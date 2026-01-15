ETV Bharat / entertainment

অন্ত পৰিল নেকি বীৰ পাহাৰিয়া-তাৰা সুতাৰিয়াৰ বহু চৰ্চিত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ?

কনচাৰ্টেই লগালে নেকি খেলিমেলি সম্পৰ্কত ? বীৰ পাহাৰিয়াৰ শেহতীয়া কেপশ্যনে বুজাইছে কি ?

Veer Pahariya's cryptic Instagram post sparks fresh breakup rumours with Tara Sutaria
বীৰ পাহাৰিয়া-তাৰা সুতাৰিয়া (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: অভিনেত্ৰী তাৰা সুতাৰিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ বাবে পুনৰবাৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অভিনেতা বীৰ পাহাৰিয়াই । এটা ৰহস্যময় পোষ্টৰ পিছত বহুতে বিশ্বাস কৰিছে যে দুয়োৰে মাজত হয়তো বিচ্ছেদ ঘটিছে । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কোনোৱেই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিচ্ছেদৰ খবৰ নিশ্চয় কৰা নাই ৷ কিন্তু বীৰৰ শেহতীয়া ইনষ্টাগ্ৰাম আপডেটে চৰ্চাত ইন্ধন যোগাইছে ৷ বলীউডৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত যুৱ দম্পতীয়ে হয়তো ইচ্ছাকৃতভাৱে সম্পৰ্কৰ অন্ত পেলাইছে বুলি উৰাবাতৰি তীব্ৰতৰ হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ কৰা ফটোশ্বুটৰ ধাৰাবাহিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰে বীৰে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত । ফটোবোৰত তেওঁক ষ্টাইলিছ অৱতাৰত দেখা গৈছে, কিন্তু সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা কথাটো হ’ল পোষ্টটোৰ কেপশ্যনটো ৷ তেওঁ লিখিছে, "ৱক্ত বুৰা হো য়া আচ্ছা, এক না এক দিন বদলতা জৰুৰ হে…" হিন্দী শাৰীটোৰ অনুবাদ হৈছে, “সময় বেয়া হওক বা ভাল হওক, এদিন নিশ্চিতভাৱে সলনি হয় ।"

তেওঁৰ পোষ্টটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "তাৰা আৰু বীৰ হৈছে বেষ্ট ছ'লমেট কাপল । আমি আপোনালোকক একেলগে চাব বিচাৰো । আনৰ নেতিবাচকতা আৰু ঈৰ্ষাত সোমাই নপৰিব, কাৰণ আপোনালোক এজন আনজনৰ আত্মাৰ সংগী ।" আন এজনে মন্তব্য কৰিলে, "গাইজ, প্লিজ গেট বেক টুগেদাৰ ।"

তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত বিভেদ অহাৰ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছিল চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিত ৷ মুম্বাইত নূপুৰ ছেনন আৰু ষ্টেবিন বেনৰ বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত বীৰ অকলে উপস্থিত হৈছিল । ছলমান খান আৰু কৃতি সেননকে ধৰি বহু বি-টাউনৰ চেলেব্ৰিটীৰ উপস্থিতিৰ পিছতো বীৰ অকলে উপস্থিত হোৱাত সকলোৰে মাজত আলোচনা হ’বলৈ লয় । বিশেষকৈ বিগত কেইমাহমানৰ পৰা তেওঁলোকক কেইবাবাৰো একেলগে দেখা পোৱাৰ পিছত এই অনুষ্ঠানত তাৰাৰ অনুপস্থিতিয়ে মানুহক কৌতুহলী কৰি তোলে ।

বাতৰি অনুসৰি তাৰা গৈছিল কনচাৰ্ট উপভোগ কৰিবলৈ ৷ সেই কনচাৰ্টৰ পৰাই ভাইৰেল হৈ পৰা ক্লিপৰ পিছতেই চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে লাগে খেলিমেলি । ভিডিঅ’টো ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক প্ৰচাৰ হয় । পিছত তাৰাই ভিডিঅ’টোক ‘পেইড পি আৰ’ বুলি উল্লেখ কৰি উলাই কৰে, আনহাতে বীৰে সকলো জল্পনা-কল্পনাক স্তব্ধ কৰিবলৈ এটা সম্পাদনা নকৰা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি তাইৰ প্ৰতি নিজৰ আনুগত্যও প্ৰকাশ কৰে । আলোচনা বন্ধ হ’বলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো এই ভিডিঅ’ই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক লৈ জল্পনা-কল্পনাত ইন্ধন যোগাই থাকিল ।

ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ বীৰক তেওঁৰ ভাতৃ শিখৰ পাহাৰিয়া আৰু অভিনেত্ৰী জাহ্নবী কাপুৰৰ সৈতে ছুটীত ওলাই যোৱা দেখা গৈছিল । ভ্ৰমণত লক্ষণীয়ভাৱে অনুপস্থিত আছিল তাৰা ।

লগতে পঢ়ক: মৰ্দানী ৩ ত খলনায়িকা আম্মাৰ চৰিত্ৰৰে খলকনি তোলা কোন এই মল্লিকা প্ৰসাদ ?

TAGGED:

VEER PAHARIYA TARA SUTARIA BREAKUP
VEER PAHARIYA TARA SUTARIA RELATION
VEER PAHARIYA TARA SUTARIA
বীৰ পাহাৰিয়া তাৰা সুতাৰিয়া
VEER PAHARIYA TARA SUTARIA RELATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.