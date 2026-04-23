১৮ বছৰ বয়সত আৰম্ভ কৰা কিতাপখন কিয় আজিও শেষ কৰিব পৰা নাই ৫২ বছৰীয়া টুইংকল খান্নাই ?

১৮ বছৰ বয়সত আৰম্ভ কৰা কিতাপখন কিয় আজিও শেষ কৰিব পৰা নাই ৫২ বছৰীয়া টুইংকল খান্নাই ?
টুইংকল খান্নাৰ সাহিত্য যাত্ৰা: ৰাজেশ খান্নাৰ পৰা পোৱা শিক্ষা আৰু স্বামীৰ ভূমিকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 4:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত লেখিকা-অভিনেত্ৰী টুইংকল খান্নাই ধেমেলীয়া সুৰত প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ লেখনীৰ কেৰিয়াৰত স্বামী তথা ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰৰ একমাত্ৰ অৱদান হ’ল— তেওঁক লিখিবলৈ বাধা দি ‘মত কৰ’ (নকৰিবা) বুলি কোৱাটো । টুইংকল খান্নাৰ মতে, তেওঁ যেতিয়াই কিবা এটা নতুন লিখিবলৈ লয় বা কোনো অদ্ভুত ধাৰণাৰ কথা পাতে, অক্ষয় কুমাৰে প্ৰায়েই তেওঁক সেইটো নকৰিবলৈ ("মত কৰ") পৰামৰ্শ দিয়ে ।
টুইংকল যিহেতু তেওঁৰ হাস্যৰস আৰু স্পষ্টবাদিতাৰ বাবে পৰিচিত, তেওঁ ধেমালি কৰি কৈছে যে তেওঁৰ সফল লেখনী জীৱনত অক্ষয়ৰ ইমানখিনিয়েই অৰিহণা । টুইংকলৰ মতে, তেওঁৰ লেখনীৰ কেৰিয়াৰত অক্ষয়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অৱদান হ’ল— তেওঁক কোনো বিশেষ বিষয়ত লিখিবলৈ বাধা দি ‘মত কৰ’ (নকৰিবা) বুলি কোৱাটো । তেওঁ কয় যে, এদিন পুৱা তেওঁ নিজৰ পৰৱৰ্তী স্তম্ভৰ বাবে কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰি থাকোঁতে অক্ষয়ে তেওঁক কৈছিল, "নকৰিবা... এইবোৰ বিষয়ৰ মাজত নোসোমাবা ।"
বিশ্ব কিতাপ দিৱসৰ বিশেষ বাৰ্তা
বৃহস্পতিবাৰে 'বিশ্ব কিতাপ দিৱস' উপলক্ষে টুইংকল খান্নাই পৃথিৱীখনক চোৱাৰ তেওঁৰ বিশেষ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়েও মত ব্যক্ত কৰে । টুইংকলৰ মতে, তেওঁৰ কাম হ’ল মানুহক আমাৰ চৌপাশে থকা দৃশ্যমান কথাবোৰৰ বিষয়ে নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰোৱা । তেওঁ কয় যে, আমাৰ পুৰণি চিন্তাধাৰা বা সংস্কাৰে (Conditioning) আমাক বহুত সঁচা কথা দেখাত বাধা দিয়ে । সেয়েহে, তেওঁ যেতিয়া সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখে, তেতিয়া কিছুমান মানুহে অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে বা ইয়াক 'আপত্তিজনক' বুলিও ক’ব পাৰে । কিন্তু টুইংকলৰ বাবে লেখনী হ’ল নিজৰ আৰু সমাজৰ মাজত থকা সেই পুৰণি চিন্তাধাৰাৰ আৱৰণবোৰ এটাকৈ এৰুৱাই নিয়াৰ এক মাধ্যম ।
টুইংকল খান্নাৰ উল্লেখনীয় কিতাপসমূহ
টুইংকল খান্না এগৰাকী সফল লেখিকা হিচাপে পৰিচিত । তেওঁ লিখা কেইখনমান জনপ্ৰিয় কিতাপ হ’ল-
- মিচেছ ফানিবোনছ (Mrs Funnybones)
- মিচেছ ফানিবোনছ ৰিটাৰ্ণছ (Mrs Funnybones Returns)
- দ্য লেজেণ্ড অফ লক্ষ্মী প্ৰসাদ (The Legend of Lakshmi Prasad)
- পায়জামাছ আৰ ফৰগিভিং (Pyjamas Are Forgiving)
- ৱেলকাম টু পেৰাডাইজ (Welcome to Paradise)
টুইংকল খান্নাই তেওঁৰ লেখনীৰ উদ্দেশ্য আৰু অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অতি গভীৰভাৱে কিছু কথা ব্যক্ত কৰিছে ।
লেখনীৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰত্যাহ্বান
তেওঁৰ জীৱনত কিতাপ আৰু চিনেমা— এই দুই মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম । তেওঁৰ লেখনীত প্ৰায়েই এগৰাকী যুৱ অভিনেত্ৰী হিচাপে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাবোৰ ফুটি উঠে । বিশেষকৈ, অভিনয় জগতত থাকোঁতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত তেওঁ যিবোৰ বৈষম্য দেখিছিল, সেইবোৰ কথা তেওঁ বহু পাছতহে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল । আজি তেওঁ সেই অভিজ্ঞতাবোৰকেই শব্দৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি সমাজলৈ অৱদান আগবঢ়াইছে ।
টুইংকল খান্নাই অনুভৱ কৰে যে কবিতা আৰু ভাষাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আগ্ৰহৰ বাবেই তেওঁ অভিনয়তকৈ কিতাপৰ জগতখনতহে অধিক পছন্দ কৰে ।
টুইংকলৰ মতে, শুদ্ধ আৰু সঠিক ভাষাৰ প্ৰতি তেওঁৰ এই ধাউতি সম্ভৱতঃ দেউতাক (প্ৰয়াত অভিনেতা ৰাজেশ খান্না)ৰ পৰাই আহিছে । তেওঁৰ সৰুকালৰ এটা স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেওঁ কয় যে— এদিন তেওঁ দেউতাকক সুধিছিল, "তুমি মোক স্কুলৰ পৰা (Pick up) লৈ আনিব পাৰিবা নেকি ?" তেতিয়া দেউতাকে উত্তৰ দিছিল, "তুমি জানো কিবা 'পিকআপ' সামগ্ৰী ? মই তোমাক স্কুলৰ পৰা Fetch অৰ্থাৎ সন্মানেৰে লৈ আনিম ।"
দেউতাকৰ সেই সৰু কথাটোৱে টুইংকলৰ মনত ভাষাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে এক গভীৰ ধাৰণা গঢ়ি দিছিল । তেওঁ বুজি পাইছিল যে সঠিক শব্দৰ ব্যৱহাৰে কেনেকৈ এটা কথাৰ অৰ্থ সলাই পেলাব পাৰে ।
টুইংকল এক পঢ়ুৱৈৰ পৰিবেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । তেওঁ বিনম্ৰতাৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ ভনীয়েক ৰিংকল খান্নাই তেওঁতকৈও অধিক কিতাপ পঢ়ে ।
টুইংকল খান্নাই তেওঁৰ ২০ বছৰীয়া অতীতৰ কথা সোঁৱৰণ কৰি এটা আক্ষেপ আৰু এটি বিশেষ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে । টুইংকলৰ মতে, তেওঁ ২০ বছৰ বয়সত বৰ্তমানতকৈ বহুত বেছি কিতাপ পঢ়িছিল । যদি তেওঁ আজি নিজৰ ২০ বছৰীয়া ৰূপটোক লগ পালেহেঁতেন, তেন্তে তেওঁ ক’লেহেঁতেন— "তুমি যি কৰি আছা তাকেই কৰি যোৱা আৰু ১৮ বছৰ বয়সত যিখন কিতাপ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলা, সেইখন সম্পূৰ্ণ কৰা ।"
অসমাপ্ত কিতাপখনৰ ৰহস্য
টুইংকলৰ বৰ্তমান বয়স ৫২ বছৰ, কিন্তু তেওঁ আজিও সেই ১৮ বছৰ বয়সতে আৰম্ভ কৰা কিতাপখন শেষ কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ কৈছে- তেওঁ জীৱনত তিনিবাৰ সেই কিতাপখন লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু প্ৰতিবাৰেই ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ অনুভৱ কৰে যে সেই কাহিনীটো হয়তো তেওঁৰ নিজৰ জীৱন বা মনৰ অতি ঘনিষ্ঠ, সেইবাবেই তেওঁৰ আৱেগবোৰে কাহিনীটো কাগজত সঠিকভাৱে ফুটাই তোলাত বাধা দিয়ে ।
টুইংকল খান্নাই তেওঁৰ প্ৰিয় কিতাপৰ তালিকাখন অতি উৎসাহেৰে ব্যক্ত কৰিছে-
- ফ্ৰেডৰিক বেকমেন (Fredrik Backman): তেওঁৰ 'এ মেন কল্ড অ’ভ' (A Man Called Ove) কিতাপখন টুইংকলৰ অতি প্ৰিয় ।
- অৰুন্ধতী ৰয় (Arundhati Roy): তেওঁৰ 'দ্য গড অফ স্মল থিংছ' (The God of Small Things) কিতাপখন তেওঁ কেইবাবাৰো পঢ়িছে আৰু আজিও পঢ়ি ভাল পায় ।
- কিৰণ দেশাই (Kiran Desai): তেওঁৰ 'দ্য লনলিনেছ অফ ছোনিয়া এণ্ড ছানি' (The Loneliness of Sonia and Sunny) ।
- হাৰুকি মুৰাকামি (Haruki Murakami): তেওঁৰ চুটি গল্পৰ সংকলন 'মেন উইদাউট উইমেন' (Men Without Women) ।
- বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস: তেওঁ অক্টাভিয়া ই বাটলাৰৰ (Octavia E. Butler) নাৰীবাদী বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনী আৰু উৰ্চুলা লে গুইনৰ (Ursula Le Guin) যিকোনো লেখনী পঢ়ি ভাল পায় ।
- চুটি গল্প: ঝুম্পা লাহিড়ীৰ চুটি গল্পসমূহ তেওঁৰ পছন্দৰ ।
- ধ্ৰুপদী লেখক: ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এফ স্কট ফিৎজেৰাল্ড (F. Scott Fitzgerald) আৰু পি জি ৱডহাউচৰ (P.G. Wodehouse) লেখনীৰো অনুৰাগী ।
