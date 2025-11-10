ETV Bharat / entertainment

গৰিমা বৌ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আমাক সাহস দিয়ক : জুবিন অনুৰাগী

টীয়কৰ দুই যুৱতীয়ে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সোণাপুৰলৈ পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা ৷

Two young women from Teok start a march to Sonapur to seek justice for Zubeen Garg
সোণাপুৰলৈ পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 1:59 PM IST

টীয়ক : কাৰোবাৰ প্ৰতি কিমান মৰম, আৱেগ আৰু শ্ৰদ্ধা থাকিলে মানুহে ভৱিষ্যতৰ কথা নাভাবি, নিজৰ জীৱনৰ কথা নাভাবি কিবা সিদ্ধান্ত লয়, সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে টীয়কৰ দুই যুৱতীয়ে । হয়, বুকুত অযুত আৱেগ লৈ টীয়কৰ তামুলীছিগাস্থিত হিয়াৰ আমঠু ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ পুৰণি গৃহৰ পৰা সুদূৰ সোণাপুৰৰ সমাধিস্থলীলৈ আজি পুৱাই পদব্ৰজে ৰাওনা হৈছে টীয়কৰ দুই যুৱতী ক্ৰমে চুমি শইকীয়া আৰু নিজু গগৈ ।

গামোচাত জুবিন গাৰ্গ অমৰ হওঁক, দেহৰ অংগত জুবিন গাৰ্গৰ ট্যাঁটু অংকন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এই দুই যুৱতীয়ে । পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা চুমি শইকীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে তথা ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমা উপভোগ কৰি মায়াবিনী-২০২৫ কে ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত শৰীৰত খোদিত কৰি জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি আছোঁ আৰু এইটো উদ্দেশ্য আগত লৈয়ে পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । ১৮ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনা প্ৰায় ৩৭০ কিলোমিটাৰ পথ পদব্ৰজে গমন কৰি সোণাপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পৰিকল্পনা আগত ৰাখি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । উক্ত দিনা চৰকাৰে কি ন্যায় দিয়ে তাৰ বাবে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছোঁ ।”

সোণাপুৰলৈ পদব্ৰজে আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “যদি ৰাইজে বিচৰা ধৰণে ন্যায়ৰ উত্তৰ নাপাওঁ, তেন্তে অনাগত দিনত কেৱল আমিয়ে নহয়, বিশ্বৰ সকলো অনুৰাগী ওলাই আহিব ৷ আমাৰ দৰে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা বৌও ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আমাক সাহস দিয়ক ৷ আমাক প্ৰশাসনে কিবা কৰিলেও বৌক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে ৷”

