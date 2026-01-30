ভেলেণ্টাইন ডে’ মধুময় কৰি তোলক সংগীৰ সৈতে ; ছবিগৃহলৈ আহিব এইসমূহ ছবি

ভেলেণ্টাইন ডে’ মধুময় কৰি তোলক সংগীৰ সৈতে ; ছবিগৃহলৈ আহিব এইসমূহ ছবি
‘য়্যে দিল আশিকানা’ৰ পৰা ‘অ’ ৰোমিঅ’লৈকে এই ৰোমাণ্টিক ছবিবোৰে প্ৰেমৰ সপ্তাহটোক অধিক ৰোমাণ্টিক কৰি তুলিব ৷ পুৰণি ছবি ‘য়্যে দিল আশিকানা’ৰ পুনৰ মুক্তি ৷
Published : January 30, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: এই বছৰৰ ভেলেণ্টাইন সপ্তাহত দৰ্শকে ছবিগৃহত প্ৰচুৰ মৰম প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব, কিয়নো এই ভেলেণ্টাইন ডে’ত ৰোমাণ্টিক থিমৰ কেইবাখনো ছবি মুক্তি পাব । পুৰণা ছবিয়ে ছবিগৃহত আকৌ ভূমুকি মৰাৰ যুগত ২৪ বছৰীয়া পুৰণি ৰোমাণ্টিক একশ্যন ছবি ‘য়্যে দিল আশিকানা’ পুনৰ মুক্তি লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
২০০২ চনত মুক্তি পোৱা এই ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল অভিনেত্ৰী অৰুণা ইৰাণীৰ স্বামী কুকু কোহলী । কৰণ নাথ আৰু জীৱিধা শৰ্মা অভিনীত ছবিখন সেই সময়ত হিট হৈছিল । প্ৰতিটো গীতেই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ টাইটেল গীত ‘য়্যে দিল আশিকানা’ আজিও জনপ্ৰিয় । পৰিচালক কুকু কোহলীয়ে ছবিখনৰ অনুৰাগীৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ভাল খবৰ । এই ভেলেণ্টাইন ডে’ত কোনবোৰ ছবি মুক্তি পাব জানো আহক-
ভেলেণ্টাইন ডে'ত মুক্তি পাবলগীয়া চিনেমা
য়্যে দিল আশিকানা
ছবিখনৰ শিৰোনাম গীত ‘য়্যে দিল আশিকানা’ ত কণ্ঠদান কৰা গায়ক কুমাৰ ছানুৱে আজি ৩০ জানুৱাৰীত এই ভাল খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলে । কিংবদন্তী গায়কজনে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ছবিখনৰ পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰি ছবিখনৰ পৰিচালকৰ উদ্ধৃতি দি ছবিখনৰ পুনৰ মুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰে । কুমাৰ ছানুৱে লিখিছে, "কুকু কোহলী ফিল্মছৰ পৰা পুনৰ পোষ্ট, ২০০২ চনৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘য়্যে দিল আশিকানা’, পুনৰ ঘূৰি আহিছে, এইবাৰ সতেজ সম্পাদনা আৰু একেবাৰে নতুন গীতৰ সৈতে । আপডেটৰ বাবে সংযুক্ত হৈ থাকক ।" খবৰ অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত, ভেলেণ্টাইন ডে’ৰ সময়ত ছবিখন মুক্তি পাব ।
অ' ৰোমিঅ'
এই ভেলেণ্টাইন সপ্তাহত মুক্তি পাবলগীয়া অন্যতম ডাঙৰ ছবি হৈছে বিশাল ভৰদ্বাজৰ ছবি অ' ৰোমিঅ'। ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু তৃপ্তি ডিমৰীয়ে । যন্ত্ৰণা, হিংসা, গভীৰ আবেগভৰা এটা প্ৰেম কাহিনী ।
এজন গেংষ্টাৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে শ্বাহিদ কাপুৰে । তেওঁক প্ৰেম আৰু খঙেৰে ভৰা মানুহ হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হৈছে । ট্ৰেইলাৰত তেওঁক মুম্বাইৰ অন্ধকাৰ পৃথিৱীৰ সৈতে নেভিগেট কৰা দেখা গৈছে । তৃপ্তি ডিমৰীয়ে সহায় বিচাৰি তেওঁৰ ওচৰলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম জাগৃত হয়, কিন্তু পৰিস্থিতি বেলেগফালে ঢাল খায় ।
ছবিখনত সংগীতৰ ভূমিকা উল্লেখনীয় । গুলজাৰ আৰু অৰিজিত সিঙৰ সৈতে পুনৰবাৰ সহযোগিতা কৰিছে বিশাল ভৰদ্বাজে । ‘হম তো তেৰে হি লিয়ে’ গীতটিয়ে কাহিনীৰ আবেগিক দিশটোক ধৰি ৰাখিছে । ২০২৬ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পাব ‘অ' ৰোমিঅ'’।
তুম য়া মে
তু য়া মে ছবিখনে ভেলেণ্টাইন ডে’ত সম্পূৰ্ণ বেলেগ অভিজ্ঞতা আগবঢ়াব । শ্বানায়া কাপুৰ আৰু আদৰ্শ গৌৰৱ অভিনীত এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে বেজয় নাম্বিয়াৰে । ইয়াত ৰোমাঞ্চ, ভয় আৰু জীয়াই থকাৰ সংঘৰ্ষ দেখুওৱা হৈছে ।
কাহিনীটো দুজন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ, যি সহযোগিতা আৰু দুঃসাহসিক অভিযানৰ বাবে একেলগ হয় । শ্বানায়াই মিছ ভেনিটিৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে আদৰ্শে ‘এ’ নামৰ এগৰাকী আত্মবিশ্বাসী সৃষ্টিকৰ্তাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । পিছে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ দুঃস্বপ্নলৈ পৰিণত হয় যেতিয়া তেওঁলোক এটা ঘঁৰিয়ালৰ সন্মুখীন হয় আৰু প্ৰাণৰ বাবে যুঁজিব লগাত পৰে ।
আজিৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া যুগত পৰিৱেশিত এই ছবিখন আধুনিক আৰু দ্ৰুতগতিৰ যেন অনুভৱ হয় । সাধাৰণ ৰোমাণ্টিক ছবিতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ কিবা এটা বিচৰা দম্পতীৰ বাবে এইখন একেবাৰে উপযুক্ত । কালাৰ য়েল্লো আৰু ভানুশালি ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰযোজনা ‘তু য়া মে’ ২০২৬ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
দো দীৱানে ছেহেৰ মে
সহজ আৰু ছেণ্টিমেণ্টেল প্ৰেম কাহিনী উপভোগ কৰাসকলৰ বাবে ‘দো দীৱানে ছেহেৰ মে’ ভাল বিকল্প । মৃণাল ঠাকুৰ আৰু সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদী অভিনীত এই ছবিখনৰ পৰিচালক ৰবি উদ্যৱাৰ ।
টিজাৰটোত সৰু সৰু মুহূৰ্তৰ আধাৰত প্ৰেমৰ কাহিনী চিত্ৰিত কৰা হৈছে । দম্পতীটোৱে স্কুটাৰ চলাই, একেলগে খাই আৰু কথা পাতি হাঁহি হাঁহি সময় কটায় । তেওঁলোক নিখুঁত নহয় আৰু নিজৰ জীৱনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে । এইটোৱেই তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক গাঢ় কৰি তোলে ।
ছবিখনৰ আইকনিক গীত ‘দো দীৱানে ছেহেৰ মে’ বেকগ্ৰাউণ্ডত বাজিছে, যিয়ে ছবিখনত এক উষ্ণতা যোগ দিছে । ছবি নিৰ্মাতাসকলে ইয়াক এক অসম্পূৰ্ণ প্ৰেম কাহিনী বুলি অভিহিত কৰিছে । সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালী আৰু জি ষ্টুডিঅ’ই প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখন ২০২৬ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি পোৱাৰ কথা ।
ভেলেণ্টাইন ডে’ ২০২৬ত ছবিগৃহলৈ লৈ আহিছে বিভিন্ন ধাৰাৰ প্ৰেম কাহিনী । কিছুমান ছবি গুৰুতৰ আৰু তীব্ৰ, আন কিছুমান মধুৰ আৰু আৰামদায়ক । আনকি বেলেগ কিবা এটা বিচৰাসকলৰ বাবে থ্ৰীলাৰো আছে । এই ভেলেণ্টাইন ডে’ সপ্তাহ চিনেমা হলত একেলগে সময় কটোৱাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ ।
