দেশবাসীক হঁহুৱাই হঁহুৱাই গুচি গ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা সতীশ শ্বাহ

দেশবাসীক হঁহুৱাই হঁহুৱাই গুচি গ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা সতীশ শ্বাহ
শ্বাহৰুখ খানকে ধৰি অনেক তাৰকাৰ সহ-অভিনেতা সতীশ শ্বাহে ৭৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 4:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৭৪ বছৰ বয়সত প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা সতীশ শ্বাহৰ মৃত্যু হৈছে । তেওঁ ২০০৪ চনৰ ছিটক'ম সাৰাভাই ভাৰ্ছাচ সাৰাভাইৰে খ্যাতি লাভ কৰিছিল ।
শ্বাহে হম আপকে হে কৌন, হম সাথ সাথ হে, কাল হো না হো (২০০৩), ওম শান্তি ওম, ফানা (২০০৪), মে হুঁ না (২০০৩) আদি অসংখ্য হিন্দী ছবিত অভিনয় কৰিছিল ।
Actor Satish Shah, best known for 'Jaane Bhi Do Yaaro' and 'Sarabhai vs Sarabhai', has died: manager— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2025
তেওঁৰ মেনেজাৰে সংবাদ সংস্থা পি টি আইক নিশ্চিত কৰিছে, "জানে ভি দো য়াৰো আৰু 'সাৰাভাই ভাৰ্ছাচ সাৰাভাইৰ বাবে জনাজাত অভিনেতা সতীশ শ্বাহৰ মৃত্যু হৈছে ।"
জানে ভি দো য়াৰো (১৯৮৩) ছবিখনত শ্বাহৰ কমিক চৰিত্ৰৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত আছিল, যিখন আছিল এক মাষ্টাৰক্লাছ । ১৯৮৪ চনত মুক্তি পোৱা য়েহ জো হে জিন্দগী ছবিখনতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল । ২০০৮ চনত তেওঁ অৰ্চনা পুৰণ সিঙৰ সৈতে কমেডী চাৰ্কাছৰ সহ-বিচাৰক হিচাপে কাম কৰিছিল । ২০১৫ চনত ভাৰতীয় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ছ’চাইটিৰ সদস্য হিচাপেও নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।