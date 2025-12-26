ETV Bharat / entertainment

ধূৰন্ধৰ চাই ভাল পাইছে নেকি ? তেন্তে অ' টি টিত চাওক এই 7 খন স্পাই থ্ৰীলাৰ

থ্ৰীলাৰ চিনেমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে এই প্ৰতিবেদন ৷ কেইখনমান ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰৰ তালিকা দিয়া হৈছে, যিসমূহ চাই আপুনি দেশপ্ৰেম অনুভৱ কৰিব পাৰিব ৷

TOP 7 BOLLYWOOD SPY ACTION FILMS to watch on ott
থ্ৰীলাৰ চিনেমাৰ তালিকা (Photo : Film Posters)
হায়দৰাবাদ : বছৰটো শেষ হ’বলৈ ওলাইছে । সকলোতে এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । বহুতে শেষৰ দিন কেইটা পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰিবলৈ কামৰ পৰা ছুটী লৈ ওলাইছে। বহুতৰ ঘৰলৈ মনত পৰিছে যদিও যাবলৈ মিলা নাই ৷ থকা ঠাইতে বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে নতুবা অনলাইন কিবা চাই সময় পাৰ কৰিছে ৷ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰাৰ পৰা সকলোকে মোবাইল ফোনটোৱেই যেন বচাই ৰাখিছে ৷ অনলাইন দুনীয়াখনে ইমানেই সহায় কৰি দিছে ৷ যিসকলে ঘৰতে চিনেমা চাই আনন্দ পাই তেওঁলোকৰ বাবে এই প্ৰতিবেদন ৷ থ্ৰীলাৰ চিনেমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে তলৰ তালিকাখন চাওক-

বক্স অফিচত সম্প্ৰতি বহু অভিলেখ ভংগ কৰি আছে ‘ধূৰন্ধৰ’ এ । অভিনয়ৰ দক্ষতাৰ লগতে ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যই দৰ্শকক আপ্লুত কৰিছে । আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনা আৰু ৰণবীৰ সিঙে অভিনয় কৰা চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰখন যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে, তেন্তে অ’ টি টিত আৰু এনেধৰণৰ চিনেমা আছে । ৭ খন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰৰ নাম আগবঢ়ালোঁ, যিবোৰ বাৰে বাৰে চায়ো আপুনি বিৰক্তি নাপায় ।

Baby

অভিনয়: অক্ষয় কুমাৰ, কে কে মেনন, ডেনি ডেনজংপা, তাপসী পন্নু, অনুপম খেৰ, ৰাণা ডাগুবাটি, মাধুৰিমা তুলি

পৰিচালক: নীৰজ পাণ্ডে

ক’ত চাব: জি 5

‘বেবী’ক ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ চোৰাংচোৱা চিনেমা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । নীৰজ পাণ্ডেৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ এটা বিশেষ দলক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে যিয়ে ভাৰতত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু সেইসৱক নিৰ্মূল কৰাৰ অভিযানত নামি পৰে ।

Khufiya

অভিনয়- টাবু, আলী ফজল, আশীষ বিদ্যাৰ্থী, ৱামিকা গাব্বি, অতুল কুলকাৰ্ণী

পৰিচালক- বিশাল ভৰদ্বাজ

ক'ত চাব- নেটফ্লিক্স

অমৰ ভূষণৰ ‘এস্কেপ টু ন’ৱেৰ’ উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত ‘খুফিয়া’ । এই চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰখন এজেণ্ট কৃষ্ণ মেহৰা (টাবু অভিনীত)ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে যিয়ে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ গোপন তথ্য বিক্ৰী কৰা এজন চোৰাংচোৱাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ বহু চেষ্টা কৰে ।

Phantom

অভিনয়- ছাইফ আলী খান, কেটৰিণা কাইফ, মহম্মদ জীছান আয়ুব।

পৰিচালক- কবীৰ খান

ক'ত চাব- প্ৰাইম ভিডিঅ'

হুছেইন জাইদীয়ে লিখা ‘মুম্বাই এভেঞ্জাৰছ’ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ আধাৰত নিৰ্মিত ‘ফেণ্টম’ত, ২৬/১১ৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ পিছৰ পৰিণতি দেখুওৱা হৈছে । ইয়াত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছৈফ আলী খান আৰু কেটৰিণা কাইফে । ২০১৫ চনত মুক্তি পোৱা ছবিখনৰ বাস্তৱসন্মত একশ্যন আৰু প্ৰডাকশ্যন শৈলীৰ বাবে এতিয়াও চাহিদা আছে ।

Madras Cafe

অভিনয়- জন আব্ৰাহাম, নাৰ্গিছ ফাখৰী, ৰাশি খান্না

পৰিচালক- সুজিত সিৰকাৰ

ক'ত চাব- নেটফ্লিক্স

মাদ্রাজ কেফে ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজনৈতিক গুপ্তচৰ একশ্যন নাটক । সুজিত সিৰকাৰৰ পৰিচালনাত এই চিনেমাৰ কাহিনী এজন সৈনিক বিষয়াক (জন আব্ৰাহাম অভিনীত) কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যাক ভাৰতীয় গুপ্তচৰ সংস্থা 'ৰ' (R&AW) গোপন অভিযান চলাবলৈ জাফনাত নিযুক্ত কৰা হয় ।

Raazi

অভিনয়- আলিয়া ভাট, বিকী কৌশল, ৰজিত কাপুৰ, শিশিৰ শৰ্মা আৰু জয়দীপ আৱালাট

পৰিচালক- মেঘনা গুলজাৰ

ক'ত চাব- প্ৰাইম ভিডিঅ'

২০০৮ চনৰ হৰিন্দৰ ছিক্কাৰ উপন্যাস ‘কলিং চেহমত’ৰ আধাৰত নিৰ্মিত হৈছে ‘ৰাজী’ । ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তানী যুদ্ধৰ পূৰ্বে ভাৰতলৈ গোপন তথ্য সৰবৰাহ কৰিবলৈ পাকিস্তানী সেনা বিষয়াৰ পৰিয়ালত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা এগৰাকী ভাৰতীয় যুৱ চোৰাংচোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনীটো আগবাঢ়ে ।

Naam Shabana

অভিনয়- তাপসী পন্নু, অক্ষয় কুমাৰ, পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণ, অনুপম খেৰ, মনোজ বাজপেয়ী

পৰিচালক- নীৰজ পাণ্ডে

ক'ত চাব- নেটফ্লিক্স

‘বেবী’ চিনেমাখনৰ তাপসী পন্নুৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰিক্যুৱেল ‘নাম শ্বাবানা’। ইয়াত চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৰ ভিতৰৰ সতীৰ্থতা আৰু সংহতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে আৰু জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় দলীয় কাম-কাজ আৰু ত্যাগ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।

Ek Tha Tiger

অভিনয়- ছলমান খান, কেটৰিণা কাইফ, ৰণবীৰ শ্বোৰে, গিৰীশ কান্নাৰ

পৰিচালক- কবীৰ খান

ক'ত চাব- প্ৰাইম ভিডিঅ'

ৱাই আৰ এফ স্পাই ইউনিভাৰ্ছৰ প্ৰথমখন ছবি ‘এক থা টাইগাৰ’। কাহিনীটো এজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ি যায়, যি আই এছ আই এজেণ্টৰ প্ৰেমত পৰে ।

