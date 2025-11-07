প্ৰেমিক অভিনেতাই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছত আজীৱন বিয়াত নবহিল তেওঁ, মৃত্যুক সাৱটিলে ৭১ বছৰ বয়সত

প্ৰেমিক অভিনেতাই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছত আজীৱন বিয়াত নবহিল তেওঁ, মৃত্যুক সাৱটিলে ৭১ বছৰ বয়সত
চিনেমা-সংগীত দুয়োটা দিশতে সমানে সফল আছিল, কিন্তু প্ৰেম জীৱনত নাপালে সফলতা । আপুনি জানেনে প্ৰয়াত সুলক্ষণা পণ্ডিত কাৰ বাবে গোটেই জীৱন অবিবাহিত হৈ থাকিল ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 12:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : ১৯৭১ চনত কিশোৰ কুমাৰৰ বিপৰীতে গায়কীৰ প্ৰথমটো সুযোগ লাভ কৰাৰ লগতে ১৯৭৫ চনত সঞ্জীৱ কাপুৰৰ সৈতে ডাঙৰ পৰ্দাত প্ৰথম বিৰতি লাভ কৰিছিল সুলক্ষণা পণ্ডিতে । দুয়োগৰাকীয়েই চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ডাঙৰ তাৰকা । ইয়াৰ বাহিৰেও ঋষি কাপুৰ, বিনোদ খান্নাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজেশ খান্না, জীতেন্দ্ৰ, শশী কাপুৰ, শত্ৰুঘ্ন সিন্হালৈকে বি-টাউনৰ বিশিষ্ট তাৰকাৰ অভিনেত্ৰী হৈ কাম কৰিছিল সুলক্ষণা পণ্ডিতে ।
মনোৰঞ্জন জগতত ছবি আৰু গীত দুয়োটাতে সমানে সফলতা লাভ কৰিছিল তেওঁ । বৃহস্পতিবাৰে এইগৰাকী শিল্পীয়ে সামৰণি মাৰিলে জীৱন নাট । হাৰ্ট এটেকৰ বাবে ৭১ বছৰ বয়সত মুম্বাইৰ নানাৱতী হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ । অভিনেত্ৰী বিজয়তা পণ্ডিত আৰু সংগীত সুৰকাৰ যতীন-ললিতৰ ভগ্নী সুলক্ষণা পণ্ডিত ।
সুলক্ষণা পণ্ডিতৰ চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰা
১৯৫৪ চনত হাৰিয়ানাৰ হিছাৰ (বৰ্তমান ফাতেহাবাদ) জিলাৰ পিলিমাণ্ডোৰী গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । সংগীতৰ পৰিৱেশ থকা পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল তেওঁ । বিখ্যাত শাস্ত্ৰীয় কণ্ঠশিল্পী তথা কিংবদন্তি পণ্ডিত জসৰাজ আছিল তেওঁৰ ককাক ।
ন বছৰ বয়সৰ পৰাই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সুলক্ষণা পণ্ডিতে । তেওঁৰ তিনিজন ভাতৃ (মন্ধীৰ, যতীন আৰু ললিত পণ্ডিত) আৰু তিনিগৰাকী ভগ্নী (মায়া এণ্ডাৰছন, সন্ধ্যা সিং আৰু বিজয়তা পণ্ডিত) আছিল । তেওঁৰ পিতৃ প্ৰতাপ নাৰায়ণ পণ্ডিত আছিল এজন নিপুণ শাস্ত্ৰীয় কণ্ঠশিল্পী ।
১৯৭১ চনত কিশোৰ কুমাৰৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ কা ৰাহী চিনেমাত গীত গাইছিল তেওঁ । গীতটিৰ নাম বেকাৰাৰ এ দিল তু গায়ে যা । তাৰ পাছত ১৯৭৫ চনত বাপ্পী লাহিড়ী আৰু শৈলেন্দ্ৰ সিঙৰ দৰে শিল্পীৰ সৈতে ‘চলতে চলতে’, ‘উলঝন’, ‘সংকল্প’, ‘শংকৰ বাবু’ আদি চিনেমাত গীত গাই খ্যাতি অৰ্জন কৰে ।
আনহাতে, সেই বছৰতে তেওঁ ডাঙৰ পৰ্দাত অভিষেক ঘটায় । ১৯৭৫ চনত সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সৈতে ‘উলঝন’ চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল সুলক্ষণাই । সেই বছৰেই ৰাজা চিনেমাত ঋষি কাপুৰৰ বিপৰীতে দেখা গৈছিল তেওঁক ।
গীতৰ লগতে চিনেমাৰ তালিকাও ডাঙৰ । 'সংকোচ', 'হেৰা ফেৰী', 'খণ্ডন' আৰু 'ধৰ্মা কান্ত', 'ৰাজ', 'অমৰ শক্তি', 'দো ৱাক্ত কি ৰ’টি' আদি চিনেমাত কাম কৰিছিল ।
সফল নহ’ল তেওঁৰ প্ৰেম জীৱন
জানিব পৰা যায় যে তেওঁ অভিনেতা সঞ্জীৱ কাপুৰৰ প্ৰেমত পৰি তেওঁক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল । কিন্তু অভিনেতাজনে সেই প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা নাছিল । সেইবাবেই সুলক্ষণা পণ্ডিতে বিয়া নোহোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । মনোৰঞ্জন জগতত খ্যাতি আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতো অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰেম জীৱন অফল হৈ থাকিল ।
এইগৰাকী প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ মৃত্যুত সংগীত আৰু চিনেমা জগতত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
