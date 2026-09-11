ETV Bharat / entertainment

সংগীত শিল্পীদ্বয় ছেলিম-ছুলেইমানৰ চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প 'ভূমি 2026'ৰ এটা গান জুবিনৰ নামত উছৰ্গা

ধুমুহাৰ গান শীৰ্ষক এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, অনুৰাগ শইকীয়া, শ্বাশ্বতী ফুকন, পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীয়ে ৷

salim sulaiman bhoomi 2026 releases song dhumuhaar gaan remembering Zubeen Garg
চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প ভূমি 2026ৰ এটা গান জুবিনৰ নামত উছৰ্গা (Photo : Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প ভূমি 2026ৰ এটা গান এইবছৰ জুবিন গাৰ্গৰ নামত উছৰ্গা কৰা হৈছে ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ছেলিম মাৰ্চেণ্টে ৷ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ছেলিম-ছুলেইমানৰ প’ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, আমাৰ জুবিনৰ বাবে "ধুমুহাৰ গান"... ৷ গীতটিৰ স্ৰষ্টা অনুৰাগ শইকীয়া ৷ সংগীতৰ কাম তেওঁৱেই কৰিছে ৷ কণ্ঠদান কৰিছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, শ্বাশ্বতী ফুকন, পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীয়ে ৷

ছেলিম-ছুলেইমানৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজটোত উল্লেখ আছে এইদৰে, "জুবিন ভূমিৰ এই ছিজনৰ অংশ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও জীৱনৰ পৰিকল্পনা বেলেগ আছিল । আমি তেওঁক তেওঁৰ অসাধাৰণ সংগীত, তেওঁৰ কৃতিত্বৰ বাবে উদযাপন কৰাৰ লগতে লাখ লাখ মানুহৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰা শিল্পীগৰাকীক উদযাপন কৰি এই ছিজনটোৰ এক বিশেষ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গক অন্য উপমা লগাই চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৷ নিজৰ কামেৰে সকলোতে চাপ এৰিছে তেওঁ ৷ অসমৰ অমূল্য় সম্পদগৰাকীৰ বিষয়ে জনাসকলেতো জানেই, যিসকলে জনা নাছিল, জুবিনৰ মহাপ্ৰয়াণে সেইসকলকো অৱগত কৰাই দিলে তেওঁৰ বিষয়ে ৷ এগৰাকী শিল্পী মৃত্যুত স্তব্ধ হৈ পৰিল এখন ৰাজ্য, সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিলে শিল্পীৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ শ্ৰদ্ধা কিমান !

জুবিনে বলীউডত বহুত কাম কৰিছে ৷ সেই সূত্ৰে হিন্দী সংগীত জগতৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ সৈতেই তেওঁ চিনা-পৰিচয় আছে ৷ অসমৰ পৰা মুম্বাইলৈ গৈ সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতো তাতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ কথা চিন্তা নকৰি জুবিন ঘূৰি আহিছিল নিজৰ ঠাইলৈ ৷

মুম্বাইত যে জুবিনে থাকি ভালপোৱা নাছিল, সেই কথাও বহুতে জানিছিল ৷ জুবিনৰ লগত বহুত প্ৰজেক্টত একেলগে কাম কৰা ছেলিম মাৰ্চেণ্টে শেহতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ’ত নিজেই কৈছে এই কথা ৷

চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প ‘ভূমি’ ছেলিম-ছুলেইমানৰ অন্যতম প্ৰশংসিত কাম ৷ ই পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় লোক, শাস্ত্ৰীয়, ছুফী আৰু ভক্তিমূলক ধাৰাৰ সংগীতক আধুনিক ইলেকট্ৰনিক আৰু ছিন্থ-প'প প্ৰযোজনাৰ সৈতে মিহলায় ৷

১৯৯৯ চনত ছেলিম-ছুলেইমানে ভূমি আৰম্ভ কৰিছিল ৷ ১৯৯৯ত তেওঁলোকে প্ৰকল্পৰ ধাৰণা আৰু প্ৰাৰম্ভিক মিশ্ৰণ আৰু ৰেকৰ্ডিঙৰ কাম কৰিছিল । ২০০০ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত প্ৰথম এলবাম ভূমিৰ আনুষ্ঠানিক মুক্তি দিয়ে তেওঁলোকে ।

তাত জুবিনে ‘শুন শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্ৰমাণা’ বৰগীতটো গাইছিল ৷ তাৰ পিছত ২০২০ত প্ৰতিবছৰে এটা সংগীতৰ ধাৰা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ এই প্ৰকল্পক তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু নতুন ৰূপ দিয়ে, য'ত লোক সংগীত আৰু শাস্ত্রীয় সুৰ একত্ৰিত কৰা হয় ।

ছেলিম-ছুলেইমানৰ সংগীত প্ৰকল্প ভূমিৰ প্ৰথম ছিজনৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে গাইছিল ‘শুন শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্ৰমাণা’ বৰগীতটো । প্ৰথমে ১৯৯৮–১৯৯৯ চনত ভূমিৰ প্ৰথম এলবামৰ বাবে এই গীতটো ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল ৷ ইয়াত পৰম্পৰাগত লোকধ্বনিৰ ওপৰত সমসাময়িক টুইষ্ট দিয়া হৈছিল । ৰচনা কৰিছিল মাৰ্চেণ্ট ৰেকৰ্ডছ (ছেলিম-ছুলেইমান) যুটিয়ে । এতিয়া প্ৰয়াত আইকনৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ছেলিম মাৰ্চেণ্টে ‘শুন শুন’ৰ গীতটোৰ আলাপক তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে সৃষ্টি কৰা ‘ধুমুহাৰ গান’ শীৰ্ষক গানটোত একত্ৰিত কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ, নিৰ্মাণ হৈছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি

TAGGED:

SALIM SULAIMAN BHOOMI 2026
জুবিনৰ নামত ভূমি 2026ৰ গান
ছেলিম ছুলেইমানৰ সংগীত প্ৰকল্প ভূমি
DHUMUHAAR GAAN
BHOOMI 2026 SONG DHUMUHAAR GAAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.