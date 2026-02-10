ৰাইজৰ মাজলৈ মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্য আৰু পাপনৰ কণ্ঠৰে 'আগৰ দৰে আছা নে...'
মুক্তিলাভ কৰিলে সুকণ্ঠী গায়িকা মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত তিনিটি গীত । জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কলাগুৰু প্রেক্ষাগৃহত মুক্তি দিয়া হয় গীত তিনিটা ।
Published : February 10, 2026 at 8:25 PM IST
গুৱাহাটী: মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কলাগুৰু প্রেক্ষাগৃহত মুক্তিলাভ কৰে মুম্বাইৰ সংগীত ক্ষেত্ৰত প্রতিষ্ঠা লাভ কৰা অসমৰ সুকণ্ঠী গায়িকা মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত তিনিটি গীত । আজি মুক্তিলাভ কৰে ৰোমাণ্টিক বিষাদৰ গীত 'আগৰ দৰে আছা নে' । টাইমছ মিউজিকৰ বেনাৰত মুক্তিপ্রাপ্ত এই গীতটিত মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে কণ্ঠদান কৰিছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই ।
লগতে মুক্তিলাভ কৰে বৃদ্ধাআশ্ৰমক লৈ ৰচনা কৰা গীত 'প্রতি গধূলি' আৰু মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত পূৰ্বে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শুন শুন ৰে সুৰ' শীর্ষক বৰগীতটিৰ হিন্দী অনুবাদ । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নৃত্যাচার্য যতীন গোস্বামী আৰু যশস্বী অভিনেত্রী মলয়া গোস্বামী, অভিনেত্ৰী লীমা দাস, দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰোডিয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কণ্ঠশিল্পী মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যই কয়,"'আগৰ দৰে আছা নে' শীৰ্ষক গীতটি পাপন আৰু মোৰ দ্বৈত কণ্ঠত মুক্তিলাভ কৰিছে । গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত পলাশ সূৰ্য গগৈৰ । গীতটিত কমল লোচন আৰু নয়ন মণিয়ে অভিনয় কৰিছে । যিটো যদিওবা ৰোমান্টিক গীত ইয়াত এটা বিষাদো আছে । দ্বিতীয় গীতটোত 'প্রতি গধূলি' সেই আমি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ওপৰত কৰি উলিয়াইছোঁ । বৃদ্ধাৱস্থাত পৰিয়ালৰ অৱহেলাৰ বাবে বৃদ্ধাশ্রমত থাকিবলগীয়া হোৱা এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনীৰে গীতটি কৰা হৈছে । গীতটিত মলয়া গোস্বামীয়ে অভিনয় কৰিছে ।"
লগতে 'শুন শুন ৰে সুৰ' শীর্ষক বৰগীতটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দীত অনুবাদ কৰা হৈছে । পদ্মভূষণ নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে গীতটিৰ কৰিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে । অসমীয়া সংস্কৃতি তথা সত্ৰীয়া নৃত্যক প্ৰাধান্য দি এই গীতটি কৰা হৈছে । উল্লেখ্য প্রাঞ্জল ভাগৱতী আৰু মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা 'বাঁহী' প্ৰডাক্সনৰ বেনাৰত শীঘ্ৰে দুখন অসমীয়া চুটি ছবি মুকলি হ'ব বুলি এই অনুষ্ঠানতে ঘোষণা কৰা হয় ।