মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন প্ৰখ্যাত শিল্পী আশা ভোছলে, শেহতীয়া অৱস্থা কেনেকুৱা ?

Asha Bhosle admitted to Breach Candy Hospital
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 7:05 AM IST

Updated : April 12, 2026 at 7:33 AM IST

নিউজ ডেস্ক: শনিবাৰে সন্ধিয়া দক্ষিণ মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেক । সুকণ্ঠী গায়িকাগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা বিভাগত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই নিশ্চিত কৰিছে । শেহতীয়া তথ্য মতে তেওঁৰ স্বাস্থ্য এতিয়া কিছু সুস্থিৰ হৈছে ৷

আশা ভোছলেৰ জন্ম হৈছিল ১৯৩৩ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত ৷ ভাৰতৰ নাইটিংগেল হিচাপে পৰিচিত কিংবদন্তি গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ ভগ্নী আশা ভোছলে । তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী তথা প্ৰখ্যাত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী উষা মংগেশকাৰে ইটিভি ভাৰতক নিশ্চিত কৰে যে তেওঁ চিকিৎসাৰ প্ৰতি উন্নত সঁহাৰি দিছে আৰু তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে ।

তেওঁৰ নাতিনীয়েক জানাই ভোছলেৰ এক্সত এটা পোষ্টত কয়, "অত্যন্ত ক্লান্তি আৰু বুকুৰ বিষৰ বাবে মোৰ আইতা আশা ভোছলেক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ গোপনীয়তাক মূল্য দিয়ক । চিকিৎসা চলি আছে আৰু আশাকৰোঁ সকলো ভাল হ'ব আৰু আমি আপোনালোকক ইতিবাচক খবৰ জনাম ।"

ভাৰতীয় সংগীত ইতিহাসৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলে । আঠ দশকৰো অধিক সময় ধৰি তেওঁ নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সংগীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে ৷ কেইবাটাও ভাৰতীয় ভাষাৰ গীতত কণ্ঠ নিগৰোৱা আশা ভোছলে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰেই অতি প্ৰিয় ।

বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ ছবি, ব্যক্তিগত এলবামৰ বাবে গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, ভাৰত আৰু বিদেশত লাইভ শ্ব’ কৰিছে । সংগীতৰ প্ৰতি অৱদানৰ বাবে তেওঁ কেইবাটাও সন্মান আৰু বঁটা লাভ কৰিছে । কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক ২০০০ চনত দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । ২০০৮ চনত তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ প্ৰদান কৰা হয় ।

১৯৪৩ চনৰ পৰা সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱা ভোশলে হিন্দী আৰু মাৰাঠী চিনেমাৰ অন্যতম সফল গায়িকা হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০১১ চনত গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে তেওঁক সংগীত ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক ৰেকৰ্ডিং কৰা শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে । প্ৰয়াত নৌছাদ, প্ৰয়াত এছ ডি বৰ্মন, প্ৰয়াত আৰ ডি বৰ্মন, শংকৰ-জয়কিষণ, কল্যানজী-আনন্দজী, এ আৰ ৰহমানকে ধৰি অসংখ্য সংগীতজ্ঞ আৰু গীতিকাৰৰ সৈতে তেওঁ কাম কৰি আহিছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে আশা ভোছলেই ২০ টাতকৈও অধিক ভাৰতীয় আৰু বিদেশী ভাষাত ১২ হাজাৰৰো অধিক গীত গাইছে । অনুৰাগীসকলে মৰমেৰে আৰু সন্মানেৰে তেওঁক ‘আশা টাই’ বুলি সম্বোধন কৰে । তেওঁৰ কিছুমান স্মৰণীয় গীতৰ ভিতৰত ‘পিয়া তু অব তো আজা’,‘ দম মাৰো দম’, ‘চুৰা লিয়া হ্যে তুমনে জো দিল কৌ’ আৰু ‘ইন আঁখো কি মস্তি’ ।

