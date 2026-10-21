গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে

গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে
গুলীচালনাকাৰীৰ মূল লক্ষ্য টাইগাৰ শ্ৰফ নাছিল, আক্ৰমণৰ পূৰ্বে অমিতাভ বচ্চন আৰু ছলমান খানকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বলীউড তাৰকাৰ বাসগৃহৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল তেওঁলোকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ সৈতে ঘটি যোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৱে বহুত কিবা কিবি কথাই পোহৰলৈ আনিছে ৷ গুলীচালনাৰ গোচৰৰ অভিযুক্তই আক্ৰমণৰ পূৰ্বে অমিতাভ বচ্চন আৰু ছলমান খানকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বলীউডৰ চেলেব্ৰিটীৰ বাসগৃহত গোপন অভিযান চলাইছিল বুলি মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰান্সৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
খবৰ অনুসৰি, যিসকল চেলেব্ৰিটীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা তুলনামূলকভাৱে বেছি কটকটীয়া নাছিল, শ্বুটাৰসকলক তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । চোৰাংচোৱাগিৰিৰ সময়ত বিভিন্ন অটোৰিক্সা চালকেও অভিযুক্তসকলক অমিতাভ বচ্চন, আমিৰ খান, অক্ষয় কুমাৰ, ছলমান খানকে ধৰি কেইবাজনো চেলেব্ৰিটীৰ বাসগৃহলৈ লৈ গৈছিল ।
জানিব পৰা মতে, অভিযুক্তসকলে মুম্বাইত ঘূৰি ফুৰা অটোৰিক্সা চালকক বলীউডৰ তাৰকাৰ ঘৰ দেখুৱাবলৈ কয় । অভিযোগ অনুসৰি, অভিযুক্তই চালকসকলক এই কথাও কয় যে, তেওঁলোকে চেলেব্ৰিটীসকলৰ বাসগৃহৰ ফটো তুলিব বিচাৰে । ইয়াৰ পাছতে বিভিন্ন অটোৰিক্সা চালকে তেওঁলোকক কেইবাজনো অভিনেতাৰ ঘৰলৈ লৈ যায় ।
এই সময়ছোৱাত এজন অটোৰিক্সা চালকে অভিযুক্তসকলক জনাইছিল যে, বলীউডৰ তাৰকা জেকী শ্ৰফৰ পুত্ৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফে প্ৰতি দেওবাৰে জুহুৰ এখন ফুটবল খেলপথাৰলৈ গৈ ফুটবল খেলিছিল । এই তথ্যৰ পিছতে তেওঁলোক ১১ অক্টোবৰত সেই ফুটবল খেলপথাৰত উপস্থিত হয় যদিও সেইদিনা টাইগাৰ শ্ৰফে তালৈ যোৱা নাছিল । ইয়াৰ পিছত ১৮ অক্টোবৰ দেওবাৰৰ দিনটোতো তেওঁলোক একেখন খেলপথাৰলৈ যায় । এইবাৰ তেওঁলোকে বন্দুক লৈ আহিছিল । সেইদিনাই টাইগাৰৰ বাহনলৈ গুলীচালনা কৰা হৈছিল ।
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, আন একাংশ ব্যক্তিও সেই সময়ছোৱাতে হাৰিয়ানাৰ পৰা মুম্বাইলৈ গৈছিল । হাৰিয়ানালৈ উভতি অহাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে গোপন অভিযান চলাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
টাইগাৰক আক্ৰমণ কৰি মুম্বাইৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত অভিযুক্তই অচিনাক্ত স্থানত দুয়োটা বন্দুক পেলাই দিয়ে ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি আক্ৰমণকাৰীয়ে এটা বিদেশত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু এটা দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা বিদেশত নিৰ্মিত পিষ্টলৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে বিশেষ তথ্য নাছিল অভিযুক্তৰ হাতত ।
২০ অক্টোবৰত অভিযুক্তক কৰা প্ৰাথমিক সোধা-পোছাত কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহে যে, ‘বাঘী’ অভিনেতাজন প্ৰাথমিক লক্ষ্য নহয় । এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীক পিষ্টল পেলোৱা স্থানৰ সন্ধানৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
১৮ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ জুহু অঞ্চলত মটৰ চাইকেলেৰে অহা তিনিজন লোকে টাইগাৰৰ গাড়ীলৈ গুলীচালনা কৰি পলায়ন কৰে । ঘটনাৰ কিছু ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লৰেন্স বিষ্ণৈ দলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে ।
খবৰ অনুসৰি, টাইগাৰৰ অনুৰাগীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া ৰীলছৰ জৰিয়তে অভিযুক্তই জানিব পাৰিছিল যে, শ্ৰফ আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত নাথাকে আৰু এই কথা মনত ৰাখিয়েই তেওঁলোকে টাইগাৰক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
প্ৰাথমিক সোধা-পোছাৰ সময়ত এই কথাও পোহৰলৈ আহিছে যে, টাইগাৰক আক্ৰমণ কৰি আচলতে তেওঁলোকে উদ্যোগটোত ভয় বিয়পাই দিব বিচাৰিছে ।
ঘটনাৰ পিছতে অমল মল্লিক, মিকা সিং, বিদ্যুৎ জাম্মাৱাল, শত্ৰুঘ্ন সিনহা, ৰবি কিষাণকে ধৰি চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাজনো সদস্যই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ছলমান খানে বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে: অনুপ জালোটা