মিজোৰামৰ শিশু কণ্ঠশিল্পীৰ সুৰত মুগ্ধ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিঃ আইজলত এস্থাৰৰ কণ্ঠত বাজি উঠিল ‘ভাৰত কী বেটী’

মিজোৰামৰ এস্থাৰ লালদুহাৱমীক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰশংসা, ‘ভাৰত কী বেটী’য়ে মোহিলে সকলোকে ৷ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণ ।

Vice President praises Mizoram's Esther Lalduhawmi: Wins everyone's hearts with tune of 'Bharat Ki Beti'
আইজলত এস্থাৰৰ কণ্ঠত জীপাল হৈ উঠিল ‘ভাৰত কী বেটী’ (Photo : Vice President X)
Published : March 7, 2026 at 11:27 AM IST

হায়দৰাবাদ : শুক্ৰবাৰে মিজোৰামৰ ৰাজধানী চহৰ আইজলৰ লোক ভৱনত আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত ৰাজ্য়খনৰ কণিষ্ঠ কণ্ঠ প্ৰতিভা তথা 'প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ' বিজয়ী এস্থাৰ লালদুহাৱমী নামটেক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী চি. পি. ৰাধাকৃষ্ণণে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । এক বিশেষ অনুষ্ঠানত এস্থাৰে পৰিৱেশন কৰা 'ভাৰত কী বেটী' শীৰ্ষক গীতটোৱে উপস্থিত সকলোেৰে মাজত গভীৰ দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তোলে ।

সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষত্ব

আইজলৰ লোক ভৱনত মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল জেনেৰেল (ড°) বিজয় কুমাৰ সিঙৰ উদ্যোগত ৬ মাৰ্চ, ২০২৬ৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি. পি. ৰাধাকৃষ্ণণে তেওঁৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ' বিজয়ী এস্থাৰ লালদুহাৱমী নামটেকে গীত পৰিৱেশন কৰে ৷

অন্যান্য আকৰ্ষণ

এস্থাৰৰ গীতৰ উপৰিও এই অনুষ্ঠানত 'অক্টেভ মিজো ক'য়ৰ'ৰ (Octave Mizo Choir) সুমধুৰ সংগীত আৰু মিজোৰামৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ চহকী সংস্কৃতি দাঙি ধৰে ।

এস্থাৰ লালদুহাৱমীৰ সাফল্য

ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান

মিজোৰামৰ লুংলেই জিলাৰ ৯ বছৰীয়া এস্থাৰক কলা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে শেহতীয়াকৈ 'প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ ২০২৫' প্ৰদান কৰা হৈছে । ভাৰত কী বেটী'ৰ উপৰিও তেওঁৰ 'মা তুঝে চালাম', 'বন্দে মাতৰম' আৰু 'জন গণ মন'ৰ সুমধুৰ পৰিৱেশনে দেশজুৰি কোটি কোটি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিছে । এস্থাৰৰ কণ্ঠৰ যাদুৱে পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তেওঁক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰি উৎসাহিত কৰিছিল ।

এস্থাৰ লালদুহাৱমীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ’ল তেওঁৰ পৰিষ্কাৰ উচ্চাৰণ আৰু দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ আৱেগিক উপস্থাপন । এস্থাৰে বিশেষকৈ 'বন্দে মাতৰম' আৰু 'মা তুঝে চালাম'ৰ দৰে গীতসমূহ ইমান সুন্দৰকৈ গায় যে দেশৰ বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে। মিজো ছোৱালী হৈও তেওঁ হিন্দী ভাষাৰ গীতবোৰ অতি নিখুঁতভাৱে আৰু আৱেগৰ সৈতে গাব পাৰে, যিয়ে উত্তৰ-পূবৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰততে তেওঁক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে। তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত লাখ লাখ দৰ্শকে তেওঁৰ সংগীত শুনে । অতি কম বয়সতে তেওঁৰ কণ্ঠত থকা গাম্ভীৰ্যই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ।

উল্লেখ্য যে, শুক্ৰবাৰৰ অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এস্থাৰৰ দৰে শিশুসকলেক ভাৰতৰ 'নতুন সাংস্কৃতিক দূত' বুলি উল্লেখ কৰে ।

পুৰস্কাৰ লাভৰ বিশেষ মুহূর্ত

এস্থাৰে ২০২৫ ত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মূৰ্মুৰ পৰা 'প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ' গ্ৰহণ কৰিছিল । এই বঁটা প্ৰদানৰ সময়ত তেওঁৰ সংগীতৰ প্ৰতি থকা নিৰন্তৰ সাধনা আৰু বিশেষকৈ দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ বাৰ্তা বিয়পোৱাৰ কথা শলাগ লোৱা হয় ।

"Esther Lalduhawmi Official": এইটো তেওঁৰ নিজা ইউটিউব চেনেল, য'ত তেওঁৰ সকলো নতুন গীত উপলব্ধ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এস্থাৰৰ 'মা তুঝে চালাম' গীতটো শুনি টুইটাৰত (X) প্ৰশংসা কৰিছিল, যিয়ে এস্থাৰক সমগ্ৰ দেশতে এক পৰিচিত নাম কৰি তুলিছে।

উল্লেখ্য যে, আইজলৰ অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মিজোৰামৰ জনসাধাৰণৰ আন্তৰিকতা আৰু আতিথ্যৰ গভীৰ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ আচল শক্তি হৈছে ‘বিচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্য’। তেওঁ লগতে বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে যে মিজোৰামৰ জনসাধাৰণৰ উদ্যম আৰু উচ্চাকাংক্ষাই আগন্তুক দিনত এখন ‘বিকশিত ভাৰত’ গঢ়ি তোলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । উক্ত অনুষ্ঠানত মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী লালদুহোমা আৰু বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

