মাজুলীত লুইতৰ পাৰত এক ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণিল ভাৰত...

দুইজনা গুৰুৰ কলা-সংস্কৃতি বিয়পিছে ভাৰতজুৰি ৷ আশ্ৰম সদৃশ সত্ৰৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত চহকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।

NSD Trioura students in majuli
ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰে ভাওনা (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : December 17, 2025 at 3:49 PM IST

মাজুলী : ভাৰতৰ ১১ খন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিছে গুৰু দুজনাৰ কালজয়ী সৃষ্টি বৰগীত, ঘোষা । পৰিৱেশন কৰিছে সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু ভাওনা । সীমাৰ পৰিধি ভাঙি সংস্কৃতিৰ জয়গান । আশ্ৰম সদৃশ সত্ৰৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত চহকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।

মাজুলী ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিগত ১৫ টা দিনে সত্ৰীয়া নৃত্য, মাটি আখৰা, বৰগীত, ঘোষা, মুখাশিল্প আৰু ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে । ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় (NSD) ত্ৰিপুৰা শাখাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত থাকি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ লগতে সেইসমূহৰ ওপৰত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে ।

মাজুলীৰ ভূমিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অনুভৱ (ETV Bharat Assam)

কাহানিও পৰিচয় নোহোৱা সত্ৰীয়া নৃত্য, মাটি আখৰা আৰু অতি কঠিন ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ লগত পৰিচয় হোৱাই নহয় অতি কম দিনৰ ভিতৰত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি নিখুঁতভাৱে পৰিৱেশন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । ৩৩ খন মাটি আখৰা, শংকৰদেৱৰ বিৰচিত বৰগীত, মাধৱদেৱৰ দুটিকৈ ঘোষা আৰু মাধৱদেৱৰ কালজয়ী সৃষ্টি অৰ্জুন ভঞ্জন নাটকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোত উত্তৰাখণ্ড, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ, হিমাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থানৰ লগতে অসমৰো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল । দলটোক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰটোৰ সঞ্চালক বিপ্লৱ বৰকাকতীয়ে । অংকীয়া ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা প্ৰাপক শিল্পী ভবেন বৰবায়নৰ লগতে নিৰঞ্জন শইকীয়া বৰবায়নে । মাটি আখৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ড৹ যাদৱ বৰাই । বৰগীত ঘোষাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে শিল্পী উপেন বৰা বৰগায়নৰ লগতে তীৰ্থ ভূঞা বৰগায়নে ।

majuli
মাজুলীত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (Photo : ETV Bharat Assam)

১৫ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ শেষত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নাটৰ লগতে বৰগীত ঘোষা পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকে । অৰ্জুন ভঞ্জন নাটকখনিৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভ উদ্বোধন কৰে সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে । উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুকেইজন অধ্যাপক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

অতি কম দিনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে নিখুঁত অভিনয় আৰু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ কঠিন সংলাপেৰে পৰিৱেশন কৰা ভাওনাই দৰ্শকক আল্পুত কৰে ।

লগতে পঢ়ক : শিপাৰ সন্ধান বিচাৰি মাজুলীত এজাক একলব্য ! সীমাৰ পৰিধি ভাঙি কলাৰ মিলন

