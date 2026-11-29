ডঃ ভূপেন হাজৰিকা বঁটাৰে বিভূষিত প্ৰথমগৰাকী শিল্পী উষা মংগেশকাৰ
ভাৰত মণ্ডপমত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ডঃ ভূপেন হাজৰিকা বঁটাৰে সন্মানিত হয় জনপ্ৰিয় শিল্পী উষা মংগেশকাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 7:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত মণ্ডপমত সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যায় ‘বাৰ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ’ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ৷ দেশী-বিদেশী গণ্য-মাণ্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিৰে প্ৰেক্ষাগৃহ জীপাল হৈ উঠে ৷ অনুষ্ঠানটোৱে একত্ৰিত কৰিলে দেশৰ শিল্পী সমাজক ৷
ৰাজ্যৰ কেবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ লগতে দেশৰ বহু কেইগৰাকী আগশাৰীৰ শিল্পীয়ে অনুষ্ঠানটোৰ শোভা বৰ্ধন কৰে ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগঢ়োৱা হয় সন্মানীয় ডঃ ভূপেন হাজৰিকা বঁটা ৷ এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হৈ পৰিছে উষা মংগেশকাৰ ৷ বঁটাত আছে প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু ১০ লাখ টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ ।
ভাৰতৰ গৌৰৱ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ এয়া সামৰণি অনুষ্ঠান । বিগত এবছৰে ৰাজ্যবাসীয়ে ঠায়ে-ঠায়ে ভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে তেওঁৰ জয়ন্তী উদযাপন কৰি আহিছিল ৷ অসমৰ সেইগৰাকী সু-সন্তান, যাৰ জন্ম বাৰ্ষিকী এবছৰ দিন ধৰি উদযাপন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিজে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল ৷ ভূপেন হাজৰিকা আছিল এনে এগৰাকী সাংস্কৃতিক শিল্পী যাৰ সংগীত, কবিতা আৰু ৰচনাই ভাষিক আৰু আঞ্চলিক সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল ।
১৯২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ শদিয়াত হাজৰিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ স্বকীয় কণ্ঠ আৰু শক্তিশালী সংগীত প্ৰকাশৰ বাবে তেওঁ ‘সুধাকণ্ঠ’ নামেৰে বহুলভাৱে পৰিচিত আছিল । তেওঁৰ গীতসমূহে মানৱতা, সামাজিক ন্যায়, সমতা, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আৰু সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ বিষয়বস্তুক সম্বোধন কৰিছিল ।
অসমীয়া সংগীত আৰু সংস্কৃতিক বিশাল সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত হাজৰিকাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
এনে এগৰাকী মহান মনিষীৰ নামতে উছৰ্গা কৰা বঁটা উষা মংগেশকাৰে লাভ কৰিছে ৷ ১৯৩৫চনৰ ১৫ ডিচেম্বৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা মংগেশকাৰ এগৰাকী ভাৰতীয় প্লেবেক আৰু শাস্ত্ৰীয় গায়িকা ৷ ১৯৫৪ চনৰ পৰা মাৰাঠী, হিন্দী, বাংলা, মণিপুৰী, কান্নাড়া, নেপালী, ভোজপুৰী, গুজৰাটী, ওড়িয়া আৰু অসমীয়াকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাত সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁ গান গাই আহিছে ৷
২০২৫ চনত মাৰাঠী চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ মাৰাঠী লাইফটাইম এচিভমেণ্ট বঁটা লাভ কৰে উষা মংগেশকাৰে । ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে তেওঁ বহুকেইটা অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰিছে ৷
১৯৭৮ চনৰ ‘মন প্ৰজাপতি’ বোলছবিখনৰ ‘চেনাই মোৰ অ'’ গীতটি আজিও সজীৱ হৈ আছে শ্ৰোতৰ মনত ৷ ঠিক তেনেদৰে ‘পলাশৰে ৰং’ গীতটি আজিও বহুতে গুণগুণাই থকা শুনিবলৈ পোৱা যায় ৷ তেওঁলোকৰ যুটিৰ আন কিছুমান জনপ্ৰিয় গীত হ’ল- পদ্দাৰ ধুমুহাই, তুমি বিয়াৰ নিশাৰ, শ্যামকানু দূৰ হৈ নাযাবা, অ’ মালতী কথা এটি ইত্যাদি ৷
উল্লেখ্য যে, সৰ্বকালৰ ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা জয় সন্তোষী মা (১৯৭৫)ৰ বাবে কিছু ভক্তিমূলক গীত গাই প্লেবেক গায়ক হিচাপে মংগেশকাৰ চৰ্চালৈ আহিছিল। সেই ছবিখনৰ ‘মে তো আৰতি’ গীতৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা প্লেবেক গায়িকা বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছিল । ২০০৬ চনত সেই চিনেমাখনৰ পুনৰ্নিৰ্মাণৰ বাবেও একেবোৰ গীত গাইছিল ।
পণ্ডিত দীননাথ মংগেশকাৰ আৰু শেৱন্তী মংগেশকাৰৰ কন্যা উষা মংগেশকাৰ । চাৰিগৰাকী মংগেশকাৰ ভগ্নী লতা মংগেশকাৰ, মীনা খাড়িকাৰ আৰু আশা ভোছলেৰ লগতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হৃদয়নাথ মংগেশকাৰৰ পিছত তেওঁৱেই আটাইতকৈ কনিষ্ঠ উষা ৷
উস্তাদ অমানত আলী খানৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তেওঁ ৷ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰত মংগেশকাৰে বি এফ জে এ বঁটা, একাধিক ফিল্মফেয়াৰ মনোনয়ন, মিৰ্চি মিউজিক এৱাৰ্ডছ লাইফটাইম এচিভমেণ্ট বঁটা, লতা মংগেশকাৰ বঁটা, ফিল্মফেয়াৰ মাৰাঠী লাইফটাইম এচিভমেণ্ট বঁটাকে ধৰি বহুতো সন্মান লাভ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে