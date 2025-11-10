বলীউডৰ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি, ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত ভেণ্টিলেটৰত চিকিৎসাধীন
বলীউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ(৮৯) মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালৰ ভেণ্টিলেটৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ অনুৰাগীসকলে বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 6:00 PM IST
হায়দৰাবাদ: জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বলীউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ ৷ কিছুদিন পূৰ্বে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত হাস্পতালত ভৰ্তি হৈছিল অভিনেতাগৰাকী ।
সংবাদ সংস্থা আই এন এছৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই জনোৱা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, সম্প্ৰতি ধৰ্মেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু তেওঁক ভেণ্টিলেটৰৰ সহায়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷ বিগত ৩১ অক্টোবৰত প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীক মুম্বাইৰ ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে কাঢ়া নজৰৰ মাজেৰে চিকিৎসা আগবঢ়াই থকা বুলি আই এন এছে প্ৰকাশ কৰে ।
বৰ্ষীয়ান অভিনেতাগৰাকীৰ অসুস্থতাৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট নহয় যদিও সূত্ৰৰ মতে, প্ৰবীণ তাৰকাগৰাকী নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনলৈ গৈছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই অতিৰিক্ত কিছু পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁ হাস্পতালত ভৰ্তি হৈছিল ৷ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে ৮ ডিচেম্বৰত ভৰি দিব ৯০ বছৰত ৷
পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনত ‘‘তেৰী বাতো মে এইছা উলঝা জিয়া’’ ছবিত ৷ দেখা গৈছিল । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছিল শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু কৃতি সেননে । ইয়াৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীক শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত ‘ইক্কিছ’ চিনেমাত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব । চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে অগস্ত্য নন্দা আৰু ছিমাৰ ভাটিয়াই । পৰমবীৰ চক্ৰ লাভ কৰা কনিষ্ঠতম ব্যক্তি অৰুণ খেতাৰপালৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন । জয়দীপ আহলাৱত আৰু ছিকন্দৰ খেৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিখন ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ, সুদৰ্শন আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে সফল চলচ্চিত্ৰ তাৰকা হিচাপে পৰিগণিত ধৰ্মেন্দ্ৰ ছয় দশকৰো অধিক সময়জুৰি ছবিজগতত সক্ৰিয় আছিল ৷ তেওঁ ৩০০ ৰো অধিক ছবিত কাম কৰিছে ।
হিন্দী চিনেমাত সৰ্বাধিক হিট ছবিত অভিনয় কৰাৰ অভিলেখ আছে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ । ২০১২ চনত পদ্মভূষণেৰে সন্মানিত হৈছিল অভিনেতাগৰাকী । ১৯৬০ চনত ‘‘দিল ভি তেৰা হম ভী তেৰে’’ ছবিখনেৰে ধৰ্মেন্দ্ৰই অভিষেক ঘটায় । ১৯৬০ চনৰ মাজভাগত তেওঁ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আয়ে মিলন কি বেলা, ফুল ঔৰ পত্থৰ, আয়ে দীন বাহৰ কে আদি ছবিৰ বাবে ।
ষাঠিৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আশীৰ দশকলৈকে আংখে, চিকাৰ, আয়া সাৱন ঝুম কে, জীৱন মৃত্যু, মেৰা গাঁও মেৰা দেশ, সীতা ঔৰ গীতা, ৰাজা জনী, যুগনু, য়াদো কি বাৰাত, দোষ্ট, শ্বোলে, প্ৰতিজ্ঞা, চৰাচ, ধৰমবীৰ, চাচা ভটিজা, গুলামী, হুকুমত, আগ হি আগ, ইলান-ই-জং, তাহালকা, অনপঢ়, বন্দিনী, হকীকত, অনুপমা, মমতা, মাঝলি দিদি, সত্যকাম, নয়া জামানা, সমাধি, ৰেছম কি ডোৰী, চুপকে চুপকে, দিল্লাগী, দ্য বাৰ্ণিং ট্ৰেইন, গজব, দো দিশায়ে আৰু হাথিয়াৰ আদিকে ধৰি বহু চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল তেওঁ ।
নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰফালে তেওঁ কেইবাখনো সফল আৰু প্ৰশংসিত ছবিত অভিনয় কৰিছিল, যেনে- প্যাৰ ক্যা তো ডৰনা ক্যা, লাইফ ইন এ... মেট্ৰ’, অপনে, জনী গদ্দাৰ, য়মলা পগলা দীৱানা, ৰকি ঔৰ ৰাণী কি প্ৰেম কাহানী আৰু তেৰী বাতো মে এইছা উলঝা জিয়া ৷
লগতে পঢ়ক : আজি এটা দুখৰ দিন, এই বেদনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি... : ধৰ্মেন্দ্ৰ