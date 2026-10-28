IFFSA টৰণ্ট’ত পৰিচালনা আৰু অভিনয়ৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ বঁটা ‘শ্বেপ অফ ম’ম’লৈ

IFFSA টৰণ্ট’ত পৰিচালনা আৰু অভিনয়ৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ বঁটা ‘শ্বেপ অফ ম’ম’লৈ
ত্ৰিবেণী ৰায় আৰু গৌমায়া গুৰুঙে আইএফএফএছএ টৰণ্ট’ত সন্মান লাভ কৰে ৷ ‘শ্বেপ অফ ম’ম’ ছবিখনৰ বাবে এই কৃতিত্ব লাভ কৰিছে দুয়োৱে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ দৌৰ অব্যাহত আছে ৷ উত্তৰ-পূবৰ স্বতন্ত্ৰ চিনেমাই এতিয়া গোলকীয় ৰূপত বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে ৷ আইএফএফএছএ টৰণ্ট’ত ত্ৰিবেণী ৰায় আৰু গৌমায়া গুৰুঙে শ্বেপ অফ ম’ম’ ছবিখনৰ বাবে পৰিচালনা আৰু অভিনয়ৰ সন্মান লাভ কৰিছে । দুটাকৈ বঁটা লাভ শ্বেপ অফ ম’ম’ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ যাত্ৰাৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।
ছিকিমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ত্ৰিবেণী ৰায় আৰু অভিনেত্ৰী গৌমায়া গুৰুঙে নেপালী ভাষাৰ ছবি শ্বেপ অফ ম’ম’ৰ বাবে দক্ষিণ এছিয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ ছাউথ এছিয়া, IFFSA) টৰণ্ট’ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ শাখাত ক্ৰমে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰিছে ।
২১ অক্টোবৰত এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয় ৷ ৰায়ৰ প্ৰথমখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ যাত্ৰাত ই আন এক মাইলৰ খুঁটি ।
ছিকিমৰ পটভূমিত নিৰ্মিত 'শ্বেপ অফ ম’ম’' (Shape of Momo) চলচ্চিত্ৰখনৰ কাহিনীভাগ বিষ্ণু নামৰ এগৰাকী যুৱতীক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে, যিয়ে নিজৰ চাকৰি এৰি পূৰ্বপুৰুষৰ হিমালয়ৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহে । এই চলচ্চিত্ৰখনত পৰিচয়, আপোনত্বৰ অনুভৱ, প্ৰজন্মৰ ব্যৱধানৰ সম্পৰ্ক আৰু পাৰিবাৰিক প্ৰত্যাশা তথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ মাজত থকা সংঘাতৰ দিশসমূহ অন্বেষণ কৰা হৈছে ।
ৰায়ৰ পৰিচালনাই পূব হিমালয়ৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ক্ষুদ্ৰ কাহিনী আৰু চিত্ৰণৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । আনহাতে বিষ্ণুৰ চৰিত্ৰত গুৰুঙৰ অভিনয়ে চৰিত্ৰটোৰ আৱেগিক সংগ্ৰাম আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ সন্ধানক ধৰি ৰখাৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
দুটাকৈ বঁটা বিজয়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰায়ে কয়, "আমি আমাৰ উৎসৱৰ যাত্ৰাৰ প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ আৰু গৌমায়াৰ সৈতে একেলগে জয়লাভ কৰাটো অতি আনন্দৰ কথা । এনে লাগিছে যেন আমাৰ চক্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ।"
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত আৰু নেপালৰ নিৰ্বাচিত চিনেমাগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছিল ছবিখনে । ছিকিমৰ সমসাময়িক নেপালী ভাষাৰ চিনেমা এখন ইয়াৰ উৎসৱ প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰশংসাৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ছিকিমৰ তিনি প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ কাহিনীৰে ‘Shape of Momo’; উত্তৰ-পূবৰ স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ নতুন জোৱাৰ
NAIFF ২০২৬ ৰ আৰম্ভণি হ’ব ত্ৰিবেণী ৰায়ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ চিনেমা শ্বেপ অফ ম’ম’ৰে
'শ্বেপ অফ ম’ম’'ৰ মুক্তি: ছিকিম আৰু উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ এক নতুন জোৱাৰ