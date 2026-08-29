কেৰালাত জিলিকিব অসমীয়া ছবি: IDSFFK লৈ নিৰ্বাচিত তিনিখন বিশেষ তথ্যচিত্ৰ
অসমীয়া তথ্যচিত্ৰ জগতৰ ডাঙৰ সাফল্য: IDSFFK ২০২৬ ৰ বিশেষ শাখাত স্থান লাভ তিনিখন ছবিৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 1:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমীয়া তথ্যচিত্ৰ জগতৰ বাবে এক গৌৰৱৰ খবৰ ! কেৰালাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ১৮ সংখ্যক ইণ্টাৰনেশ্বনেল ডকুমেণ্টৰী এণ্ড শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ কেৰালা (IDSFFK) ২০২৬-ৰ বিশেষ 'ফকাছ লং ডকুমেণ্টৰী' শাখাৰ বাবে অসমৰ তিনিখনকৈ তথ্যচিত্ৰ নিৰ্বাচিত হৈছে । নিৰ্বাচিত হোৱা তথ্যচিত্ৰ তিনিখন হ’ল শ্বিমাৰিং অডিছী, ড্ৰীমছ অফ এ ফৰগটেন পাষ্ট, ম’ড অফ ৰিভাইভেল ৷ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত স্থান লাভ কৰি তথ্যচিত্ৰ কেইখনে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ শিল্পক এক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ তিৰুৱনন্তপুৰমত অনুষ্ঠিত হ’ব ১৮ সংখ্যক ইণ্টাৰনেশ্বনেল ডকুমেণ্টৰী এণ্ড শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল অফ কেৰালা ৷
'শ্বিমাৰিং অডিছী' (Shimmering Odyssey)
List of films selected to the Long Documentary categories of the 18th IDSFFK.— International Film Festival of Kerala (@iffklive) August 21, 2026
The festival will take place from 25 to 30 September 2026 at Thiruvananthapuram.#idsffk #idsffk2026 #18idsffk #chalachitraacademy pic.twitter.com/cm3rkAGTZe
চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বেই এই তথ্যচিত্ৰখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক সুন্দৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে । এই ডকুমেণ্টৰীখন যুটীয়াভাৱে পৰিচালনা কৰিছে প্ৰসূন গোস্বামী আৰু ৰৌনক শিৱহাৰে । ৪২ মিনিট দৈৰ্ঘৰ এই তথ্যচিত্ৰখনত হিংসাজৰ্জৰ বষ্টৰ অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকৈ পুনৰ জীৱিত কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে । সাধাৰণ হিংসা বা সন্ত্ৰাসবাদৰ কাহিনীৰ সলনি, এই ছবিত শিশু, স্থানীয় সমাজ আৰু সংঘাতৰ মাজতো শিক্ষা ব্যৱস্থাক পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে মানুহৰ মনৰ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিক দেখুওৱা হৈছে ।
কেৰালাৰ এই মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বেই এই তথ্যচিত্ৰখনে 'তামিলনাডু ফিল্ম ফেষ্টিভেল', থ্ৰিচুৰৰ 'ইণ্টাৰনেশ্বনেল ফ’কল’ৰ ফিল্ম ফেষ্টিভেল', 'উড়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল' আৰু স্পেইনৰ বিখ্যাত 'FICNOVA' চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈ প্ৰশংসা বুটলিছে । IDSFFK-লৈ হোৱা ইয়াৰ নিৰ্বাচনে এই সফল যাত্ৰাত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় সংযোজন কৰিলে ।
এই তথ্যচিত্ৰখনৰ সৈতে অসমৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে । পৰিচালক প্ৰসূন গোস্বামী তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ । আনহাতে, অসমৰ চৰকাৰী স্কুলৰ এজন শিক্ষক ধীৰাজ মজুমদাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টৰীখনৰ সম্পাদনা কৰিছে । IDSFFK-ৰ দৰে মৰ্যাদাপূৰ্ণ মঞ্চত এই ছবিখনৰ নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰে যে, অসমৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে কেৱল নিজৰ ৰাজ্যৰে নহয়, বৰঞ্চ ৰাজ্যৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ বাহিৰৰ শোষিত-বঞ্চিত সমাজ আৰু সামাজিক বাস্তৱতাকো অতি সুন্দৰভাৱে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত ডাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
'ড্ৰীমছ অফ এ ফৰগটেন পাষ্ট' (Dreams of a Forgotten Past)
এই তথ্যচিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছে কল্পজ্যোতি ভূঞাই । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক আৰু ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ যুৱ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা 'আলতাফ মজিদ যুৱ ডকুমেণ্টৰী ফেল’শ্বিপ ২০২৪-২৫'ৰ অধীনত এই তথ্যচিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এইখন তথ্যচিত্ৰৰ কাহিনী সম্পূৰ্ণ অসমৰ ওপৰত আধাৰিত । ইয়াত গুৱাহাটীৰ পুৰণি একক পৰ্দাৰ চিনেমা হলসমূহ আৰু ইয়াৰ ঐতিহাসিক তথা সাংস্কৃতিক গুৰুত্বক দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ হেৰাই যাব ধৰা চিনেমাৰ স্মৃতিসমূহক পৰীক্ষা কৰা হৈছে । বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ চিনেমা চোৱাৰ সলনি হোৱা অভ্যাস, মাল্টিপ্লেক্স আৰু ডিজিটেল অ’টিটি প্লেটফৰ্মসমূহৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে পুৰণি পৰম্পৰাগত একক পৰ্দাৰ চিনেমা হলসমূহ ক্ৰমান্বয়ে বন্ধ হৈ পৰিছে । এই হেৰাই যাব ধৰা চিনেমা সংস্কৃতিৰ নথিভুক্তকৰণ কৰি 'ড্ৰীমছ অফ এ ফৰগটেন পাষ্ট' কেৱল চিনেমা হলৰ ওপৰত নিৰ্মিত এখন ছবি হৈ থকা নাই; বৰঞ্চ ই অসমৰ পুৰণি প্ৰজন্মৰ দৰ্শকে একেলগে বহি চিনেমা উপভোগ কৰা সামূহিক অনুভৱৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক সংৰক্ষণ হৈ পৰিছে ।
'ম’ড অফ ৰিভাইভেল' (Mode of Revival)
এই তথ্যচিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ সমালোচক তথা পৰিচালক মনোজ বৰপূজাৰীয়ে । এই ছবিখনে এটা সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী আৰু অতি জৰুৰী বিষয় উত্থাপন কৰিছে: যেতিয়া এটা ভাষা বিলুপ্ত হোৱাৰ পথলৈ গতি কৰে, তেতিয়া কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ? এই ডকুমেণ্টৰীখনত উজনি অসমৰ অতি কমসংখ্যক লোকে ব্যৱহাৰ কৰা 'খাময়াং' ভাষাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । 'টাই-কাডাই' (Tai-Kadai) ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত খাময়াং ভাষাটো বৰ্তমান বিলুপ্তপ্ৰায় বুলি গণ্য কৰা হয় । এই ছবিখনে খাময়াং সমাজৰ একাংশ সক্ৰিয় কৰ্মীয়ে ভাষাটো নিজৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ আৰু ইয়াক পুনৰ জীয়াই তুলিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাক অনুসৰণ কৰিছে ।
তথ্যচিত্ৰখনত দেখুওৱা হৈছে কেনেকৈ যুৱ প্ৰজন্মই সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ পৰা খাময়াং ভাষা শিকিছে, গীত চৰ্চা কৰিছে আৰু নাটক মঞ্চস্থ কৰিছে । ছবিখনত আশীৰ উৰ্ধৰ বয়োবৃদ্ধ খাময়াং ভাষী লোক ভুগেশ্বৰ থাওমুঙৰ লগতে মেলব'ৰ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশিষ্ট ভাষাবিদ ষ্টিফেন ম’ৰেকো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । এইদৰে, এই ডকুমেণ্টৰীখনে ভাষা সংৰক্ষণক এটা জীৱন্ত সামাজিক আন্দোলন হিচাপে দাঙি ধৰিছে; য’ত পুৰণি স্মৃতি, সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন আৰু এক প্ৰজন্মৰ পৰা আন এক প্ৰজন্মলৈ ভাষাৰ হস্তান্তৰেই হৈ পৰিছে জীয়াই থকাৰ মূল আহিলা ।
এই তিনিওখন তথ্যচিত্ৰৰ নিৰ্বাচনে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ অসমীয়া তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ এক অসাধাৰণ আৰু বৈচিত্ৰ্যময় পৰিসৰক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কেৰালাৰ এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ হোৱা এই নিৰ্বাচন কেৱল তিনিজন পৰিচালকৰ ব্যক্তিগত সাফল্যই নহয়, ই প্ৰমাণ কৰে যে অসমৰ তথ্যচিত্ৰ পৰিচালকসকলে একে সময়তে স্থানীয় আৰু বিশ্বজনীন বিষয়সমূহক স্পৰ্শ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সক্ষম । তেওঁলোকে নিজৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াইছে: হিংসাৰ পিছত সমাজে কেনেকৈ নিজক পুনৰ গঢ়ি তোলে, মানুহে নিজৰ সাংস্কৃতিক অতীতক কেনেকৈ মনত ৰাখে আৰু একগোট হৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা এটা বিলুপ্তপ্ৰায় পৰিচয়ক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পৰা যায় ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ জীয়ৰী ৰীমা দাসৰ আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা, ২০২৬ চনৰ IFFM ত পুৰস্কৃত 'নট এ হিৰো'