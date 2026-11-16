তীব্ৰ আহি আছে এনে এক অন্যায়ৰ উত্তৰ লৈ যাৰ হিচাপ সময়ৰ হাততো নাছিল

তীব্ৰ আহি আছে এনে এক অন্যায়ৰ উত্তৰ লৈ যাৰ হিচাপ সময়ৰ হাততো নাছিল
২৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যৰ ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব তীব্ৰ ছবিখনে ৷ গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ’ল এক্সন-থ্ৰীলাৰ অসমীয়া ছবি ‘তীব্ৰ’ৰ আকৰ্ষণীয় ট্ৰেইলাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 4:18 PM IST
গুৱাহাটী : অন্যায়ৰ শেষ আছে, কিন্তু কেতিয়াবা প্ৰতিশোধৰ কোনো সীমা নাথাকে- এইদৰে আৰম্ভণি হয় তীব্ৰ ছবিখনৰ আক্ৰমণাত্মক ট্ৰেইলাৰ ৷ তাৰ পাছতে এখন নিভাজ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, য’ত পাহি (প্ৰীতি কংগনা)ক বিচাৰি ঘূৰি আহে এজন তেজাল ডেকা ৷ তেওঁৰ সপোন পাহিক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱাৰ ৷ তাৰ পাছতেই সলনি হয় কাহিনী ৷
পাহোৱাল ডেকাজনৰ মনত টকাৰে সকলোবোৰ কিনাৰ হেঁপাহ ৷ পাকচক্ৰত কোনোবা গেংষ্টাৰ দলৰ মুখামুখি হৈ বেহুত সোমাই পৰে তেওঁ ৷ এইদৰেই কাহিনী আগবাঢ়ি গৈ থাকে ৷ এখন কটা জিভা হাতত লৈ গেংষ্টাৰৰ মুখত বীভৎস হাঁহি ৷ ট্ৰেইলাৰটোত এটা আকৰ্ষণীয় বাক্য লিখা আছে- ITS VILLAIN VS VILLAIN ৷
শীঘ্ৰেই দৰ্শকৰ মাজলৈ আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ‘তীব্ৰ’ ৷ প্ৰযোজক নীতা সুৰেশ শৰ্মাৰ সহযোগত ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বন (ইণ্ডিয়া) প্ৰাইভেট লিমিটেডে দেওবাৰে গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই বহুপ্রত্যাশিত ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ । মুক্তিলাভ কৰাৰ পিছতে ট্ৰেইলাৰটোৱে দৰ্শকৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
চলিত মাহৰ শেষৰফালে হ'বলগীয়া ‘তীব্ৰ’ৰ শুভমুক্তিক লৈ দৰ্শকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰবল উৎকণ্ঠা । ছবিখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ১৯ বছৰীয়া তৰুণ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আব্ৰাৰে ৷ তেওঁৰ পৰিচালনাৰে ‘তীব্ৰ’ ২৭ নৱেম্বৰত ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে ।
এখন পূৰ্ণাংগ এক্সন-থ্ৰীলাৰ ছবি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ‘তীব্ৰ’ত সমগ্ৰ অসমৰ দৰ্শকে লাভ কৰিব নিৰৱচ্ছিন্ন শিহৰণ, শ্বাসৰুদ্ধকাৰী এক্সন দৃশ্য আৰু হৃদয়স্পৰ্শী প্ৰেমৰ এক অনন্য অভিজ্ঞতা । ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নৱাগত অভিনেতা জুলফী শ্বেখ আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংগনাই ।
আনহাতে, ছবিখনৰ আন এক মূল আকৰ্ষণ হৈছে ইয়াৰ সমৃদ্ধ সংগীত সম্ভাৰ । অসমীয়া সংগীত জগতৰ মহীৰূহ, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ, প্ৰিয়ংকা ভৰালী আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষস্থানৰ গায়ক-গায়িকাই ছবিখনৰ গীতসমূহত কণ্ঠদান কৰিছে । তদুপৰি পৰাগ প্ৰিয়ম নাথৰ আৱহ সংগীতে এক্সন দৃশ্যসমূহক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লগতে কাহিনীৰ আৱেগিক মুহূৰ্তসমূহকো এক বিশেষ গভীৰতা প্ৰদান কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, এই ছবিখন দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীত ট্ৰেইলাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কলা-কুশলীৰ দলটোৱে ।
লগতে পঢ়ক:
মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাভ-লোকচানৰ কথা চিন্তা নকৰি ‘তীব্ৰ' নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ মানৱ দৰদী সিদ্ধান্ত
এক্সন-ছাচপেন্সৰ মাজেৰে ‘তীব্ৰ’ই পাৰিবনে দৰ্শকক ধৰি ৰাখিব?