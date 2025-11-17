ETV Bharat / entertainment

ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিনৰ পূৰ্বে 'জয় জুবিন দা' শীৰ্ষক গীত মুকলি

মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিন । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ গীতৰ ভাষাৰে শ্ৰদ্ধা ৷

ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 17, 2025 at 8:21 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী : ঈশ্বৰপুত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ কাইলৈ (মঙলবাৰ) ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিন । জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ওপজা দিন উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী । ১৯৭২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত মেঘালয়ৰ তুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে । মোহিনী মোহন বৰঠাকুৰৰ ঔৰসত আৰু ইলি বৰঠাকুৰৰ গৰ্ভত জন্মলাভ কৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃত নাম জীৱন বৰঠাকুৰ । পৰৱৰ্তী সময়ত প্রসিদ্ধ গীতিকাৰ জুবিন মেহতাৰ নামত তেওঁৰ নাম ৰখা হৈছিল জুবিন । পিচলৈ উপাধি হিচাপে গোত্র ব্যৱহাৰ কৰি জুবিন গাৰ্গ হিচাপে পৰিচিত হয় ।

অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত তেওঁৰ অৱদান অনবদ্য । অম্লান প্ৰতিভাৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক আলোকিত কৰি তুলিছিল জুবিন গাৰ্গে । তেওঁ আছিল একাধাৰে কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পৰিচালক, গীতিকাৰ,পৰিচালক আৰু অভিনেতা । জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰে এটা লেখাত উল্লেখ কৰা মতে, জুবিনৰ শৈশৱৰ পৰা গানৰ প্ৰতি আছিল বিশেষ আকর্ষণ । গানৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ যথেষ্ট কিতাপো পঢ়িছিল । জুবিন যেতিয়া পানীকেঁচুৱা আছিল, তেতিয়া পিতৃ কপিল ঠাকুৰে ৮০ টকা দি এটা ৰেডিঅ' কিনি আনিছিল । পাঁচ বছৰমান হওঁতে তামুলপুৰত থাকোতে তেওঁ জুবিনক সৰু কী-ব'র্ড এখন কিনি দিছিল ।

আনুষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জুবিনে তবলা শিকে কৰিমগঞ্জত । ৰবীন বেনাৰ্জীৰ ওচৰত তবলা শিকিছিল জুবিন গাৰ্গে । সেই সময়ত তেওঁৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাছিল । নিজৰ একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সংগীতৰ প্রতি ধাউতিৰ বাবেই কী-ব'ৰ্ড, গীটাৰ, তবলা, কংগো, নাল, ঢুলকী, ড্রাম আদি নিখুঁতকৈ বজাব পাৰিছিল তেওঁ ।

মুক্তিলাভ কৰিলে জয় জুবিন দা শীৰ্ষক এটি গীত:

অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিনৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মুক্তিলাভ কৰে 'জয় জুবিন দা' শীৰ্ষক এটি গীত । সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকনে ৰচনা কৰা এই গীতটিৰ সংগীত ব্যৱস্থাপনা পলাশ গগৈৰ । গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে নীল আকাশ, ৰাকেশ ৰিয়ান, ভৃগু কাশ্যপ, মন্টুমণি শইকীয়া, কুসুম কৈলাশ, নেকিব, স্বৰাজ দাস, পাপৰি গগৈ, নীলাভ নিতা, ৰেবা কে দাস, গীতাৰ্থ গিৰীণ, অনুৰাগ কাশ্যপ, মনোজ মন, হিমগ্নভ, দিব্য দাস আৰু অজয় ফুকনে ।

আজি মহানগৰীৰ ৰাজগড়স্থিত মা ষ্টুডিঅ'ত মুক্তি দিয়া হয় গীতটি । গীতটিৰ শুভমুক্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈ, মনীষ দাস, লৰ্ড দাস, দিলীপ ভাৰতীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ হকে মাত মাতিবলৈ যাওঁতে কাৰাবন্দী কৰা হৈছিল অজয় ফুকনক । কাৰাবন্দী হৈ থকা অৱস্থাত ৰচনা কৰিছিল এই গীতটি ।

গীতটি সন্দৰ্ভত অজয় ফুকনে কয়, "যুগনায়ক, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ গীতৰ ভাষাৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো । ৰাইজৰ বুকুৰ মাজত বাজি থকা এটা প্ৰতিধব্বনিৰ নাম হৈছে "জয় জুবিন দা"। গীতটিত বহু কেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে কণ্ঠ নিগৰাইছে । কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা অৱস্থাত মই এই গীতটি ৰচনা কৰিছিলো । সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোককেই এই গীতটিত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।"

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সংগীত আৰু অভিনয় জীৱন :

১৯৯২ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত যুৱ মহোৎসৱত একক পাশ্চাত্য সংগীত পৰিবেশন কৰি স্বর্ণপদক অর্জন কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে, যিটো আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ এটা টার্নিং পইন্ট । ইয়াতেই জুবিনে, কণ্ঠশিল্পীৰূপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতা অর্জন কৰে । ইয়াৰ পাছতে ১৯৯২ চনত মুক্তি লাভ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্রথম এলবাম 'অনামিকা' । এয়াই আছিল জুবিনৰ পেছাদাৰী সংগীত জগতত প্ৰথম খোজ । এই এলবামটোতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তাৰ অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

ইয়াৰ পাছত আৰু জুবিন গার্গে পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া নহ'ল । থলুৱা আৰু পশ্চিমীয়া সুৰ তথা সংগীতৰ সাৰ্থক সংমিশ্রণেৰে অসমৰ সংগীত জগতত সৃষ্টি কৰা এক নতুন ধাৰাৰ বাবে শ্ৰোতাৰ মাজত অভূতপূর্বভাৱে জনপ্রিয় হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গৰ গীত । প্ৰায় ৩৮ হাজাৰ আধুনিক তথা ৰোমাণ্টিক গীত,বিহুগীত, টোকাৰী গীত, বৰগীত, লোকগীত, বনগীত আৰু অন্যান্য লোক সংগীতৰ কেছেট-চিডিত কণ্ঠদান কৰিছে তেওঁ ।

লগতে পঢ়ক:জন্মদিনৰ প্ৰাকক্ষণত জুবিনৰ বাসগৃহত জুবিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন

জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩সংখ্যক ওপজা দিনটো 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' ৰূপে উদযাপন কৰিব কলিয়াবৰবাসীয়ে

