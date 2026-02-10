ETV Bharat / entertainment

ৰাইজৰ মাজলৈ মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্য আৰু পাপনৰ কণ্ঠৰে 'আগৰ দৰে আছা নে...'

মুক্তিলাভ কৰিলে সুকণ্ঠী গায়িকা মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত তিনিটি গীত । জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কলাগুৰু প্রেক্ষাগৃহত মুক্তি দিয়া হয় গীত তিনিটা ।

Three songs of melodious singer Madhusmita Bhattacharya have been released
মুক্তিলাভ কৰিলে সুকণ্ঠী গায়িকা মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত তিনিটি গীত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 8:25 PM IST

গুৱাহাটী: মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কলাগুৰু প্রেক্ষাগৃহত মুক্তিলাভ কৰে মুম্বাইৰ সংগীত ক্ষেত্ৰত প্রতিষ্ঠা লাভ কৰা অসমৰ সুকণ্ঠী গায়িকা মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত তিনিটি গীত । আজি মুক্তিলাভ কৰে ৰোমাণ্টিক বিষাদৰ গীত 'আগৰ দৰে আছা নে' । টাইমছ মিউজিকৰ বেনাৰত মুক্তিপ্রাপ্ত এই গীতটিত মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে কণ্ঠদান কৰিছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই ।

লগতে মুক্তিলাভ কৰে বৃদ্ধাআশ্ৰমক লৈ ৰচনা কৰা গীত 'প্রতি গধূলি' আৰু মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত পূৰ্বে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শুন শুন ৰে সুৰ' শীর্ষক বৰগীতটিৰ হিন্দী অনুবাদ । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নৃত্যাচার্য যতীন গোস্বামী আৰু যশস্বী অভিনেত্রী মলয়া গোস্বামী, অভিনেত্ৰী লীমা দাস, দেৱী প্ৰসাদ বাগ্ৰোডিয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

মুক্তিলাভ কৰিলে সুকণ্ঠী গায়িকা মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ কণ্ঠত তিনিটি গীত (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কণ্ঠশিল্পী মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যই কয়,"'আগৰ দৰে আছা নে' শীৰ্ষক গীতটি পাপন আৰু মোৰ দ্বৈত কণ্ঠত মুক্তিলাভ কৰিছে । গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত পলাশ সূৰ্য গগৈৰ । গীতটিত কমল লোচন আৰু নয়ন মণিয়ে অভিনয় কৰিছে । যিটো যদিওবা ৰোমান্টিক গীত ইয়াত এটা বিষাদো আছে । দ্বিতীয় গীতটোত 'প্রতি গধূলি' সেই আমি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ওপৰত কৰি উলিয়াইছোঁ । বৃদ্ধাৱস্থাত পৰিয়ালৰ অৱহেলাৰ বাবে বৃদ্ধাশ্রমত থাকিবলগীয়া হোৱা এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনীৰে গীতটি কৰা হৈছে । গীতটিত মলয়া গোস্বামীয়ে অভিনয় কৰিছে ।"

'আগৰ দৰে আছা নে...' গীতটিৰ বেনাৰ (ETV Bharat Assam)
গীত মুকলি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
গীতটি মুকলি কৰাৰ বিশেষ মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

লগতে 'শুন শুন ৰে সুৰ' শীর্ষক বৰগীতটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দীত অনুবাদ কৰা হৈছে । পদ্মভূষণ নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে গীতটিৰ কৰিঅ'গ্ৰাফী কৰিছে । অসমীয়া সংস্কৃতি তথা সত্ৰীয়া নৃত্যক প্ৰাধান্য দি এই গীতটি কৰা হৈছে । উল্লেখ্য প্রাঞ্জল ভাগৱতী আৰু মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্যৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা 'বাঁহী' প্ৰডাক্সনৰ বেনাৰত শীঘ্ৰে দুখন অসমীয়া চুটি ছবি মুকলি হ'ব বুলি এই অনুষ্ঠানতে ঘোষণা কৰা হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

