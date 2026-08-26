ETV Bharat / entertainment

নিৰ্যাতন নে ৰোমাঞ্চ? কেজিএফ তাৰকা যশৰ ‘টক্সিক’ ছবিখন চাই দৰ্শকে কি ক’লে শুনক!

শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা টক্সিক ছবিখনত যশে দুটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু তেওঁৰ দুয়োটা চৰিত্ৰই যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় ।

Toxic Movie Review: Yash's Double Role Shines Audience Reaction and Plot Details
কেজিএফ তাৰকা যশ পুনৰ ডাঙৰ পৰ্দাত (Photo : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 10:42 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কেজিএফ তাৰকা যশ পুনৰ ডাঙৰ পৰ্দাত । যশৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ‘টক্সিক’এ আজি ২৬ আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰে । ‘টক্সিক’ৰ প্ৰথমটো শ্ব’ আছিল পুৱা ৬ বজাত আৰু সেই সময়তো ছবিগৃহৰ বাহিৰত যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় ৷

যশৰ অনুৰাগীৰ ছবিখন চাবলৈ হেঁপাহ তুংগত আছিল, সেয়ে পুৱাই চিনেমাহলত উপস্থিত হয়গৈ বহু সংখ্যক অনুৰাগী ৷ এতিয়া ছবিখন চাই তেওঁলোকে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷ দৰ্শকে প্ৰথমাৰ্ধ আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য বিচাৰি পাইছে ৷ দুয়ো অংশকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া তুলনামূলকভাৱে বেলেগ বেলেগ ৷

গীতু মোহনদাসৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘টক্সিক’ ছবিখনে লাভ কৰিছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া । নয়নতৰা, হুমা কুৰেশ্বী, কিয়াৰা আদৱানী, ৰুক্মিণী বসন্ত আৰু তাৰা সুতাৰিয়াৰ দৰে মোহময়ী অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰা ছবিখন দৰ্শকে কিমান উপভোগ কৰিছে জানো আহক ।

টক্সিক এক্স ৰিভিউ

এক্স হেণ্ডেল বৰ্তমান টক্সিকৰ ৰিভিউত বুৰ গৈ আছে । এজন দৰ্শকে প্ৰথমাৰ্ধক জটিল বুলি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু আন এজনে লিখিছে, "কাৰিকৰী কামৰ বাহিৰে এই ছবিখনৰ প্ৰথমাৰ্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে বেমেজালিৰে ভৰা ।"

এজনে এই ছবিখন ‘প্লট থকা অদ্ভুত আৰু বিৰক্তিকৰ ছবি’ বুলি অভিহিত কৰিছে । এক্সন দৃশ্য আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকবোৰ কল্পনাৰ দৰে আৰু হতাশাজনক যেন অনুভৱ হৈছে বুলি লিখা প্ৰতিক্ৰিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অৱশ্যে বিৰতিৰ পূৰ্বৰ যশ-কিয়াৰাৰ কিছুমান দৃশ্য ভাল বুলিও তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে ।

এজনে ছবিখনৰ প্ৰশংসা কৰিছে যদিও কাহিনীটোক দুৰ্বল বুলি সমালোচনা কৰিছে । "অবিশ্বাস্যভাৱে ষ্টাইলিছ যশ আৰু চমৎকাৰ প্ৰডাকশ্বন ভেলুছ ছবিখনৰ এটা প্লাছ পইণ্ট । চাৰ্কাছৰ যুঁজখন কল্পনাতীত । ইয়াত ষ্টাইল, গ্লেমাৰ আৰু হিংসা আছে, কিন্তু সঠিক চৰিত্ৰৰ পৰিচয়, সংলাপ আৰু আৱেগিক সংযোগৰ অভাৱ," তেওঁ লিখে ।

বহু সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ছবিখনক অধিক সমালোচনা কৰিছে আৰু প্ৰথমাৰ্ধক "গড়ৰ তলত" বুলি অভিহিত কৰিছে । অৱশ্যে তেওঁলোকে যশৰ ৰূপ আৰু পৰ্দাৰ উপস্থিতিৰ লগতে চিনেমাট’গ্ৰাফী, প্ৰডাকশ্বন ডিজাইন, এক্সনৰ প্ৰশংসাও কৰে । এজন দৰ্শকে কয়, "প্ৰথমাৰ্ধৰ দৃশ্যবোৰ অতি উত্তম, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাহিনী নহয়, কেৱল বাহ্যিকভাৱে দেখুওৱাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।"

ছবিখনৰ এক্সন বিশেষকৈ চাৰ্কাছৰ যুঁজৰ দৃশ্যই লাভ কৰিছে যথেষ্ট প্ৰশংসা । যশৰ এই শক্তিশালী প্ৰৱেশক ছবিখনৰ অন্যতম দৃশ্য হিচাপেও উল্লেখ কৰা হৈছে । যশৰ সৈতে কিয়াৰা আদৱানীৰ যুটিয়ে ইতিবাচক সমালোচনা লাভ কৰিছে । নয়নতৰাৰ শক্তিশালী অভিনয়কো প্ৰশংসা কৰা হৈছে ।

এজন দৰ্শকে প্ৰথম অংশটোক আকৰ্ষণীয় বুলি অভিহিত কৰি প্ৰতিটো দিশৰ প্ৰশংসা কৰে, বিশেষকৈ নাটক আৰু চৰিত্ৰৰ সম্পৰ্কৰ কথা লিখে । আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এক্সত লিখিছে, "গীতু মোহনদাসে ইমান কষ্ট কৰিলে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ।" ইফালে একাংশ দৰ্শকে ছবিখনত আৱেগিক সংযোগৰ অভাৱ বুলি বিবেচনা কৰি মহিলা চৰিত্ৰৰ চিত্ৰণক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

এটা প্ৰতিক্ৰিয়াই প্ৰথমাৰ্ধক বিৰক্তিকৰ বুলি অভিহিত কৰি যশৰ আধিপত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নাৰীক কেৱল বস্তু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে । ইফালে ছবিখনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ দৰ্শকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় বুলি বহুতে মন্তব্য কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, "কাহিনীটো দ্বিতীয়াৰ্ধত উন্মোচিত হয় আৰু ছবিখনে যেন নিজৰ ছন্দ বিচাৰি পায় ।" আন এজনে লিখিছে, "দ্বিতীয়াৰ্ধৰ যুঁজৰ দৃশ্যবোৰ দৰ্শনীয় আৰু ছবিখনে এক আৱেগিক সংযোগ ধৰি ৰাখিছে ।"

টক্সিক ছবিখনৰ বিষয়ে

‘টক্সিক: এ ফেইৰী টেল ফৰ গ্ৰ'ন-আপছ’ ছবিখন স্বাধীনোত্তৰ গোৱাৰ মাফিয়া জগতৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ৷ ছবিখনে আনুগত্য, পৰিয়াল, অনুশোচনাৰ দৰে বিষয় উপস্থাপন কৰিছে । যশে গেংষ্টাৰ ৰায়া আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ৰুমীৰ দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

কান্নাড়া আৰু ইংৰাজী ভাষাত একেলগে শ্বুট কৰা টক্সিক হিন্দী, তামিল, তেলুগু, আৰু মালয়ালম ভাষাতো মুক্তি পাইছে । বিশাল পৰিসৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে ছবিখনৰ ভিতৰতে এখন অন্য বিশেষ পৃথিৱীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

লগতে পঢ়ক : টক্সিকত থকা দৃশ্যৰ বাবেই ইনষ্টা একাউণ্ট ডিলিট অভিনেত্ৰীৰ, যশে কৈছিল এনে দৃশ্য নকৰো !

TAGGED:

টক্সিক চিনেমা ৰিভিউ
যশৰ নতুন ছবি টক্সিক
কেজিএফ তাৰকা যশ টক্সিক
টক্সিক চিনেমাৰ বিতৰ্ক
TOXIC X REVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.