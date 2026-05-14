ছিকিমৰ তিনি প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ কাহিনীৰে ‘Shape of Momo’; উত্তৰ-পূবৰ স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ নতুন জোৱাৰ
ছবিগৃহলৈ আহি আছে ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন ছবি ৷ ‘ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ’ৰ পাছত এইবাৰ ‘Shape of Momo’, বলীউড-টলীউডৰ তাৰকাৰ সমৰ্থনত ছবিগৃহলৈ ছিকিমৰ চিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 1:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : চিনেমাপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ ! ছিকিমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চিনেমা ‘শ্বেপ অফ ম’ম’’ (Shape of Momo) ছবিগৃহলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে । এই চিনেমাখন অহা ২৯ মে’ত ভাৰত আৰু নেপালৰ ছবিগৃহসমূহত একেলগে মুক্তি পাব । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ছিকিমৰ উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ত্ৰিবেণী ৰায়ে । এয়া তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ চিনেমা ।
জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা প্ৰযোজক ৰাণা দগ্গুবাটীৰ প্ৰযোজনা সংস্থা ‘স্পীৰিট মিডিয়া’ৰ (Spirit Media) জৰিয়তে চিনেমাখন ছবিগৃহত মুক্তি দিয়া হ’ব । ছবিখনক আগবঢ়াই নিয়াত ভাৰতৰ আগশাৰীৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পায়েল কাপাডিয়া, জোয়া আখটাৰ আৰু ৰীমা কাগতিয়ে বিশেষভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে ছিকিমৰ পটভূমিত ৰচিত এটা সুন্দৰ আৰু ব্যতিক্ৰমী কাহিনীক দেশ-বিদেশৰ বৃহৎ দৰ্শক সমাজৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ছবিখন ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (Cannes) বিজয়ী পৰিচালক পায়েল কাপাডিয়া, জোয়া আখটাৰ আৰু ৰীমা কাগতিয়ে চিনেমাখনৰ ‘কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক’ হিচাপে হাত মিলাইছে ।
এই চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ হিমালয়ত অৱস্থিত ছিকিমৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ওপৰত আধাৰিত । চিনেমাখনত এটা পৰিয়ালৰ তিনিটা প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ জীৱন যাত্ৰাক দেখুওৱা হৈছে । ইয়াত নাৰীত্ব, আৱেগিক উত্তৰাধিকাৰ, নীৰৱতা আৰু নিজৰ পৰিচয়ৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰা হৈছে । মানুহৰ নিজৰ ঘৰখনৰ সৈতে থকা এক জটিল বা বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ককো ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে— য’ত ঘৰ এখনে এফালে মানুহক মানসিক শান্তি বা আৰাম দিয়ে, আৰু আনফালে কিছুমান সীমাৱদ্ধতাৰো সৃষ্টি কৰে ।
চিনেমাখনত প্ৰয়াত অভিনেত্ৰী ভানু মায়া ৰায়ৰ লগতে গৌমায়া গুৰুং, পশুপতি ৰায়, ৰাহুল মুখীয়া আৰু শ্যামাশ্ৰী শ্বেৰ্পাই অভিনয় কৰিছে । ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বেই চিনেমাখনে বিশ্বৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত 'বুছান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ' (Busan International Film Festival) আৰু 'ছান ছেবাষ্টিয়ান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ' (San Sebastián International Film Festival) অন্যতম ।
পৰিচালক ত্ৰিবেণী ৰায়ে এই মুক্তিক সমগ্ৰ দলটোৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, চিনেমাখন তেওঁৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ, চাৰিওফালৰ নাৰীসকল আৰু নিজস্ব অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ (Independent films) বাবে ছবিগৃহ লাভ কৰাটো অতি কঠিন । তেনে ক্ষেত্ৰত এই বাণিজ্যিক মুক্তিৰ খবৰটো তেওঁলোকৰ বাবে সপোন যেন লাগিলেও, ই এক ডাঙৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপ ।
পায়েল কাপাডিয়াই চিনেমাখনক এক গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰা যৌৱনকালৰ কাহিনী (coming-of-age story) বুলি অভিহিত কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ শক্তিশালী আৰু আপোচহীন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ শৈলীৰো উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ যাত্ৰাই চিনেমাখনক ভাৰতৰ বৃহৎ দৰ্শক সমাজৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সাজু কৰি তুলিছে ।
ছবিখন ‘ডাল্লে খৰছানী প্ৰডাকশ্বন’ৰ (Dalley Khorsani Production) বেনাৰত আৰু ‘কাঠকলা ফিল্মছ’ৰ (Kathkala Films) সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই চিনেমা প্ৰকল্পটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশেষত্ব হ’ল যে, ইয়াৰ কলা-কুশলীৰ দলটোৰ বেছিভাগ দায়িত্বতে মহিলাসকলে নেতৃত্ব দিছিল ।
প্ৰযোজক ৰাণা দগ্গুবাটীয়ে কয় যে চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ অতি শান্তভাৱে আগবাঢ়ি যায় আৰু ই দৰ্শকৰ মনত এক গভীৰ সাঁচ বহুৱাই থৈ যায় । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ‘স্পীৰিট মিডিয়া’ সদায় আৱেগিক সততা আৰু বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আধাৰিত কাহিনীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় ।
জোয়া আখটাৰে কয় যে, চিনেমাখনত ছিকিমৰ বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ জীৱনক অতি নিবিড়ভাৱে দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই ছবিখনে দৰ্শকক ভাৰতৰ এনে এটা অঞ্চলৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব, যিটো মূলসুঁতিৰ ভাৰতীয় চিনেমাত (Mainstream Indian cinema) খুব কমেইহে দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
ৰীমা কাগতিয়ে চিনেমাখনৰ সংবেদনশীলতা, উষ্মতা আৰু আৱেগিক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তা আৰু উপস্থিতিৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে । ৰীমা কাগতিয়ে কয় যে 'বুং' (Boong), 'ৰাপচাৰ্ছ' (Raptures) আৰু 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ' (Village Rockstars) ৰ দৰে চিনেমাৰ সফলতাই এই অঞ্চলৰ স্বতন্দ্ৰ চিনেমাৰ (Independent cinema) বাবে এক বহল পৰিসৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁ লগতে যোগ দিয়ে যে ‘শ্বেপ অফ ম’ম’’ (Shape of Momo) চিনেমাখনো উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এই বৃহৎ আন্দোলনৰে এটা অংশ ।
