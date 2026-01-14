টক্সিকত থকা দৃশ্যৰ বাবেই ইনষ্টা একাউণ্ট ডিলিট অভিনেত্ৰীৰ, যশে কৈছিল এনে দৃশ্য নকৰো !
‘টক্সিক’ৰ টিজাৰে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে; গাড়ীত বিদেশী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে যশৰ ৰোমাণ্টিক দৃশ্যই সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: এটা কথা প্ৰায়ে আলোচনা হৈ থাকে যে দক্ষিণৰ চিনেমা জগতে শালীনতা বজাই ৰাখিহে অন্তৰংগ মুহূৰ্ত পৰ্দাত উপস্থাপন কৰে, যিটো বলীউডৰ ছবিৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৷ সামাজিক মাধ্যমত আনকি সাজ-পাৰৰ কাৰণে বহুতে দক্ষিণৰ অভিনেত্ৰীক অনুসৰণ কৰিব লাগে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে ৷ পিছে এয়া কেৱল দৰ্শকৰ এক মতামতহে ৷
শেহতীয়াকৈ দাক্ষিণাত্যৰ বহু চৰ্চিত এখন ছবি এটি দৃশ্যৰ বাবে বেয়াকৈ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ৷ দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যশৰ বহু চৰ্চিত এখন চিনেমা ‘টক্সিক’ ৷ ২০২৩ চনতে ঘোষণা কৰা হৈছিল ছবিখনৰ ৷
যশ অভিনীত ছবি টক্সিকৰ টিজাৰ তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই বৰ্ষত মুক্তি দিয়া হয় ৷ মুক্তিৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সূচনা হয় । টিজাৰত যশ আৰু বিদেশী অভিনেত্ৰী বিট্ৰিজ টাউফেনবাচৰ মাজৰ ৰোমাণ্টিক দৃশ্যই ব্যাপক বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে । চকু কপালত উঠিছে একাংশ দৰ্শকৰ ৷
বিতৰ্কৰ মাজতে টক্সিকৰ নায়িকা বিট্ৰিজ টাউফেনবাচক লৈ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ওলাইছে । তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ডিলিট কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে বিট্ৰিজে নিজৰ একাউণ্টটো ব্যক্তিগত কৰি দিয়ে, কিন্তু এতিয়া বিট্ৰিজ টাউফেনবাচৰ কোনো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট দেখা পোৱা নাযায় ।
বিতৰ্কৰ বাবেই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ডিলিট কৰিলে নেকি ?
৮ জানুৱাৰীত যশৰ ৪০ বছৰীয়া জন্মদিনত তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত ছবি টক্সিকৰ টিজাৰ মুক্তি পাইছিল । ইয়াত কবৰস্থানৰ ওচৰত এখন গাড়ীত যশ আৰু বিট্ৰিজৰ মাজত ৰোমাণ্টিক দৃশ্য দেখা গৈছিল । টিজাৰটোৱে যশৰ অনুৰাগীৰ পৰা ব্যাপক মৰম লাভ কৰিছিল যদিও এই ৰোমাণ্টিক দৃশ্যটোৱে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে ।
বিট্ৰিজ টাউফেনবাচ বহুতৰ বাবে আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰে আৰু মানুহ তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ কৌতূহলী হৈ পৰে । মানুহে নাটালি বাৰ্নক বিট্ৰিজ টাউফেনবাচ বুলি ভুল কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি তোলে । ইয়াৰ পিছতে ছবিখনৰ পৰিচালক গীতু মোহনদাসে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত বিট্ৰিজ টাউফেনবাচৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কবৰস্থানৰ ছোৱালীজনী বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইনষ্টাগ্ৰামত নাই একাউণ্ট
বিট্ৰিজ টাউফেনবাচৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট বৰ্তমান উপলব্ধ নহয় । টক্সিক টিজাৰ বিতৰ্কৰ পিছত বিট্ৰিজ টাউফেনবাচে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ডিলিট কৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ইনষ্টাগ্ৰামত বিট্ৰিজৰ ১৮০০ৰো অধিক ফ’ল’ৱাৰ আছিল যদিও তেওঁৰ একাউণ্ট আছিল ব্যক্তিগত । মূলতঃ ব্ৰাজিলৰ পৰা অহা বিট্ৰিজ এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু মডেল যিয়ে ভাৰতীয় চিনেমা, বিশেষকৈ কান্নাড়া চিনেমা ‘টক্সিক’ৰ জৰিয়তে অভিষেক ঘটাব । ১৯ মাৰ্চত বিশ্বজুৰি মুক্তি পোৱাৰ কথা ‘টক্সিক’ ।
'মই মাক-দেউতাৰ সৈতে চাব নোৱাৰা দৃশ্যত অভিনয় নকৰো' - ‘টক্সিক’ বিতৰ্কৰ মাজত ভাইৰেল যশৰ পুৰণি ভিডিঅ'
ভাইৰেল হৈ পৰিছে যশৰ পুৰণি সাক্ষাৎকাৰৰ ভিডিঅ’ ক্লিপ - তেওঁৰ মন্তব্য যে তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে চাব নোৱাৰা দৃশ্যত তেওঁ অভিনয় নকৰে ৷
টক্সিকৰ বিতৰ্কৰ সময়ত ‘উইকেণ্ড উইথ ৰমেশ’ৰ সাক্ষাৎকাৰত যশৰ মন্তব্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ ই এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । কান্নাড়া টক শ্ব’ত আয়োজক ৰমেশ আৰবিন্দৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত যশে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল । পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে চাবলৈ অস্বস্তিকৰ হ’ব পৰা কোনো দৃশ্যত অভিনয় নকৰে বুলি তেওঁ কৈছিল । পুৰণি সাক্ষাৎকাৰৰ এই মন্তব্যক লৈ বিভিন্ন মতামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
মিশ্ৰিত মতামত
এই মন্তব্যৰ বাবে একাংশ নেটিজেনে যশক ট্ৰল কৰি আছে । কিন্তু বেছিভাগেই কান্নাড়া তাৰকাজনৰ সমৰ্থনত মাত মাতিছে । এই ভাইৰেল ভিডিঅ’ ক্লিপৰ অধীনত এজন নেটিজেনে লিখিছে, "মানুহ সলনি হয়, তেওঁলোকৰ মতামত সলনি হয় ।" আন এজন নেটিজেনে কৈছে, "মানুহ সলনি হয় । যশে হয়তো সেই সময়ত সেই কথা বিশ্বাস কৰিছিল । তেওঁৰ আদৰ্শ হয়তো এতিয়া সলনি হৈছে ।" আন এজনে মতামত দিছে যে সময়ৰ লগে লগে মানুহ সলনি হয় আৰু এই প্ৰতিযোগিতামূলক উদ্যোগত এটা দৃশ্যৰ আধাৰত এখন ছবি নাকচ কৰা উচিত নহয় । আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যুক্তি দিছে যে সকলোৱে এটা সময়ত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা চেষ্টা কৰে । এইদৰে তেওঁলোকে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ মতামত শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
‘টক্সিক’ৰ তাৰকামণ্ডলীৰ কথা
এই ছবিখনত পাঁচগৰাকী নায়িকাক দেখিবলৈ পোৱা যাব । কিয়াৰাক নাদিয়া, হুমা কুৰেশ্বিক এলিজাবেথ, নয়নতৰাক গংগা, তাৰা সুতাৰিয়াক ৰেবেকা আৰু ৰুক্মিণী বসন্তক মেলিছাৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
লগতে পঢ়ক : বিচ্ছেদ-গোবিন্দাৰ বিবাহ বৰ্হিঃভূত সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে সুনীতাই