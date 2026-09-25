প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা মুস্তাক খানৰ ৫৬ বছৰ বয়সত দেহাৱসান

প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা মুস্তাক খানৰ ৫৬ বছৰ বয়সত দেহাৱসান
ফেডাৰেচন অৱ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্প্লয়িজৰ সভাপতি বিএন তিৱাৰীয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে । মুস্তাক খানে দীৰ্ঘদিন হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি আছিল ।
Published : September 25, 2026 at 7:21 AM IST
হায়দৰাবাদ: আশ্বিকী, মুঝছে ছাদী কৰৌগী, ওৱেলকাম আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় ছবিত চমকপ্ৰদ খুহুতীয়া অভিনয়ৰে সকলোকে হহুৱাই ৰখা প্ৰবীণ অভিনেতা মুস্তাক খানে ৫৬ বছৰ বয়ষত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে । খবৰ অনুসৰি তেওঁক নানাৱতী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । মুস্তাক খান তেওঁৰ বিখ্যাত সংলাপ "মেৰী এক টাং নকলি হায়"ৰ বাবেও বিখ্যাত ।
ফেডাৰেচন অৱ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্প্লয়িজৰ সভাপতি বিএন তিৱাৰীয়ে ফোনযোগে এএনআইক তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰে । খবৰ অনুসৰি মুস্তাক খানে দীৰ্ঘদিন ধৰি হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি আছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া তেওঁ শেষ উশাহ লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও খবৰ অনুসৰি তেওঁ কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল । এতিয়ালৈকে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পোৱা নাই ।
কৌতুক অভিনেতা সুনীল পালে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীযোগে মুস্তাক খানৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে । সুনীলে মুস্তাক খানৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "RIP মুস্তাক খান চাহাব ।"
১৯৮০ চনত নিৰ্মিত নাটকীয় ছবি 'এলবাৰ্ট পিণ্টু কৌ গুচ্ছা কিও আটা হ্যে'ৰ জৰিয়তে মুস্তাক খানে চলচ্চিত্ৰ জগতত অভিষেক ঘটায় । এই ছবিত তেওঁ এটি সৰু ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ১৯৮০ চনৰ ভিতৰত তেওঁ কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম 'থৌড়ীচি বেৱাফাই (১৯৮০)', 'কালিয়া (১৯৮১)', আৰু 'কব্জা (১৯৮৮)' আদি ।
তেওঁ ১৯৯০ৰ পৰা ২০০০ দশকলৈ ‘আশ্বিকী (১৯৯০)’, ‘দিল হ্যে কি মানতা নেহি (১৯৯১)’, ‘চড়ক (১৯৯১)’, ‘হাম হ্যে ৰহী প্যাৰ কে (১৯৯৩)’, ‘চাহত (১৯৯৬)’, ‘প্যাৰ তৌ হৌনা হী থা (১৯৯৮)’, ‘হেৰা ফেৰী (২০০০)’, ‘জোড়ী নং. ১ (২০০১)', 'মুঝছে ছাদী কৰৌগী (২০০৪)', 'ওৱেলকাম (২০০৭), 'মাই ফ্ৰেণ্ড গণেশা (২০০৭)', 'ৰাউডী ৰাথোড় (২০১২)', 'খিলাড়ী ৭৮৬ (২০১২)', 'ওৱেলকাম বেক (২০১৫)', 'স্ত্ৰী (২০১৮)', 'ভাৰত (২০১৯)', 'বধাই দৌ (২০২২)', 'গদৰ ২ (২০২৩)', ‘বেবী জান (২০২৪)’ আৰু ‘লাভ কী এৰেঞ্জ মেৰেজ (২০২৪)’ৰ দৰে জনপ্ৰিয় ছবিৰ জৰিয়তে তেওঁ দৰ্শকৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।
ছানী দেউল আৰু অমীশা পেটেলৰ 'গদৰ-এক প্ৰেম কথা'ত গুল খানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা মুস্তাক খানক দৰ্শকে সদায় স্মৰণ কৰে । মূল ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ প্ৰায় দুটা দশকৰ পিছত ওলোৱা ছবিখনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল । টেলিভিছনত তেওঁক 'কুচ ৰং প্যাৰ কে এইছে ভী' শ্ব'ত বলদেৱ ত্ৰিপাঠীৰ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল । তেওঁ 'আদালত'টো অভিয়ন কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: নাজানো তেওঁ কেনেকৈ বিয়াৰ বাবে মা-দেউতাক সৈমান কৰালে-অমিতাভ বচ্চন