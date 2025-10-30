হাঁহিৰে মুখৰ কৰা ক্ষণবোৰ বৰ্ণালী... আৰু কেতিয়াও ৰেডিঅ'টোত ভাঁহি নাহিব চৈয়দ ছাদুল্লাৰ সেই কণ্ঠ

হাঁহিৰে মুখৰ কৰা ক্ষণবোৰ বৰ্ণালী... আৰু কেতিয়াও ৰেডিঅ'টোত ভাঁহি নাহিব চৈয়দ ছাদুল্লাৰ সেই কণ্ঠ
বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, ঘোষক চৈয়দ ছাদুল্লাৰ দেহাৱসান । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০ বাজি ৩৩ মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 12:33 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা আহিছে এটি দুঃখবৰ । বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ চৈয়দ ছাদুল্লাৰ দেহাৱসান । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ১০ বাজি ৩৩ মিনিটত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চৈয়দ ছাদুল্লাই ।
জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চৈয়দ ছাদুল্লা ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 77 বছৰ ।
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি, “ছাদুল্লাৰ তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ গুৰুতৰ ৰূপ ক্ৰনিক লিম্ফোচাইটিক লিউকেমিয়া (CLL) ধৰা পৰিছিল, যাৰ ফলত হাইপ’ক্সিয়া সম্পৰ্কীয় জটিলতাই তীব্ৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ চকুৰ কৰ্নিয়াও দান কৰিছে ।”
উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত ডিব্ৰুগড় জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল চৈয়দ ছাদুল্লাই । কিছুদিন ধৰি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাৰ পাছতে তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছিল জি এম চি এইচত । ৰক্তজনিত সমস্যাৰ বাবে মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জ্যেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক ।
অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ’ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰথম বাতৰি পাঠক আছিল চৈয়দ ছাদুল্লা । লগতে দূৰদৰ্শন, নেশ্যনেল জিঅ’গ্ৰাফিক আৰু ডিস্কভাৰী চেনেলত প্ৰায় ১০০ৰো অধিক তথ্যচিত্ৰৰ ঘোষক হিচাপে কাম কৰিছিল ছাদুল্লাই ।
তেওঁ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ এ গ্ৰেড গীতিকাৰ, প্ৰখ্যাত সংগীত ব্যৱস্থাপক, গীটাৰিষ্ট আৰু নাট্যকাৰ আছিল । ইয়াৰোপৰি তেওঁ উষা মংগেশকাৰ, ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, অনুপ জালোতা, পাৰবীন চুলতানা আদি বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পীৰ গীতৰ বাবে গীটাৰ বজাইছিল ।
আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চল্লিশখনতকৈও অধিক তথ্যচিত্ৰ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে কেইবাখনো বঁটা বিজয়ী অনাতাঁৰ নাটক আৰু ধাৰাবাহিকৰ বাবে চৈয়দ ছাদুল্লাই গল্প ৰচনা কৰিছিল । ১৯৭৬ চনৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ’ৰ পৰা সম্প্ৰচাৰিত ‘বৰ্ণালী’ আৰু ‘ডাক পখিলি’ অনুষ্ঠানৰ বাবে তেওঁ উচ্চ প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল । ১৯৮৫ চনৰ পৰা ২০০৮ চনলৈকে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ৰ ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ ।
