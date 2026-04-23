'মায়াবিনী' গাই থকাৰ সময়তে বৰষুণ, তথাপিও স্তব্ধ নহ’ল জ্যোতিপলৰ কণ্ঠ

'মায়াবিনী' গাই থকাৰ সময়তে বৰষুণ, তথাপিও স্তব্ধ নহ’ল জ্যোতিপলৰ কণ্ঠ
প্ৰাণৰ শিল্পীৰ সান্নিধ্যত এনিশা: সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত জ্যোতিপলৰ সংগীতৰ শৰাই
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 11:13 AM IST
সোণাপুৰ : ব’হাগৰ এই আনন্দৰ সময়তে সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতেৰে জীপাল হৈ পৰে । জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বুধবাৰে সন্ধিয়া তাত এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।
বৰষুণকো নেওচি কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিপল আৰু তেওঁৰ বেণ্ডে জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত ৰাইজক আমোদ দিয়ে । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ মাদকতাই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশটো অধিক উলাহময় কৰি তোলে ।
বৰষুণকো নেওচি জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ মাদকতা: মন্ত্ৰমুগ্ধ দৰ্শক
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিপলে জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীতসমূহৰ এক সুন্দৰ শৰাই আগবঢ়ায় । বৰষুণ হোৱা স্বত্বেও অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা শ শ দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা যায়।
জ্যোতিপলে এটাৰ পিছত এটাকৈ জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীতবোৰ গাই উপস্থিত সকলোকে আমোদ দিয়ে । শিল্পীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবেই তেওঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো উৎসৰ্গা কৰিছে ।
বৰষুণকো নেওচি সংগীতৰ মূৰ্চ্ছনা: জ্যোতিপলৰ কণ্ঠত জুবিনৰ 'মায়াবিনী'
অনুষ্ঠানটো চলি থকাৰ মাজতে হঠাতে বৰষুণ আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু ই শিল্পীগৰাকীৰ উদ্যম কমাব নোৱাৰিলে । বিশেষকৈ, যেতিয়া জ্যোতিপলে জুবিন গাৰ্গৰ অতি জনপ্ৰিয় 'মায়াবিনী' গীতটো গাই আছিল, ঠিক সেই সময়তেই বৰষুণ আৰম্ভ হয় ।
তথাপিও, বৰষুণৰ বাবে শিল্পী বা দৰ্শক কাৰো উছাহ অলপো হ্ৰাস নাপালে । বৰষুণৰ মাজতে জ্যোতিপলে নিজৰ গীতৰ যাদুৰে অনুষ্ঠানটো আগুৱাই লৈ যায় আৰু উপস্থিত ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জ্যোতিপলৰ আৱেগিক অনুভৱ
সংগীতানুষ্ঠানৰ শেষত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিপলে কয়, "আমি বহুত দিনৰ পৰাই জুবিন দাৰ বাবে বিশেষ কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ । ব’হাগৰ এই সময়ছোৱাত জুবিন দাৰ সান্নিধ্যত গান গোৱাৰ মোৰ এক প্ৰবল ইচ্ছা আছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেই মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ । মই ভাবো প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়েই জুবিন দাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বছৰটোৰ এটা দিন তেওঁৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা উচিত ।"
বৰষুণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আজি 'মায়াবিনী' গাই থকাৰ সময়তে বৰষুণ আহিছিল যদিও দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা অনুৰাগীসকলৰ মৰমৰ বাবে মই বৰষুণকো নেওচি গীত গাই গ’লোঁ । মোৰ সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিল ।"
এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৱে জুবিন অনুৰাগীসকলৰ মাজত এক অভূতপূৰ্ব উছাহৰ সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি জনোৱা এনে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।
