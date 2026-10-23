গুলীচালনাৰ পাছত টাইগ্ৰাৰ শ্ৰফৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ’, গোটেই হাতত আঘাতৰ চিন
গুলীচালনাৰ পাছত বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতখনৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 10:48 AM IST
হায়দৰাবাদ : গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পাছত বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতখনৰ প্ৰথমটো আভাস ওলাইছে । তেওঁৰ দলটোৱে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত তেওঁৰ হাতত আঘাতৰ চিন স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে । এই পোষ্টটো দলটোৱে এনে এটা সময়ত প্ৰকাশ কৰিছে, যেতিয়া এই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা অনলাইনত প্ৰচাৰ হৈ আছে ।
২২ অক্টোবৰত টাইগাৰ শ্ৰফৰ দলটোৱে অভিনেতাজনৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতখনৰ আভাস ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰে । ভিডিঅ’টোত তেওঁৰ হাতত সৰু সৰু বিন্দুৰ দৰে ৰঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । পোষ্টটোৰ শিৰোনামত লিখা আছে, "ভগৱান দয়ালু ।"
এই আপডেটটোৱে বহু ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে কাম কৰে ৷ যিসকলে এই আক্ৰমণক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আছিল আৰু অভিনেতাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে বিভিন্ন উৰাবাতৰি বিয়পাইছিল, তেওঁলোকলৈ অভিনেতাজনৰ দলটোৰ ফালৰ পৰা এইটো উত্তৰ ৷
গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পাছত টাইগাৰে গাত বেণ্ডেজ মাৰি থকা ফটো প্ৰকাশ হৈছিল, কিন্তু মাত্ৰ দুদিন পিছত আন ফটো অনলাইনত ভাইৰেল হৈ পৰে য’ত তেওঁৰ ছালখন সম্পূৰ্ণ মসৃণ যেন দেখা গৈছিল ।
ভিডিঅ’টো আপলোড কৰাৰ পূৰ্বে দলটোৱে টাইগাৰ শ্ৰফৰ নামত প্ৰচাৰিত ভুৱা কাহিনী, এআই-জেনেৰেটেড ভিডিঅ’, আৰু ভুৱা বাতৰিৰ বিষয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে কেইবাটাও ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজ আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে টাইগাৰৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি ভুৱা বাতৰি, এআই-জেনেৰেটেড ভিডিঅ’, আৰু মনে সজা কাহিনী বিয়পাইছে । এইবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু এইবোৰৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ আমি এনে বিষয়বস্তুৰ সমৰ্থন নকৰোঁ, লগতে আমি কোনো ধৰণে ইয়াৰ সৈতে জড়িত নহয় ।"
দলটোৱে ভুৱা বাতৰি বিয়পোৱা আৰু প্ৰচাৰ কৰাসকলক কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কয়, "এনে ভুৱা বিষয়বস্তু সৃষ্টি আৰু প্ৰচাৰ কৰা যিকোনো ব্যক্তি বা পৃষ্ঠাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । আমি এই বিষয়সমূহ নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ আৰু দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে সকলো প্ৰয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম । আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে, কেৱল টাইগাৰ শ্ৰফ আৰু তেওঁৰ চৰকাৰী দলটোৱে প্ৰদান কৰা তথ্যৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰক ।"
উল্লেখ্য যে, ১৮ অক্টোবৰত ফুটবল খেলৰ পিছত ষ্টেডিয়াম এৰি যোৱাৰ সময়তে টাইগাৰৰ গাড়ীলৈ লক্ষ্য কৰি এই গুলীচালনা কৰা হৈছিল । এই ঘটনাত ৰক্ষা পৰে টাইগাৰ, কিন্তু তেওঁৰ চালক আৰু আন এজন অটোৰিক্সা চালকক বন্দুকৰ গুলীয়ে আঘাত কৰে ।
আইএনএছৰ মতে, মুম্বাই অপৰাধ শাখাৰ ভিতৰৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যে, এই গুলীচালনাৰ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তসকলে ১৮ অক্টোবৰত ‘বাঘী’ অভিনেতাজনক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পূৰ্বে বলীউডৰ কেইবাজনো চেলেব্ৰিটী যেনে অমিতাভ বচ্চন আৰু ছলমান খানকে ধৰি বহুতৰ বাসগৃহত গোপন অভিযান চলাইছিল ।
বাতৰি অনুসৰি অভিযুক্তসকলক এনে চেলেব্ৰিটীক লক্ষ্য কৰি ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, যাৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কঠোৰ নাছিল । খবৰ অনুসৰি কেইবাজনো অটোৰিক্সা চালকে অভিযুক্তক বিগ বি, আমিৰ খান, অক্ষয় কুমাৰ, ছলমান খানকে ধৰি বিভিন্ন বলীউডৰ চেলেব্ৰিটীৰ বাসগৃহলৈ লৈ গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
গুলীচালনাৰ পূৰ্বে গুলীচালনাকাৰীয়ে বিগ বি, ছলমান খান আৰু অন্যান্য তাৰকাৰ ঘৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে