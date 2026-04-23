'মায়াবিনী' গাই থকাৰ সময়তে বৰষুণ, তথাপিও স্তব্ধ নহ’ল জ্যোতিপলৰ কণ্ঠ

প্ৰাণৰ শিল্পীৰ সান্নিধ্যত এনিশা: সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপলৰ সংগীতৰ শৰাই

সোণাপুৰত জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধা (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : April 23, 2026 at 11:13 AM IST

সোণাপুৰ : ব’হাগৰ এই আনন্দৰ সময়তে সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতেৰে জীপাল হৈ পৰে । জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বুধবাৰে সন্ধিয়া তাত এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বৰষুণকো নেওচি কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিপল আৰু তেওঁৰ বেণ্ডে জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত ৰাইজক আমোদ দিয়ে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ মাদকতাই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশটো অধিক উলাহময় কৰি তোলে ।

বৰষুণতো স্তব্ধ নহ’ল জ্যোতিপলৰ কণ্ঠ (ETV Bharat Assam)

বৰষুণকো নেওচি জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ মাদকতা: মন্ত্ৰমুগ্ধ দৰ্শক

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিপলে জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতসমূহৰ এক সুন্দৰ শৰাই আগবঢ়ায় । বৰষুণ হোৱা স্বত্বেও অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা শ শ দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা যায়।

জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ মাদকতা (Photo : ETV Bharat Assam)

জ্যোতিপলে এটাৰ পিছত এটাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীতবোৰ গাই উপস্থিত সকলোকে আমোদ দিয়ে । শিল্পীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবেই তেওঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো উৎসৰ্গা কৰিছে ।

জুবিন গাৰ্গলৈ বিশেষ শ্ৰদ্ধা (Photo : ETV Bharat Assam)

বৰষুণকো নেওচি সংগীতৰ মূৰ্চ্ছনা: জ্যোতিপলৰ কণ্ঠত জুবিনৰ 'মায়াবিনী'

অনুষ্ঠানটো চলি থকাৰ মাজতে হঠাতে বৰষুণ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু ই শিল্পীগৰাকীৰ উদ্যম কমাব নোৱাৰিলে । বিশেষকৈ, যেতিয়া জ্যোতিপলে জুবিন গাৰ্গৰ অতি জনপ্ৰিয় 'মায়াবিনী' গীতটো গাই আছিল, ঠিক সেই সময়তেই বৰষুণ আৰম্ভ হয় ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত গীত পৰিৱেশন জ্যোতিপলৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

তথাপিও, বৰষুণৰ বাবে শিল্পী বা দৰ্শক কাৰো উছাহ অলপো হ্ৰাস নাপালে । বৰষুণৰ মাজতে জ্যোতিপলে নিজৰ গীতৰ যাদুৰে অনুষ্ঠানটো আগুৱাই লৈ যায় আৰু উপস্থিত ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত জীপাল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কালজয়ী গীত (Photo : ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জ্যোতিপলৰ আৱেগিক অনুভৱ

সংগীতানুষ্ঠানৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিপলে কয়, "আমি বহুত দিনৰ পৰাই জুবিন দাৰ বাবে বিশেষ কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ । ব’হাগৰ এই সময়ছোৱাত জুবিন দাৰ সান্নিধ্যত গান গোৱাৰ মোৰ এক প্ৰবল ইচ্ছা আছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেই মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ । মই ভাবো প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়েই জুবিন দাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বছৰটোৰ এটা দিন তেওঁৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা উচিত ।"

ছবিয়ে কথা কয় (Photo : ETV Bharat Assam)

বৰষুণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আজি 'মায়াবিনী' গাই থকাৰ সময়তে বৰষুণ আহিছিল যদিও দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা অনুৰাগীসকলৰ মৰমৰ বাবে মই বৰষুণকো নেওচি গীত গাই গ’লোঁ । মোৰ সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিল ।"

জ্যোতিপলৰ কণ্ঠত মুগ্ধ শতাধিক দৰ্শক (Photo : ETV Bharat Assam)

এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৱে জুবিন অনুৰাগীসকলৰ মাজত এক অভূতপূৰ্ব উছাহৰ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি জনোৱা এনে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।

