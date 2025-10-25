ETV Bharat / entertainment

দেশবাসীক হঁহুৱাই হঁহুৱাই গুচি গ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা সতীশ শ্বাহ

শ্বাহৰুখ খানকে ধৰি অনেক তাৰকাৰ সহ-অভিনেতা সতীশ শ্বাহে ৭৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

actor SATISH SHAH PASSES AWAY
অভিনেতা সতীশ শ্বাহৰ দেহাৱসান (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৭৪ বছৰ বয়সত প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা সতীশ শ্বাহৰ মৃত্যু হৈছে । তেওঁ ২০০৪ চনৰ ছিটক'ম সাৰাভাই ভাৰ্ছাচ সাৰাভাইৰে খ্যাতি লাভ কৰিছিল ।

শ্বাহে হম আপকে হে কৌন, হম সাথ সাথ হে, কাল হো না হো (২০০৩), ওম শান্তি ওম, ফানা (২০০৪), মে হুঁ না (২০০৩) আদি অসংখ্য হিন্দী ছবিত অভিনয় কৰিছিল ।

তেওঁৰ মেনেজাৰে সংবাদ সংস্থা পি টি আইক নিশ্চিত কৰিছে, "জানে ভি দো য়াৰো আৰু 'সাৰাভাই ভাৰ্ছাচ সাৰাভাইৰ বাবে জনাজাত অভিনেতা সতীশ শ্বাহৰ মৃত্যু হৈছে ।"

জানে ভি দো য়াৰো (১৯৮৩) ছবিখনত শ্বাহৰ কমিক চৰিত্ৰৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত আছিল, যিখন আছিল এক মাষ্টাৰক্লাছ । ১৯৮৪ চনত মুক্তি পোৱা য়েহ জো হে জিন্দগী ছবিখনতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল । ২০০৮ চনত তেওঁ অৰ্চনা পুৰণ সিঙৰ সৈতে কমেডী চাৰ্কাছৰ সহ-বিচাৰক হিচাপে কাম কৰিছিল । ২০১৫ চনত ভাৰতীয় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ছ’চাইটিৰ সদস্য হিচাপেও নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।

TAGGED:

ACTOR SATISH SHAH PASSES AWAY
SATISH SHAH DEATH NEWS
সতীশ শ্বাহ
ACTOR SATISH SHAH
ACTOR SATISH SHAH PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.