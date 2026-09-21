টৰণ্ট’ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জিলিকিল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল: ‘অংঘ’ ছবিৰ বাবে প্লেটফৰ্ম বঁটা লাভ থেজা ৰিঅ’ৰ
TIFF 2026: নাগালেণ্ডৰ পৰিচালক থেজা ৰিঅ’ৰ ‘অংঘ’ ছবিলৈ সন্মানীয় প্লেটফৰ্ম বঁটা ৷ ছবিখন সোমাই পৰিছে অস্কাৰৰ দৌৰত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 4:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা থেজা ৰিঅ’ৰ ‘অংঘ’ (Angh) ছবিলৈ প্লেটফৰ্ম বঁটা ৷ ২০২৬ বৰ্ষৰ টৰণ্ট’ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত নাগালেণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা থেজা ৰিঅ’ই এক বিশেষ সফলতা অৰ্জন কৰিছে । ১৯৬০ চনৰ নাগালেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিচয়ৰ ওপৰত আধাৰিত তেওঁৰ ‘অংঘ’ নামৰ ছবিখনে মহোৎসৱৰ সন্মানীয় প্লেটফৰ্ম বঁটা বুটলিছে ।
TIFF 2026: 'অংঘ' ছবিৰ সফলতা
২০২৬ বৰ্ষৰ টৰণ্ট’ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত নাগালেণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা থেজা ৰিঅ’ই তেওঁৰ ‘অংঘ’ নামৰ ছবিখনৰ বাবে সন্মানীয় প্লেটফৰ্ম বঁটা লাভ কৰিছে । এই ছবিখনত ১৯৬০ চনৰ নাগালেণ্ডৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন আৰু মানুহৰ পৰিচয় তথা অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী সুন্দৰকৈ তুলি ধৰা হৈছে । দেওবাৰ, ২০ ছেপ্টেম্বৰ দিনা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয় ।
বঁটা প্ৰদান কৰি প্লেটফৰ্ম বঁটাৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ছবিখনক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰে । তেওঁলোকৰ মতে ছবিখনত এক নতুন আৰু সতেজ দৃষ্টিভংগী দেখা পোৱা গৈছে । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ শৈলী অতি শক্তিশালী আছিল ছবিখনৰ । এখন অতীতৰ পৃথিৱীক অতি গভীৰ আৰু আকৰ্ষণীয়ভাৱে চিত্ৰায়িত কৰা হৈছে ইয়াত । ইয়াৰ উপৰিও, এনে এখন সুন্দৰ ছবি উপহাৰ দিয়াৰ বাবে পৰিচালক থেজা ৰিঅ’ৰ দূৰদৰ্শিতা, সাহসিকতা আৰু ধৈৰ্যক বিচাৰকসকলে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।
‘প্লেটফৰ্ম’ প্ৰতিযোগিতা আৰু অস্কাৰৰ দিশে Angh
এইবাৰ টৰণ্ট’ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ একমাত্ৰ বিচাৰক নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰতিযোগিতা ‘প্লেটফৰ্ম প্ৰগ্ৰেম’ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ১২ খন ছবিৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ ‘অংঘ’ অন্যতম আছিল । চলচ্চিত্ৰ জগতত সুকীয়া পৰিচয় আৰু শক্তিশালী পৰিচালনা শৈলী থকা নিৰ্মাতাসকলৰ ছবিসমূহকহে এই বিভাগত স্থান দিয়া হয় । এই প্লেটফৰ্ম বঁটাৰ সৈতে এটা ট্ৰফীৰ উপৰিও নগদ ২০,০০০ কানাডিয়ান ডলাৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
অস্কাৰৰ বাবে পোনপটীয়া সুযোগ
নতুন অস্কাৰ নীতি অনুসৰি, এই বিজয়ে ‘অংঘ’ ছবিখনক অস্কাৰ বঁটাৰ ‘শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ’ শাখাৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ বিবেচনা কৰাৰ সুযোগ আনি দিছে । টৰণ্ট’ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱক বিশ্বৰ এনে ৬ টা বিশেষ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হৈছে, য’ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ অস্কাৰলৈ পথ মুকলি হয় । মহোৎসৱ কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, প্লেটফৰ্ম বঁটা লাভ কৰাৰ বাবেই এই ছবিখনে পোনপটীয়াকৈ অস্কাৰৰ দৌৰত অংশ ল’বলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ৷
'অংঘ' ছবিৰ কাহিনী আৰু আঁৰৰ কথা
১৯৬০ চনৰ নাগালেণ্ডৰ পটভূমিত নিৰ্মিত ‘অংঘ’ ছবিখন ডাঙৰ নগা জনগোষ্ঠী কন্যাকৰ এগৰাকী মুখিয়াল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । আমেৰিকান ধৰ্মপ্ৰচাৰকসকলৰ আগমনৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ পুৰণি সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য হেৰাই যোৱাৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল, সেই সংগ্ৰামকে ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে । চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ আদাম পিয়েটকিউইচ-এ ছবিখন ১৬ এমএম ফিল্মত শ্বুট কৰিছিল ।
এই বৰ্ষৰ প্লেটফৰ্ম বঁটাৰ বিচাৰক মণ্ডলীৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পাবলো ট্ৰাপেৰোই । ইয়াৰ উপৰিও এই দলটোত আছিল- চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আম্মা আছান্তে, অভিনেত্ৰী তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ছিলব্যা চাং, প্ৰযোজক লুক ডেৰী, এলবাৰ্ট লী ৷
বঁটা গ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত পৰিচালক থেজা ৰিঅ’ই ছবিখন নিৰ্মাণত সহায় কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ প্ৰথমেই নিজৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু প্ৰেমিকা এণ্ড্ৰিয়াক ধন্যবাদ জনায় । ইয়াৰ লগতে তেওঁ প্ৰযোজক নেন্সী নিছা বেচোৰ নেতৃত্বত থকা সমগ্ৰ টীম, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু কলা-কুশলীসকলৰ প্ৰতিও গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
TIFF 2026: 'অংঘ' ছবিৰ প্ৰযোজনা আৰু বিতৰণ
‘অংঘ’ ছবিখন যুটীয়াভাৱে প্ৰযোজনা কৰিছে নেন্সী নিছা বেচো আৰু পৰিচালক থেজা ৰিঅ’ই । টৰণ্ট’ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখনৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই জাংগল বুক ষ্টুডিঅ’ই ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিক্ৰীৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিল । এই ষ্টুডিঅ’টোৱেই দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছবিখনৰ বিতৰণৰ দায়িত্ব লৈছে ।
ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণকাৰী আদাম পিয়েটকিউইচ-ক ‘অংঘ’ ছবিখনত কৰা অসাধাৰণ কামৰ বাবে পূৰ্বেই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আন এক সন্মানীয় ‘টিফ ভেৰাইটি আৰ্টিজান বঁটা’ বিজয়ী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : ছিকিমৰ তিনি প্ৰজন্মৰ মহিলাৰ কাহিনীৰে ‘Shape of Momo’; উত্তৰ-পূবৰ স্বতন্ত্ৰ চিনেমাৰ নতুন জোৱাৰ