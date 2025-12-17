মাজুলীত লুইতৰ পাৰত এক ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণিল ভাৰত...
দুইজনা গুৰুৰ কলা-সংস্কৃতি বিয়পিছে ভাৰতজুৰি ৷ আশ্ৰম সদৃশ সত্ৰৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত চহকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।
Published : December 17, 2025 at 3:49 PM IST
মাজুলী : ভাৰতৰ ১১ খন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিছে গুৰু দুজনাৰ কালজয়ী সৃষ্টি বৰগীত, ঘোষা । পৰিৱেশন কৰিছে সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু ভাওনা । সীমাৰ পৰিধি ভাঙি সংস্কৃতিৰ জয়গান । আশ্ৰম সদৃশ সত্ৰৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত চহকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ।
মাজুলী ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিগত ১৫ টা দিনে সত্ৰীয়া নৃত্য, মাটি আখৰা, বৰগীত, ঘোষা, মুখাশিল্প আৰু ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে । ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় (NSD) ত্ৰিপুৰা শাখাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত থাকি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ লগতে সেইসমূহৰ ওপৰত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে ।
কাহানিও পৰিচয় নোহোৱা সত্ৰীয়া নৃত্য, মাটি আখৰা আৰু অতি কঠিন ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ লগত পৰিচয় হোৱাই নহয় অতি কম দিনৰ ভিতৰত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি নিখুঁতভাৱে পৰিৱেশন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । ৩৩ খন মাটি আখৰা, শংকৰদেৱৰ বিৰচিত বৰগীত, মাধৱদেৱৰ দুটিকৈ ঘোষা আৰু মাধৱদেৱৰ কালজয়ী সৃষ্টি অৰ্জুন ভঞ্জন নাটকৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দলটোত উত্তৰাখণ্ড, দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ, হিমাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থানৰ লগতে অসমৰো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল । দলটোক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰটোৰ সঞ্চালক বিপ্লৱ বৰকাকতীয়ে । অংকীয়া ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা প্ৰাপক শিল্পী ভবেন বৰবায়নৰ লগতে নিৰঞ্জন শইকীয়া বৰবায়নে । মাটি আখৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ড৹ যাদৱ বৰাই । বৰগীত ঘোষাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে শিল্পী উপেন বৰা বৰগায়নৰ লগতে তীৰ্থ ভূঞা বৰগায়নে ।
১৫ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ শেষত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত নাটৰ লগতে বৰগীত ঘোষা পৰিৱেশন কৰে তেওঁলোকে । অৰ্জুন ভঞ্জন নাটকখনিৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভ উদ্বোধন কৰে সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে । উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ পাঠক, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুকেইজন অধ্যাপক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
অতি কম দিনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে নিখুঁত অভিনয় আৰু ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ কঠিন সংলাপেৰে পৰিৱেশন কৰা ভাওনাই দৰ্শকক আল্পুত কৰে ।
