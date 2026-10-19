ৰাজস্থানৰ কোটাত ধৰা পৰিল টাইগাৰ শ্ৰফলৈ গুলী চলোৱা তিনি আক্ৰমণকাৰী
আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে, আক্রমণকাৰী বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দুজন লোক হাৰিয়ানাৰ আৰু আনজন বিহাৰৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ীলৈ গুলীচালনা কৰা তিনিজন আক্ৰমণকাৰীক সোমবাৰে ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । দেওবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাইৰ জুহু অঞ্চলত বন্দুকধাৰীয়ে তেওঁৰ গাড়ীলৈ গুলীচালনা কৰিছিল ৷ এই কাণ্ডৰ ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে ।
ৰে’লত যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত তিনিওজন অভিযুক্তকে কোটা নগৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ইয়াৰে দুজন হাৰিয়ানাৰ বাসিন্দা, তৃতীয়জন বিহাৰৰ ।
Breaking News: New Video Of Tiger Shroff Assassination Bid Emerges, Gun Jam May Have Saved Bollywood Actor. Read in details: https://t.co/5efSpLtr4v #tigershroff #LatestNews #bollywoodnews #TopNews #CrimeNews https://t.co/ScDbkoSGXJ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 19, 2026
দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা আক্ৰমণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত তিনিজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । প্ৰথমে জুহু আৰক্ষীয়ে পঞ্জীয়ন কৰা এই গোচৰটো অপৰাধৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্সলৈ বদলি কৰা হয় বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
টাইগাৰ শ্ৰফলৈ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ ১৫ টা দল গঠন কৰা হৈছিল ৷ বিষ্ণৈ গোটে ছলমান খানৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰখা প্ৰতিগৰাকীকে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিছে ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এক প’ষ্ট অনুসৰি লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়াও ইয়াৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিব পৰা নাই ।
লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙে অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ বলীউড তোলপাৰ লাগে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ১৫টা দল গঠন কৰি আক্ৰমণকাৰীক আটক কৰে ।
Alleged viral clip of Anil Pandit after the firing on Tiger Shroff. He claims to be from Bishnoi Gang, and says anyone close to Salman Khan will be targeted. https://t.co/AKg6S0cEST— Singh Varun (@singhvarun) October 18, 2026
মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ধাৰা ১০৯(১) আৰু ৩(৫), আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ ধাৰা ৩ আৰু ২৫ৰ অধীনত গুলীচালনাৰ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনিজন অচিনাক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰিছিল ।
দেওবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে মন্তব্য কৰে যে, গুলীচালনাৰ বাবে দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই কাণ্ডত টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ী চালক ফিৰদৌছ আৰু আন এজন অটোৰিক্সাৰ চালক আহত হয় ।
দেওবাৰে সন্ধিয়া ফাড়নাভিছে শ্ৰফৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি তেওঁক সমৰ্থনৰ আশ্বাস দি কয় যে, অভিযুক্তসকলৰ সন্ধান অতি সোনকালে কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । ফাড়নাভিছে অভিনেতাগৰাকীক কয়, "আমি সকলো আপোনাৰ লগত আছোঁ । আমি অতি সোনকালে অভিযুক্তক বিচাৰি উলিয়াম । চিন্তা নকৰিব ।"
ফাড়নাভিছে মুম্বাই আৰক্ষী আয়ুক্ত দেৱেন ভাৰতীৰ পৰা ঘটনাৰ সবিশেষ বিচাৰিছিল আৰু আক্ৰমণকাৰীক শীঘ্ৰে আটক কৰিবলৈ, তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ আৰু দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ কয় ।
আৰক্ষী বিষয়া এজনে কয় যে, মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্স আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীকে ধৰি মুঠ ১৫টা দল গঠন কৰা হৈছে, যাতে এই গোচৰৰ সকলো কোণৰ পৰা তদন্ত কৰি দোষীক বিচাৰি উলিয়াব পাৰে ।
ফৰেনছিক দল এটাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বেলিষ্টিক প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰে, গাড়ীখন পৰিদৰ্শন কৰে আৰু কিমানবাৰ গুলী চলোৱা হয়, তাৰ সঠিক সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰে । আৰক্ষীয়ে আশে-পাশে থকা স্থানৰ পৰা চিচিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ কৰি ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আক্ৰমণকাৰীৰ পৰিচয় বিচাৰি আছিল ।
১৯৯০ চনৰ ২ মাৰ্চত জন্ম হৈছিল টাইগাৰ শ্ৰফৰ ৷ তেওঁ বলীউডৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰিমিয়াৰ এক্সন ষ্টাৰ আৰু মাৰ্শ্বেল আৰ্টিষ্ট, যাৰ টাইকোৱাণ্ডোত ৫ম ডিগ্ৰীৰ ব্লেক বেল্ট আছে । ২০১৪ চনত তেওঁ ‘হিৰোপণ্টি’ ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ৷ বাঘী, বাঘী ২ আৰু ৱাই আৰ এফৰ চোৰাংচোৱা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ‘ৱাৰ’ৰ দৰে ছবিত তেওঁৰ এক্সন দৰ্শকে পছন্দ কৰিছিল ৷ মূলসুঁতিৰ চিনেমাৰ উপৰিও ক্ৰীড়া পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্ৰফ । ২০১৯ চনত তেওঁ মেট্ৰিক্স ফাইট নাইট (এম এফ এন)ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰে, যিটো ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ মিক্সড মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ প্ৰচাৰ ব্ৰেণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ছলমান খানৰ পৰা ক্ষমাৰ দাবী বিষ্ণৈ গেঙৰ, টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ