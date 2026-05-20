আহিবলগীয়া সন্তানেই কাল হ’ল নেকি টুইশা শৰ্মাৰ ! মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পালে পূৰ্বে নজনা বহু কথা

আহিবলগীয়া সন্তানেই কাল হ’ল নেকি টুইশা শৰ্মাৰ ! মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পালে পূৰ্বে নজনা বহু কথা
মডেল, অভিনেত্ৰী টুইশা শৰ্মাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ ৷ টুইশাৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত সৰু সৰু কেতবোৰ আঘাতৰ চিন থকাৰ কথা পোহৰলৈ ৷
Published : May 20, 2026 at 2:11 PM IST
ভূপাল: সুন্দৰী মডেলৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিষয় ৷ আনৰ দৃষ্টিত সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হোৱা ‘প্ৰাক্তন মিছ পুনে’, অভিনেত্ৰী, মডেল টুইশা শৰ্মাৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে জোকাৰিছে গ্লেমাৰ জগতখনক ৷ বহুতে এই মৃত্যু হত্যা বুলি দাবী কৰিব খোজাৰ বিপৰীতে আন একাংশই এয়া মডেলগৰাকীয়ে লোৱা চৰম সিদ্ধান্ত বুলি ক’ব খোজে ৷
কি আছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত
ইতিমধ্যে ভূপালত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ৩৩ বছৰীয়া টুইশা শৰ্মাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে ৷ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত মডেলগৰাকীয়ে চিপ লৈ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি পোহৰলৈ আহিছে ৷ অৱশ্যে টুইশাৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত সৰু সৰু কেতবোৰ আঘাতৰ চিন থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ ভূপালস্থিত এইমছৰ ফৰেনছিক মেডিচিন আৰু টক্সিক’ল’জী বিভাগত এই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হয় ৷
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ডিঙিৰ ওপৰৰ আধাতকৈ বেছি অংশত দুটাকৈ আঘাতৰ বাবে হোৱা ৰঙা চিহ্ন পোৱা গৈছে ৷ চিহ্নটো থকা ছালখন অত্যন্ত শুকান আৰু কঠিন আছিল ৷ মডেলগৰাকীৰ ডিঙিৰ পিছফালেও ৰঙা ৰঙৰ আধৰুৱা এক চিহ্ন পোৱা গৈছে ৷
চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে মৃত্যু ঘটা টুইশাৰ মুখত পোৱা তেজৰ কৰাল, নখ আৰু কাণৰ নীলা ৰঙৰ লগতে চকুৰ কোণেৰে হোৱা ৰক্তক্ষৰণে সমগ্ৰ বিষয়টো অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ৷ ডিঙিৰ আঘাতক বাদ দি মডেলগৰাকীৰ দেহৰ আন কেইবাটাও অংশত গুৰুতৰ আঘাত থকাৰ কথা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে ৷
দেহৰ ভিতৰৰ অংগসমূহ পৰীক্ষাৰ সময়ত চিকিৎসকে ৰছীৰ চিনবোৰৰ তলৰ দুটা স্থানত কিছু ঘাঁ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ তদুপৰি টুইশাৰ হাওঁফাওঁত ‘টাৰ্ডিউৰ’ ৰ দাগ দেখা গৈছিল, যিটো লক্ষণ সাধাৰণতে শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ৷ মগজু, হাওঁফাওঁ আৰু পেটৰ আৱৰণতো তেজ জমা হোৱা দেখা গৈছিল ।
মডেলগৰাকীৰ জৰায়ুটো স্বাভাৱিক আকৃতিতকৈ আকাৰত কিছু ডাঙৰ দেখা গৈছিল বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৷ মৃত্যুৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে তেওঁ গৰ্ভপাত কৰা বুলিও প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৷ অৰ্থাৎ মডেলগৰাকী মৃত্যুৰ পূৰ্বে সন্তান সম্ভৱা আছিল ৷ টুইশা শৰ্মাৰ গৰ্ভত স্থিতি লোৱা সন্তানটোৱে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰিলে নেকি, তাক লৈও এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷
একাংশই আকৌ মডেলগৰাকীয়ে অত্যাধিক পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰি মৃত্যুমখত পৰাৰ দাবী কৰে ৷ মৃত মডেলগৰাকীৰ তেজ, ভিছেৰা, কটা নখ আৰু চুলিৰ নমুনাৰ ডিএনএ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ যাতে মডেলগৰাকীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰিছিল নে নাই, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰে ৷
ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ দিনটো
আন দিনাৰ দৰেই ১২ মে’ৰ দিনটোও টুইশাৰ বাবে গতানুগতিকভাৱে আৰম্ভ হৈছিল ৷ দিনটো আন এটা সাধাৰণ দিনৰ দৰেই পাৰ হৈছিল ৷ কিন্তু নিশা প্ৰায় ১০.২৬ বজাত আহিছিল এই অনাকাংক্ষিত খবৰ ৷ তাৰ ঠিক এঘণ্টা পূৰ্বে অৰ্থাৎ নিশা প্ৰায় ৯.৩০ বজালৈকে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে বহি টেলিভিছনত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিছিল বুলি টুইশাৰ শাহু তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ গিৰিবালা সিঙে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছিল ৷
একে সময়তে সুস্থ শৰীৰৰে টুইশাই মাতৃ পৰিয়ালৰ সৈতে ম’বাইলযোগে যোগাযোগ কৰিছিল ৷ তেতিয়ালৈ সকলো ঠিকেই আছিল ৷ কিন্তু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে এনে এক ঘটনা সংঘটিত হ’ল, যিটোৱে পৰিয়ালটোক পাহৰিব নোৱাৰা দুখৰ সমভাগী কৰি তোলে ৷ মাজনিশা নিজ বাসগৃহৰ ছাদত জিমনাষ্টিক ৰিঙৰ ৰছীত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল টুইশাৰ মৃতদেহ ৷ পৰিয়ালৰ লোকে টুইশাক ভূপালস্থিত এইমছলৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে মডেলগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
আৰক্ষীৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ
প্ৰাক্তন মিছ পুনে, মডেল, অভিনেত্ৰী টুইশা শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গঠন কৰিছে বিশেষ তদন্তকাৰী গোট(এছআইটি) ৷ এই দলে স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰাজনীশ কাশ্যপ কৌলে কয়, ‘‘লুকআউট জাননী সন্দৰ্ভত ডিচিপি কাৰ্যালয়, ভূপালৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু স্থানীয় পাছপ’ৰ্ট কাৰ্যালয়ৰ সৈতে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ আদান-প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে আমাৰ এছআইটি দলে ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে চোৰাংচোৱাৰ জৰিয়তে আমি বহু তথ্য লাভ কৰিছো ৷ অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবদ আৰক্ষী আয়ুক্তই পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছে ৷’’
আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ মূল অভিযুক্ত তথা টুইশা শৰ্মাৰ অধিবক্তা স্বামী সমৰ্থ সিঙক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ তদুপৰি অভিযুক্তৰ বাবদ ১০ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে ৷
টুইশাৰ শাহু আৰু পিতৃৰ অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগ
মডেল, অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিছে পূৰ্বে নজনা কেইবাটাও কথা ৷ টুইশাৰ শাহুৱে কৰা অভিযোগ অনুসৰি, গৰ্ভধাৰণৰ কথা জনাৰ পিছৰে পৰা টুইশাই অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰিবলৈ লৈছিল ৷ তদুপৰি গৰ্ভপাতৰ দৰে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অধিবক্তা সমৰ্থ সিঙৰ মাতৃ তথা টুইশাৰ শাহু গিৰিবালা সিঙে জানিবলৈ দিছে ৷ শাহুৱেকৰ এনে অভিযোগে ঘটনাটো অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ৷
এএনআইৰ আগত টুইশাৰ শাহুৱেকে এনেদৰে কয়, ‘‘১৭ তাৰিখে(এপ্ৰিল) টুইশাই গৰ্ভধাৰণৰ কথা গম পোৱাৰ পিছৰে পৰা মুহূৰ্ততে সকলো আচৰণ সলনি হৈ পৰে ৷ এই সন্তানটো জন্ম দিবলৈ নিবিচাৰি টুইশাই গৰ্ভপাত কৰোৱায় ৷’’
কিন্তু টুইশাৰ পিতৃ নৱনিধি শৰ্মাই এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি বৰং গিৰিবালা সিঙে তেওঁৰ কন্যাৰ চৰিত্ৰক ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । টুইশাৰ পিতৃ নৱনিধি শৰ্মাই কয়, ‘‘এই মহিলাগৰাকীয়ে সম্প্ৰতি অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছে ৷ অৱশ্যে এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি তেওঁ জামিনৰ সকলো বিধি ভংগ কৰিছে ৷ এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাভাৱে মোৰ কন্যাৰ চৰিত্ৰ হনন কৰিছে ৷’’
তদুপৰি তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ দাবীৰে বিষয়টোত উচ্চতম ন্যায়ালয় অথবা দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰায় পাঁচ মাহ পূৰ্বে ভূপালৰ অধিবক্তা সমৰ্থ সিঙৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা টুইশা শৰ্মাই বিবাহৰ পিছৰে পৰা মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বত ভূগি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ টুইশাই শহুৰেকৰ ঘৰত সন্মুখীন হোৱা তীব্ৰ মানসিক চাপৰ কথা ভাৰতীয় সেনাৰ মেজৰ পদত ভাতৃক অৱগত কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: মৃত্যু নে হত্যা ? টুইশাৰ মৃত্যুক লৈ একাধিক প্ৰশ্ন ?