'ব্ৰিটিছ যুগৰ জেইলাৰ' আৰু নাই, ৮৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ আছৰানীৰ
ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ বাবে এক শোক খবৰ । সোমবাৰে ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ অভিনেতা আছৰানীয়ে ।
Published : October 20, 2025 at 11:20 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰবীণ অভিনেতা আছৰাণী আৰু নাই । ৮৪ বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় এই অভিনেতাগৰাকীৰ । এই খবৰ নিশ্চিত কৰিছে তেওঁৰ ভতিজা অশোক আছৰাণীয়ে । দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পিছত হিন্দী চিনেমাৰ এই গৰাকী প্ৰবীণ আৰু বহুমুখী অভিনেতা গোবৰ্ধন আছৰাণীৰ মৃত্যু হয় আজি বিয়লি প্ৰায় ৪ বজাত । তেওঁ মূলতঃ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ ।
মৃত্যুৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে অভিনেতাগৰাকীয়ে দীপাৱলী উপলক্ষে তেওঁ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে এটা পোষ্ট কৰি নিজৰ অনুৰাগীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছিল ।
আছৰাণীয়ে জয়পুৰৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ স্কুলৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা আছৰানিৰ কমেডীৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অৱদান অমূল্য । দশক দশক ধৰি তেওঁ হিন্দী চিনেমাত বহুতো স্মৰণীয় চৰিত্ৰ ৰূপায়িত কৰিছে । যিয়ে দৰ্শকৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান খোদিত কৰিছে ।
Late actor Asrani’s manager, Babubhai Thiba, tells ANI - " asrani passed away today at 3 pm at arogya nidhi hospital, juhu. he is survived by his wife, sister, and nephew." https://t.co/rrOd7uoxn4— ANI (@ANI) October 20, 2025
পাঁচ দশকৰো অধিক সময়ৰ কেৰিয়াৰত তেওঁ ৩৫০খনতকৈও অধিক ছবিত কাম কৰিছিল । তেওঁ ভাৰতীয় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট (এফ টি আই আই) পুনেত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল, য'ত তেওঁ ১৯৬০ চনৰ মাজভাগত হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ কলাক নিখুঁত কৰিছিল ।
আছৰাণীয়ে বহু আইকনিক ছবিত অভিনয় কৰিছিল
তেওঁৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছিল এজন কমেডিয়ান আৰু সহযোগী অভিনেতা হিচাপে । তেওঁ ‘মেৰে আপনে’, ‘কোশীষ’, ‘বাৱৰচি’, ‘পৰিচাই’, ‘অভিমান’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘ছোটি ছি বাত’, ‘ৰাফু চক্কৰ’ আদি আইকনিক ছবিত অভিনয় কৰিছিল ।
তেওঁ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালনাও কৰিছিল
অভিনয়ৰ উপৰিও আছৰাণীয়ে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছিল । তেওঁ কেইবাখনো ছবিত মুখ্য অভিনেতা হিচাপে সফলতাৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে, বিশেষকৈ ১৯৭৭ চনত সমালোচকৰ প্ৰশংসিত হিন্দী ছবি "চালা মুৰাৰী হিৰো বন্নে" যিখন তেওঁ লিখিছিল আৰু পৰিচালনা কৰিছিল । তেখেতে গোটেই কেৰিয়াৰত "ছালাম মেমছাব" (১৯৭৯) আৰু আন কেইবাখনো ছবিৰ সৈতেও পৰিচালনাত ডুব গৈছিল ।
গুজৰাটী চিনেমাতো কাম কৰিছিল
তেওঁ গুজৰাটী চিনেমাতো কাম কৰিছিল । ১৯৭০ আৰু ১৯৮০ চনত তেওঁ যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল ।
‘শ্বোলে’ত জেইলাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল।
৮৪ বছৰীয়া আছৰাণী শেহতীয়া কমেডী ছবি যেনে ‘ধমাল’ ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ কামৰ বাবেও পৰিচিত । ছবিখনত অভিনেতা আশীষ চৌধাৰীৰ পিতৃৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিখনে সমালোচকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে ।
অৱশ্যে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ আটাইতকৈ চিনাকি চৰিত্ৰ হৈছে ৰমেশ চিপ্পীৰ একচন-ড্ৰামা ‘শ্বোলে’ত জেইলাৰৰ চৰিত্ৰ । তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগতে তেওঁৰ অনুৰাগীসকল এতিয়া গভীৰ শোকত ভাগি পৰিছে ।