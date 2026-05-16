পুত্ৰৰ জন্মদিনত আৱেগিক পিতৃ শ্যাম কৌশল: ক’লে- ‘বিকীৰ দৰে পুত্ৰ পাই মই ধন্য’
বলীউডৰ হাৰ্টথ্ৰব বিকী কৌশলৰ ৩৮ সংখ্যক জন্মদিনত পিতৃ তথা প্ৰবীণ এক্সন পৰিচালক শ্যাম কৌশলে শ্বেয়াৰ কৰিলে এক অতি মৰম লগা আৰু আৱেগিক পোষ্ট ।
Published : May 16, 2026 at 10:17 AM IST
হায়দৰাবাদ: ১৬ মে’ত বিকী কৌশলে ৩৮ বছৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে, তেওঁৰ গৌৰৱান্বিত পিতৃয়ে এটা মৰমসনা টোকা শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত তেওঁ বিকীক ‘পুত্তৰ’ বুলি সম্বোধন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ দৰে এজন পুত্ৰ পাই নিজক কিমান ‘সুখী আৰু ধন্য’ অনুভৱ কৰে, সেই কথাও ব্যক্ত কৰে । শ্যাম কৌশলে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰা ফটোখনত, পিতৃ-পুত্ৰ দুয়োকে ঘৰৰ ছোফা এখনত আৰামদায়কভাৱে বহি থকা দেখা গৈছে । দুয়োৰে পৰিধানত আছিল সাধাৰণ ঘৰুৱা সাজ-পোছাক ।
ছবিখন শ্বেয়াৰ কৰি শ্যাম কৌশলে লিখিছে, "তোমাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা পুত্তৰ । ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোমাৰ লগত থাকক । সদায় মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু শুভকামনা । তোমাৰ দৰে এজন পুত্ৰ পাই মই অতি সুখী আৰু ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ । ভগৱানৰ কৃপা সদায় বৰ্তি থাকক.... জোৰ দি জপ্পী (Jor di jhappi) @vickykaushal09 ।"
শ্যামে সদায় নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁৰ পুত্ৰৰ সফলতা আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তসমূহক প্ৰশংসা কৰি আহিছে । বিগত বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত বিকী কৌশলৰ পুত্ৰ সন্তানৰ জন্মৰ সময়তো, পৰিয়াললৈ নতুন সদস্যক আদৰণি জনাই শ্যামক অত্যন্ত আনন্দিত হোৱা দেখা গৈছিল । অতিকৈ আনন্দিত আৰু আৱেগিক হৈ শ্যামে এটা অন্তৰ চুই যোৱা টোকা শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল, "ককা (Dada) হ’বলৈ পাই মই অতি সুখী… ভগৱানক ধন্যবাদ (Shukariya Rab Da)… ভগৱান সদায় আমাৰ প্ৰতি দয়ালু হৈ আহিছে । ভগৱানৰ কৃপা মোৰ সন্তানসকল আৰু আমাৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ কৌশলজনৰ (নাতিৰ) ওপৰত এনেদৰেই সদায় বৰ্তি থাকক ।"
পৰৱৰ্তী সময়ত বিকী আৰু কেটৰিণাই ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এটা যুটীয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ নাম 'বিহান কৌশল' (Vihaan Kaushal) বুলি চিনাকি কৰাই দিয়ে । তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ শিৰোনামত লিখিছিল, “আমাৰ পোহৰৰ ৰেঙণি । বিহান ।”
শ্যাম কৌশলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, এইগৰাকী প্ৰবীণ ব্যক্তি বিগত কেইবা দশক ধৰি হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম সন্মানীয় এক্সন পৰিচালক হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । তেওঁ 'কৃষ' (Krrish), 'বজৰংগী ভাইজান' (Bajrangi Bhaijaan), 'দংগল' (Dangal), 'পদ্মাৱত' (Padmaavat) আৰু 'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ' (Gangs of Wasseypur) ৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চলচ্চিত্ৰত কাম কৰিছে । এটা সফল কেৰিয়াৰৰ উপৰিও, শ্যাম কৌশল দুজন পুত্ৰ—বিকী কৌশল আৰু ছানী কৌশলৰ এজন গৌৰৱান্বিত পিতৃ । তেওঁলোক দুয়োজনেই ইতিমধ্যে বলীউডত নিজৰ বাবে এক সুকীয়া স্থান সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
