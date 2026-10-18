বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা, দুজন আহত
মুম্বাইৰ জুহু এলেকাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ লৰেন্স বিষ্ণৈৰ দলে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ ৷
Published : October 18, 2026 at 9:32 PM IST
মুম্বাই: দেশৰ সদাব্যস্ত বাণিজ্যিক চহৰ মুম্বাইত বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফক উদ্দেশ্যি দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, ঘটনাত অভিনেতাগৰাকীৰ বাহন চালক আৰু এজন অ'টৱালা আহত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
দেশবাসী দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ অৱশ্যে এই ঘটনাত অভিনেতাগৰাকীৰ কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই ৷ তেওঁ সম্প্ৰতি নিৰাপদ আৰু সুস্থ অৱস্থাত থকা বুলি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে ৷
#WATCH | Maharashtra | Visuals from the spot where a firing incident has been reported under Juhu Police Station. Actor Tiger Shroff is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police https://t.co/2LFHQ4dKpl— ANI (@ANI) October 18, 2026
মুম্বাই আৰক্ষীৰ এজন উপ-আয়ুক্তই এই সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘জুহু থানাৰ অধীনৰ এটা এলেকাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ টাইগাৰ শ্ৰফ সম্প্ৰতি নিৰাপদে আছে ৷ তেওঁক গুলীয়ে আঘাত কৰিব নোৱাৰিলে ৷ বিষয়টোৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্ত চলি আছে ।’’
#WATCH | Mumbai | Forensic team collects evidence from the spot where a firing incident occurred involving actor Tiger Shroff. He is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police Mumbai Police have formed a total of 15 teams to investigate the incident. Two people were injured in the firing, one of whom is Tiger Shroff’s driver, Firdosh; he sustained a gunshot wound to his left arm: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 18, 2026
এই গুলীচালনাৰ আঁৰত কাৰ, কি উদ্দেশ্য আছিল সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে । ঘটনাস্থলীত ফৰেঞ্চিকৰ দল উপস্থিত হৈছে ৷
লৰেন্স বিষ্ণৈ দলৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ
লৰেন্স বিষ্ণৈই গেঙে অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত কৰা গুলীচালনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে অধিক আংশকা বৃদ্ধি পাইছে ৷
Multiple shots fired by unknown gunmen at Tiger Shroff and his driver. Tiger is reportedly safe! But what could be the motive? He doesn’t seem to be involved in any major controversy. More details awaited.#TigerShroff https://t.co/qql4qni4TN— Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 18, 2026
উক্ত পোষ্টটোত বলীউডৰ ছবিজগতৰ যিসকল অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে তাৰকা অভিনেতা ছলমান খানৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে, সেইসকলকো পোনপটীয়াকৈ ভাবুকি দিয়া হৈছে ৷ হিন্দীত লিখা পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘আমি তেওঁক ফোন কৰি কথাবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ৷ কিন্তু তেওঁ বুজি পোৱা নাছিল । গতিকে আজি আমি তেওঁক সঠিকভাৱে বুজাই দিছো ।’’
VIDEO | Unidentified persons fire at Tiger Shroff in Mumbai's Juhu; actor safe and has not sustained injuries. Visuals from the spot. #TigerShroff https://t.co/ZEGcIArM0L— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
লগতে পোষ্টটোত এই সকীয়নিও দিয়া হৈছে যে হিন্দী ছবিজগতৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে গোটটোৰ কথা অমান্য কৰিলে বা ছলমান খানৰ সৈতে কাম কৰা যিকোনো ব্যক্তি পৰৱৰ্তী সময়ত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ’ব পাৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি এই গুলীচালনাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক: যেতিয়া প্ৰত্যাখান সহ্য কৰিব নোৱাৰি চুলি খুৰাইছিল আমিৰে