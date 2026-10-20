ছলমান খানে বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে: অনুপ জালোটা
প্ৰসিদ্ধ ভজন গায়ক অনুপ জালোটাই অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ সৈতে হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ কয় যে, এনে ঘটনা বন্ধ কৰিবলৈ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 11:04 AM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰসিদ্ধ ভজন গায়ক অনুপ জালোটাই অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাটোত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে । অনুপ জালোটাই কয় যে, এনে ঘটনা বন্ধ কৰিবলৈ ছলমান খানে বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে ৷ তেওঁ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে, ছলমান খানে এতিয়া বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে যাতে এনে ঘটনা ভৱিষ্যতলৈ অব্যাহত নাথাকে ।
আইএনএছৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত, অনুপ জালোটাই কয় যে, ক’লা হৰিণাৰ চোৰাং চিকাৰ বিতৰ্কক লৈ বিষ্ণৈ সমাজখন আজিও শোক আৰু ক্ষোভত আছে ৷ সেই সমাজখনৰ আগত ছলমানে ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনা বিচৰাটোৱেই চলি থকা শত্ৰুতাৰ অন্ত পেলোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় আছিল ।
"এই কথাত মই অতি দুখী । এই সকলোবোৰ বন্ধ কৰাৰ এটাই উপায় আছে । ছলমান খানে বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে ।"
তেওঁ আৰু কয় যে, তেওঁ এই মতামত পূৰ্বেও প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ নিজৰ মন্তব্যত জোৰ দি তেওঁ কয় যে, সেই সমাজখনে অনুভৱ কৰা গভীৰ আঘাত সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
Alleged viral clip of Anil Pandit after the firing on Tiger Shroff. He claims to be from Bishnoi Gang, and says anyone close to Salman Khan will be targeted. https://t.co/AKg6S0cEST— Singh Varun (@singhvarun) October 18, 2026
"মই এই কথা আগতেও কৈছোঁ । আঘাত পোৱা বিষ্ণৈ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্যথা বিষ্ণৈ সম্প্ৰদায়ে আগলৈও আঘাত পাই থাকিব । ছলমান খানৰ সৈতে কাম কৰাসকলে আঘাত পাব, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেও আঘাত পাব ।"
তেওঁ আৰু কয় যে, ছলমানে বিষয়টো সমাধানৰ বাবে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ল’ব লাগে । "এই সকলোবোৰ শেষ কৰিবলৈ বিষ্ণৈ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰাৰ দৃঢ় সিদ্ধান্ত কিয় লোৱা নহয়? মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাইৰ জুহু অঞ্চলত টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই গুলী চলোৱাৰ পিছতে পৰিৱেশ উত্তেজনাময় হৈ পৰিছে ৷ এই সময়তে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে ।
খবৰ অনুসৰি, ফুটবল খেল খেলি টাইগাৰ ওলাই যোৱাৰ সময়তে মটৰ চাইকেলেৰে আহি অচিনাক্ত আক্ৰমণকাৰীয়ে টাইগাৰৰ গাড়ীত গুলীচালনা কৰে । টাইগাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰিছিল, ঘটনাত টাইগাৰৰ বাহন চালক আৰু এজন অ'টৱালা আহত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক বিপদমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে লৰেন্স বিষ্ণৈ গোটে । গোটটোৰ প্ৰতিনিধি অনিল পণ্ডিতে এটা প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে, তেওঁলোকে টাইগাৰ শ্ৰফক ইতিমধ্যেই সকীয়নি দিছিল, কিন্তু তেওঁ শুনা নাছিল ৷ সেয়েহে তেওঁলোকে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল ।
সামাজিক মাধ্যমত অডিঅ' বাৰ্তাও প্ৰকাশ পাইছিল ৷ এই বাৰ্তাসমূহত ছলমান খানক বিষ্ণৈ সমাজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈ ধমকি দিয়া হৈছে ৷ লগতে ছলমানৰ সৈতে জড়িত থকা লোকসকলকো ভাবুকি দিয়া হৈছে ।
ছলমান খান আৰু লৰেন্স বিষ্ণৈৰ মাজৰ শত্ৰুতা দীৰ্ঘদিনীয়া ৷ ১৯৯৮ চনৰ ক’লা হৰিণা চিকাৰ কৰা ঘটনাৰ সৈতে অভিনেতাগৰাকী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠাৰে পৰাই এই শত্ৰুতাৰ আৰম্ভণি ঘটে । ক’লা হৰিণা বিষ্ণৈ সমাজে শ্ৰদ্ধাৰে পূজা কৰে ।
বছৰ বছৰ ধৰি ছলমান বাৰে বাৰে ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷ ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁৰ বান্দ্ৰা বাসগৃহৰ বাহিৰত গুলীচালনা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
ছলমান খানে ক্ষমা খুজিবই লাগিব : বিষ্ণৈ গেঙৰ দাবী, টাইগাৰ শ্ৰফৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ
ৰাজস্থানৰ কোটাত ধৰা পৰিল টাইগাৰ শ্ৰফলৈ গুলী চলোৱা তিনি আক্ৰমণকাৰী