নৃত্যৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময় আহিলেই মুড বেয়া হৈ গৈছিল এইগৰাকী তাৰকাৰ

নৃত্যৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময় আহিলেই মুড বেয়া হৈ গৈছিল এইগৰাকী তাৰকাৰ
উৰ্মিলা মাটোণ্ডকাৰে এজন অভিনেতাৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে নৃত্যৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ সময় আহিলেই তেওঁৰ মুড অফ হৈ গৈছিল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 5:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী উৰ্মিলা মাটোণ্ডকাৰ শেহতীয়াকৈ ডান্স ৰিয়েলিটী শ্ব’ ইণ্ডিয়াজ বেষ্ট ডান্সাৰ ছিজন 5ত উপস্থিত হয় ৷ অনুষ্ঠানটোত তেওঁ পুৰণি দিনৰ বহু কথাই মনত পেলায় ৷ উপস্থিত দৰ্শকো অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে সেই পুৰণি দিনবোৰলৈ ঘূৰি যায় ৷ শ্ব’টোত উৰ্মিলাই তেওঁৰ সহ-অভিনেতা সঞ্জয় দত্তৰ কথা বহু কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে ৷
শ্ব’টোত কথা-বতৰাৰ সময়ত যেতিয়া আয়োজক হৰ্ষে অভিনেত্ৰী উৰ্মিলা মাটোণ্ডকাৰক অভিনেতা সঞ্জয় দত্তৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে, তেতিয়া উৰ্মিলাই পৰ্দাৰ আঁৰৰ এক মজাৰ স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰে ।
উৰ্মিলা মাটোণ্ডকাৰ কয়, "সঞ্জুৰ বিষয়ে এটা কথা কওঁ, তেওঁৰ লগত দুখন তিনিখন চিনেমা কৰিছোঁ । তেওঁৰ লগত কাম কৰা সকলো অভিনেত্ৰীয়েও একেই কথা ক’ব । যেতিয়াই নৃত্য এটাৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময় আহিছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ ইমানেই বেয়া মেজাজ হৈ গৈছিল যে ছেটত সকলোকে কৈছিল, ‘মই এইটো কৰিব নিবিচাৰোঁ, মই তেনেকুৱা কৰিব নিবিচাৰোঁ ।’ তাৰ পিছত তেওঁ গৈ গোপনে আখৰা কৰিছিল আৰু অৱশেষত যেতিয়া তেওঁ প্ৰকৃত নৃত্যটো পৰিবেশন কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়া আপুনি ভাবিব যে তেওঁ প্ৰথমতে ইমান অভিযোগ কিয় কৰিছিল ! ঠিক তেনেকুৱাই আছিল তেওঁ । নৃত্যৰ সময় আহিলেই তেওঁ বৰ বিৰক্ত হয় কাৰণ তেওঁ উদ্যোগটোৰ মূল শক্তিশালী মানুহ, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায়ে প্ৰিয় ৷"
উৰ্মিলা মাটোণ্ডকাৰ আৰু সঞ্জয় দত্তৰ কথা ক’বলৈ গ’লে দুয়োগৰাকী তাৰকাই ডাউদ (১৯৯৭), খুবছুৰত (১৯৯৯), জং (২০০০)কে ধৰি বহু ছবিত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । পৰ্দাত তেওঁলোকৰ যুটিক দৰ্শকে শলাগ লৈছিল ৷ ডাউদৰ ‘অ’ ভাঁওৰে’, খুবছুৰতৰ ‘আনা জাৰা পাছ তু আ’ আৰু জঙৰ ‘আইলা ৰে’ আদি গীতসমূহ নব্বৈৰ দশকৰ বলীউড সংগীতৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত আজিও স্মৰণীয় হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক : 'লক আপ ২'ৰ মঞ্চত আকাংক্ষাৰ ডাঙৰ ঘোষণা:কি ক’লে ৰাখীয়ে ?