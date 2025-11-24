বসন্তীক এৰি থৈ গ‘লগৈ বীৰু, ৮৯ বয়সত সামৰিলে জীৱন নাট

বসন্তীক এৰি থৈ গ‘লগৈ বীৰু, ৮৯ বয়সত সামৰিলে জীৱন নাট
বলীউডৰ হি-মেন ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দেহাৱসান ৷ বলীউডত শোকৰ ছাঁ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 1:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ পৰা আহিছে এটা বেয়া খবৰ ৷ জনপ্ৰিয় প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰই ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস ৷ ‘বলীউডৰ হি-মেন’ খ্যাত অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ ৮৯ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ।
বিগত কিছুদিন পূৰ্বে ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অভিনেতাগৰাকী । সূত্ৰই জনোৱা মতে, ধৰ্মেন্দ্ৰ ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত আছিল আৰু সংকটজনক অৱস্থাত আছিল । তাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় তেওঁক আৰু ঘৰতে চিকিৎসা চলাই থকা হৈছিল ৷
তেওঁৰ অন্তিম মুহূৰ্তত পুত্ৰ ছানী দেওল আৰু ববী দেওল, পত্নী হেমা মালিনীকে ধৰি পৰিয়ালৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছিল । তেওঁৰ বিয়োগে চিনেমা জগতলৈ শোকৰ ছাঁ কঢ়িয়াই আনিছে ৷ অনুৰাগীসকল দুখত ভাঙি পৰিছে । ষাঠি বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি ভাৰতীয় চিনেমাৰ এগৰাকী উজ্জ্বল তাৰকা হিচাপে জিলিকি আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ ।
১৯৩৫ চনত পঞ্জাৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা ধৰম সিং দেওলে নামৰ শিশুটিয়ে ১৯৬০ চনত দিল ভি তেৰা হম ভী তেৰে ছবিৰে অভিনয় জগতত অভিষেক ঘটায় । মিউজিকেল ৰোমাণ্টিক ছবি আয়ে দিন বাহাৰ কে আৰু আয়ে মিলন কি বেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একশ্যনধৰ্মী চিনেমা ফুল ঔৰ পত্থৰলৈকে ধৰ্মেন্দ্ৰই ১৯৬০ চনত বক্স অফিচত একেৰাহে বহু হিট ছবি উপহাৰ দিছিল ।
শ্বোলে, সীতা ঔৰ গীতা, ৰাজা জনী, চুপকে চুপকে, প্ৰতিজ্ঞা, যুগ্নু, ধৰম বীৰ আদি ছবিত অবিস্মৰণীয় অভিনয়েৰে চাপ ৰাখি থৈ গৈছে অভিনেতাগৰাকীয়ে । শ্বোলেত বীৰুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা চৰিত্ৰটোৱে বলীউডত তেওঁৰ অন্য এক চিনাকি জীয়াই ৰাখিছে ।
আইএনএছৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰ অনুসৰি, ৩১ অক্টোবৰত অভিনেতাগৰাকীক মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালৰ শীৰ্ষ চিকিৎসকসকলে কাঢ়া পৰ্যবেক্ষণৰ অধীনত ৰাখিছিল । তেওঁৰ অসুস্থতাৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট নহয়; কিন্তু সেই সময়ৰ সূত্ৰৰ মতে, প্ৰবীণ তাৰকাগৰাকী নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অতিৰিক্ত পৰীক্ষাৰ বাবে তাতে আছিল । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ ৯০ সংখ্যক জন্মদিন ৮ ডিচেম্বৰত ।
পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনত তেৰী বাটো মে এইছা উলঝা জিয়া ছবিত দেখা গৈছিল । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু কৃতি সেননে । ইয়াৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীক শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘ইক্কিছ’ চিনেমাত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে অগস্ত্য নন্দা আৰু ছিমৰ ভাটিয়াই । পৰম বীৰ চক্ৰ লাভ কৰা কনিষ্ঠতম ব্যক্তি অৰুণ খেতাৰপালৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই চিনেমাখন । জয়দীপ আহলাৱত আৰু ছিকন্দৰ খেৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিখন ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ, সুদৰ্শন আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে সফল চলচ্চিত্ৰ তাৰকা হিচাপে পৰিগণিত ধৰ্মেন্দ্ৰ ছয় দশকৰো অধিক সময়জুৰি ছবিজগতত সক্ৰিয় আছিল; তেওঁ ৩০০ৰো অধিক ছবিত কাম কৰিছে । হিন্দী চিনেমাত সৰ্বাধিক হিট ছবিত অভিনয় কৰাৰ অভিলেখ আছে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ । ২০১২ চনত পদ্মভূষণেৰে সন্মানিত হৈছিল অভিনেতাগৰাকী ।
ষাঠিৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আশীৰ দশকলৈকে আংখে, চিকাৰ, আয়া সাৱন ঝুম কে, জীৱন মৃত্যু, মেৰা গাঁও মেৰা দেশ, সীতা ঔৰ গীতা, ৰাজা জনী, যুগ্নু, য়াদো কি বাৰাত, দোষ্ট, শ্বোলে, প্ৰতিজ্ঞা, চৰাচ, ধৰম বীৰ, চাচা ভাটিজা, গুলামী, হুকুমত, আগ হি আগ, ইলান ই জং, তাহালকা, আনপঢ়, বন্দিনী, হকীকত, অনুপমা, মমতা, মাঝলি দিদি, সত্যকাম, নয়া জামানা, সমাধি, ৰেছাম কি ডোৰী, চুপকে চুপকে, দিল্লাগী, দ্য বাৰ্নিং ট্ৰেইন, গাজাব, দো দিশায়ে আৰু হাথিয়াৰ আদিকে ধৰি বহু চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ ।
নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালে তেওঁ কেইবাখনো সফল আৰু প্ৰশংসিত ছবিত অভিনয় কৰিছিল, যেনে প্যাৰ ক্যা তো ডৰনা ক্যা, লাইফ ইন এ... মেট্ৰ’, অপনে, জনী গদ্দাৰ, য়মলা পাগলা দীৱানা, ৰকি ঔৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহানী আৰু তেৰী বাটো মে এইছা উলঝা জিয়া ৷
