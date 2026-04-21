চেহেৰা নহয়, কৰ্মহে সুন্দৰ হোৱা উচিত: সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মোহক লৈ জীনত আমানৰ বিশেষ মন্তব্য

চেহেৰা নহয়, কৰ্মহে সুন্দৰ হোৱা উচিত: সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মোহক লৈ জীনত আমানৰ বিশেষ মন্তব্য
৭৪ বছৰ বয়সতো ছ’চিয়েল মিডিয়াত সক্ৰিয় জীনত আমান; সৌন্দৰ্য আৰু জীৱনক লৈ শ্বেয়াৰ কৰিলে নিজৰ দৰ্শন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ বলীউড অভিনেত্ৰী জীনত আমানে সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ অত্যধিক মোহ বা 'অন্ধপ্ৰেম'ৰ বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁৰ মতে, কেৱল বাহ্যিক ৰূপ ধুনীয়া হ’লেই নহ’ব, এজন ব্যক্তিৰ কৰ্মও ধুনীয়া হোৱা উচিত ।
জীনত আমানৰ মতে সৌন্দৰ্যৰ প্ৰকৃত অৰ্থ
জীনত আমানে কৈছে যে কেৱল বাহ্যিক চেহেৰাটোক লৈ ব্যস্ত থকাতকৈ নিজৰ কামবোৰ সুন্দৰ কৰাতহে গুৰুত্ব দিব লাগে । এজন মানুহ দেখাত কিমান ধুনীয়া সেইটোতকৈ তেওঁ আনৰ সৈতে কেনে ব্যৱহাৰ কৰে বা কেনে কাম কৰে, সেইটোহে আচল কথা । বৰ্তমান সমাজত চলি থকা সৌন্দৰ্যৰ যি তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা বা মোহ, তাৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ভাল কামৰ ওপৰত মনোযোগ দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে ।
IANS-ৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ জীনত আমানে এইদৰে কয়— “মোৰ মতে এই প্ৰতিযোগিতাবোৰ কেৱল ধুনীয়া চেহেৰাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে । ইয়াত এগৰাকী ছোৱালীৰ ব্যক্তিত্ব, শালীনতা, কথা-বতৰা আৰু নিজকে উপস্থাপন কৰাৰ ধৰণৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় ।”
তেওঁ কয় যে, কেতিয়াবা দেখা যায় যে আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীগৰাকীতকৈ যিগৰাকীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সঠিকভাৱে দিয়ে, তেওঁহে বিজয়ী হয় । অৰ্থাৎ বুদ্ধিমত্তাৰ মূল্য বহুত বেছি । সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত বাহ্যিক ৰূপতকৈ এগৰাকী ছোৱালীৰ স্বভাৱ আৰু আত্মবিশ্বাসক বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় ।
সৌন্দৰ্যৰ মোহৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ তেওঁ ইংৰাজীৰ এটা প্ৰবাদ উল্লেখ কৰে— "Handsome is as handsome does" । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল, যাৰ কাম সুন্দৰ, তেওঁহে প্ৰকৃততে সুন্দৰ । আমাৰ কাম-কাজ আৰু ব্যৱহাৰ পৃথিৱীৰ আন সকলো বস্তুতকৈ অধিক ধুনীয়া হোৱা উচিত বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি থকা অন্ধপ্ৰেমৰ সন্দৰ্ভত জীনত আমানে কৰা মন্তব্যই এয়া স্পষ্ট কৰে যে— মাৰ্জিত ব্যৱহাৰ, আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা আৰু নৈতিক চৰিত্ৰৰ মূল্য পৰম্পৰাগত সৌন্দৰ্যতকৈ বহুত বেছি ।
উল্লেখ্য যে, সত্তৰ আৰু আশীৰ দশকত জীনত আমানক হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । ১৯৭১ চনত মুক্তি পোৱা ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ (Hare Rama Hare Krishna) নামৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
জীনত আমানে তেওঁৰ অভিনয় জীৱনত বহুতো সফল ছবিত অভিনয় কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ‘য়াদোঁ কি বাৰাত’ (Yaadon Ki Baaraat), ‘ডন’ (Don), ‘সত্যম শিৱম সুন্দৰম’ (Satyam Shivam Sundaram) আদিৰ দৰে চলচ্চিত্ৰ উল্লেখনীয় ।
বৰ্তমান ৭৪ বছৰ বয়সত জীনত আমানে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক নতুন মাধ্যম বিচাৰি পাইছে । তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰে মঞ্চত প্ৰায়েই বলীউডৰ পুৰণি দিনৰ বহুতো নজনা তথ্য, শ্বুটিং ছেটৰ আঁৰৰ কাহিনী (BTS) আৰু ধেমেলীয়া অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ লিখনিবোৰে নতুন আৰু পুৰণি— দুয়ো প্ৰজন্মৰ দৰ্শককে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
