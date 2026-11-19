বয়সৰ কথা সুধিলেই বেয়া পোৱা শিল্পী দ্বীপেন বৰুৱাৰ আজি ওপজা দিন
যাৰ গীত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ সিৰাই সিৰাই প্ৰবাহমান, সেই বিশিষ্ট শিল্পী দ্বীপেন বৰুৱাৰ আজি ৮১ সংখ্যক জন্মদিন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 11:18 AM IST
হায়দৰাবাদ : ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি তেওঁৰ তীব্ৰ আকৰ্ষণ আছিল ৷ সংগীত শিল্পী হিচাপে পৰিচিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপেহে জনাজাত আছিল ৷ অসমৰ হৈ অসংখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেট খেলত অধিনায়কত্ব কৰাৰ উপৰিও ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেলতো তেওঁ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷
বৰুৱা বংশৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ দ্বীপেন বৰুৱা ৷ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱেই সংগীত, চিনেমা, নাটকৰ আদিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ মন দৌৰি ফুৰিছিল ক্ৰিকেটৰ ফিল্ডত ৷ পিছে দুই জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্ৰজেন বৰুৱা আৰু ৰমেন বৰুৱাই তেওঁৰ মাজত দেখা পাইছিল সাংগীতিক প্ৰতিভা ৷ চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক, সংগীত পৰিচালক, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা তথা চিত্ৰনাট্যকাৰ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ‘ডক্তৰ বেজবৰুৱা’ চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে দ্বীপেন বৰুৱা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰলৈ আহে ৷
আচলতে ঘৰুৱা পৰিৱেশটো ইমানেই মধুৰ যে সকলোৰে মাজত থাকি থাকি দ্বীপেন বৰুৱাইও বৰকৈ ৰেডিঅ'ত গান শুনিবলৈ লৈছিল ৷ গান শুনে আৰু গুণগুণাই থাকে । সেই গুণগুণনি শুনিয়েই আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাই তেওঁৰ সুৰ লক্ষ্য কৰে ৷
‘ডক্তৰ বেজবৰুৱা’ ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি থকা সময়তে এদিন পৰিচালক ব্ৰজেন বৰুৱাই সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাক সুধিছিল যে, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা ছবিখনৰ গীত দ্বীপেন বৰুৱাৰ হতুৱাই গোৱালে কেনে হয় ? দুই ভাতৃৰ আলোচনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই দ্বীপেন বৰুৱাই ডক্তৰ বেজবৰুৱাত গীত গোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
সেয়াই যেন তেওঁৰ সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণি আছিল ! তাৰ পাছৰ পৰাই বাদ পৰিল ক্ৰিকেট খেল ৷ ডক্তৰ বেজবৰুৱা ছবিখনৰ গানসমূহ জনপ্ৰিয় হৈছিল ৷ তাৰ পাছতে দ্বীপেন বৰুৱাই কেইবাখনো ছবিৰ নেপথ্য গায়ক হিচাপে ভূমুকি মাৰে ৷
১৯৪৫ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত গুৱাহাটী লতাশিলত জন্মগ্ৰহণ কৰা দ্বীপেন বৰুৱাই ৫০ খনৰো অধিক ছবিত কণ্ঠদান কৰিছে ৷ দ্বীপেন বৰুৱাৰ পিছৰ বহু প্ৰজন্মইও নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ জৰিয়তে তেওঁৰ গানসমূহ শুনি আঁকোৱালি লৈছে ৷
চিৰসেউজ কণ্ঠশিল্পী দ্বীপেন বৰুৱাই কণ্ঠদান কৰা কেইটামান জনপ্ৰিয় গীত হ’ল কি নাম দি মাতিম, মইনা কোন বিধাতাই সাজিলে, কিনো মায়াৰ জাল, আঘোণে আনিলে হাঁহি, পকা ধানৰ মাজে মাজে, সোণালী অ' সোণালী আদি ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনত তেওঁক স্মৰণ কৰি লিখিছে, "ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰৰ পৰা অসমীয়া সংগীতৰ জগতলৈ-- নিজৰ প্ৰতিভা আৰু স্বকীয়তাৰে এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তোলা শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী দ্বীপেন বৰুৱাদেৱ আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এক অমূল্য সম্পদ । কেইবাটাও দশক ধৰি তেখেতৰ সুমধুৰ কণ্ঠই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আৰু সংগীত জগতক উপহাৰ দিছে অলেখ চিৰসেউজ গীত, যিবোৰে আজিও শ্ৰোতাৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে । এইগৰাকী বৰেণ্য কণ্ঠশিল্পীৰ ওপজা দিনত আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনালোঁ । মা কামাখ্যাই তেখেতক সুস্বাস্থ্য, দীৰ্ঘায়ু আৰু কুশলে ৰাখক-- তাকে কামনা কৰিলোঁ ।"
অসমীয়া সংগীত জগতৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী, সুমধুৰ কণ্ঠ আৰু অনন্য গায়কীৰে শ্ৰোতাক মুগ্ধ কৰি অহা শ্ৰদ্ধাৰ দ্বীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ কণ্ঠৰ মাধুৰ্যই অসমীয়া সংগীতৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ কৰাৰ লগতে আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকো অধিক সমৃদ্ধ কৰি তুলিছে। বৰুৱাদেৱৰ সুস্বাস্থ্য, দীৰ্ঘায়ু আৰু সুখী জীৱন কামনা কৰিলোঁ।— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 19, 2026
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ২০১৫ আৰু ২০২৪ চনত অসম চৰকাৰে তেওঁক ক্ৰমান্বয়ে শিল্পী বঁটা আৰু অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম সৌৰভ প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক : কায়িক অনুপস্থিতিত আজি জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো জন্মদিন : ঈশ্বৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে আৱৰি ৰখাৰ প্ৰাৰ্থনা গৰিমাৰ