দম্পতীটোৱে ।
লগতে পঢ়ক : ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি জানি চিন্তিত ছৈইফ আলী খান, কিন্তু কিয়?