মুম্বাইত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক
নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল অভিনেতাগৰাকী আৰু অতিৰিক্ত পৰীক্ষাৰ বাবে তেতিয়াৰ পৰা তাতেই আছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 10:13 AM IST
মুম্বাই : বলীউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা, ছুপাৰষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰক নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি তেওঁৰ এক ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিছে । যিকোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰিত বিশ্বাস নকৰিবলৈ অভিনেতাগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই আহ্বান জনাইছে ৷
তথ্য অনুসৰি বিগত কিছুদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ৮৯ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকী । নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল তেওঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অতিৰিক্ত পৰীক্ষাৰ বাবে তাতেই আছে । তেওঁৰ ডিছচাৰ্জৰ তাৰিখ বৰ্তমানলৈও জানিব পৰা হোৱা নাই । তেওঁৰ পুত্ৰ ছানী দেওল আৰু ববী দেওলে পিতৃৰ জটিল সময়ত তেওঁৰ কাষত থাকিবলৈ নিজৰ কাম মিলাই লৈছে ।
ডিচেম্বৰ মাহত ৯০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিব ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে । চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ চকুৰ ছানি পৰা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল ।
পেছাদাৰী দিশত ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনত তেৰী বাটো মে এইছা উলঝা জীয়া ছবিখনত দেখা গৈছিল । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছিল অভিনেতা শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু কৃতি সেননে । এতিয়া অভিনেতাগৰাকীয়ে অভিনয় কৰিব শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘ইক্কিছ’ চিনেমাখনত । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে অগস্ত্য নন্দা আৰু সিমৰ ভাটিয়াই । এই ছবিখন পৰম বীৰ চক্ৰৰ কনিষ্ঠতম প্ৰাপক অৰুণ খেতাৰপালৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
জয়দীপ আহলাৱত আৰু ছিকন্দৰ খেৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিখন ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা । বুধবাৰে ইক্কিছৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হয় । ছুপাৰষ্টাৰ ছানী দেওলে ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰে ট্ৰেইলাৰটো ৷ নিজৰ পিতৃক এই বয়সত কাম কৰা দেখি অত্যন্ত ৰোমাঞ্চিত অভিনেতাগৰাকীয়ে লিখে, “পাপা আকৌ ROCK কৰিবলৈ গৈ আছে । ধুনীয়া দেখাইছে পাপা । তোমাক ভাল পাওঁ । 💥💥❤️❤️️️️🫡
প্ৰিয় অগস্ত্য, সকলো বহুত ভাল, আপুনিও ৰক কৰিব !
ৱহ ইক্কিছ কা থা, ইক্কিছ কা হি ৰাহেগা !
দীনেশ বিজন আৰু মেডক ফিল্মছে উপস্থাপন কৰিছে শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাত ভাৰতৰ কনিষ্ঠতম পৰম বীৰ চক্ৰ বঁটা বিজয়ী - দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট অৰুণ খেতাৰপালৰ এক অকথিত সত্য কাহিনী #ইক্কিছ।
#IkkisTrailer এতিয়া ওলাইছে
চিনেমা হলত ডিচেম্বৰ ২০২৫ !"
লগতে পঢ়ক : ‘এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়’; অহাৰ দৰেই আঁতৰি যোৱা প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা