মুম্বাইত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক

নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল অভিনেতাগৰাকী আৰু অতিৰিক্ত পৰীক্ষাৰ  বাবে তেতিয়াৰ পৰা তাতেই আছে।

Veteran Actor Dharmendra Hospitalised In Mumbai
অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ (Photo : File/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 10:13 AM IST

মুম্বাই : বলীউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা, ছুপাৰষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰক নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি তেওঁৰ এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিছে । যিকোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ অভিনেতাগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই আহ্বান জনাইছে ৷

তথ্য অনুসৰি বিগত কিছুদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ৮৯ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকী । নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল তেওঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অতিৰিক্ত পৰীক্ষাৰ বাবে তাতেই আছে । তেওঁৰ ডিছচাৰ্জৰ তাৰিখ বৰ্তমানলৈও জানিব পৰা হোৱা নাই । তেওঁৰ পুত্ৰ ছানী দেওল আৰু ববী দেওলে পিতৃৰ জটিল সময়ত তেওঁৰ কাষত থাকিবলৈ নিজৰ কাম মিলাই লৈছে ।

ডিচেম্বৰ মাহত ৯০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিব ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে । চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ চকুৰ ছানি পৰা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল ।

পেছাদাৰী দিশত ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনত তেৰী বাটো মে এইছা উলঝা জীয়া ছবিখনত দেখা গৈছিল । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু কৃতি সেননে । এতিয়া অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনয় কৰিব শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘ইক্কিছ’ চিনেমাখনত । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে অগস্ত্য নন্দা আৰু সিমৰ ভাটিয়াই । এই ছবিখন পৰম বীৰ চক্ৰৰ কনিষ্ঠতম প্ৰাপক অৰুণ খেতাৰপালৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

জয়দীপ আহলাৱত আৰু ছিকন্দৰ খেৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিখন ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা । বুধবাৰে ইক্কিছৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হয় । ছুপাৰষ্টাৰ ছানী দেওলে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰে ট্ৰেইলাৰটো ৷ নিজৰ পিতৃক এই বয়সত কাম কৰা দেখি অত্যন্ত ৰোমাঞ্চিত অভিনেতাগৰাকীয়ে লিখে, “পাপা আকৌ ROCK কৰিবলৈ গৈ আছে । ধুনীয়া দেখাইছে পাপা । তোমাক ভাল পাওঁ । 💥💥❤️❤️️️️🫡

প্ৰিয় অগস্ত্য, সকলো বহুত ভাল, আপুনিও ৰক কৰিব !

ৱহ ইক্কিছ কা থা, ইক্কিছ কা হি ৰাহেগা !

দীনেশ বিজন আৰু মেডক ফিল্মছে উপস্থাপন কৰিছে শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাত ভাৰতৰ কনিষ্ঠতম পৰম বীৰ চক্ৰ বঁটা বিজয়ী - দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট অৰুণ খেতাৰপালৰ এক অকথিত সত্য কাহিনী #ইক্কিছ।

#IkkisTrailer এতিয়া ওলাইছে

চিনেমা হলত ডিচেম্বৰ ২০২৫ !"

ACTOR DHARMENDRA HOSPITALISED
VETERAN ACTOR DHARMENDRA
DHARMENDRA
অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ
ACTOR DHARMENDRA HEALTH UPDATE

