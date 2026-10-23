আক্ৰমণ-ভাবুকিয়ে বলীউডক লগ এৰা নাই : এইবাৰ আহিল অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ধমক

আক্ৰমণ-ভাবুকিয়ে বলীউডক লগ এৰা নাই : এইবাৰ আহিল অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ধমক
এই ই-মেইল কোনে প্ৰেৰণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য সদৰী কৰা নাই ৷
By ANI
Published : October 23, 2026 at 5:28 PM IST
মুম্বাই(মহাৰাষ্ট্ৰ): বিপদে লগ এৰা নাই বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ ৷ এইবাৰ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনে ভাবুকিৰে ভৰা এক ই-মেইল লাভ কৰিছে ৷ এই ই-মেইলটোত অভিনেতাগৰাকীৰ বাংলোটো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ধমকি দিয়া হৈছে বুলি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, অভিনেতাগৰাকীৰ মুম্বাইত দুটাকৈ বাংলো আছে ৷ জলসা আৰু প্ৰতীক্ষা নামৰ বাংলো দুটাৰ কোনটোত এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ ধমকি প্ৰদান কৰা হৈছে, সেয়া অৱশ্যে এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ এই ই-মেইল কোনে প্ৰেৰণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
আনহাতে, অভিনেতাগৰাকীৰ লগতে শুকুৰবাৰে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা-কুৰ্লা কমপ্লেক্স (বিকেচি) এলেকাস্থিত এখন বিদ্যালয়েও একে ধৰণৰে এক ই-মেইল লাভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই ই-মেইলৰ উৎস বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
Mumbai | A school located in the BKC area of Mumbai has received an email threatening to target Amitabh Bachchan's bungalow. Further investigation underway: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 23, 2026
মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, পূৰ্বে বৃহৎ মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ে এনেধৰণৰে এটা ধমকিৰে ভৰা ই-মেইল লাভ কৰিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে ততালিকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে যদিও কোনোধৰণৰ সন্দেহজনক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷
ভাবুকিৰে ভৰা ই-মেইলটো লাভ কৰাৰ পিছতে মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ে তন্ন-তন্নকৈ কাৰ্যালয় চৌহদত পৰীক্ষা চলাই যদিও সন্দেহজনক কোনো তথ্য লাভ নকৰিলে ৷ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই কথা পূৰ্বেও সদৰী কৰিছিল ৷
চলিত বৰ্ষৰ ২০ মাৰ্চত মুম্বাই প্ৰেছ ক্লাবে প্ৰায় একেধৰণৰে ভাবুকিৰে ভৰা এটা ই-মেইল লাভ কৰিছিল ৷ এই ই-মেইলটোত প্ৰেছ ক্লাব চৌহদস্থিত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত বিষাক্ত গেছেৰে ভৰ্তি কেইবাটাও সৰু সৰু বোমা স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ এই বোমাকেইটা দিনৰ ১ বজাত বিস্ফোৰিত হ’ব বুলিও ই-মেইলটোত উল্লেখ কৰা হৈছিল ।
এই ইমেইলটো নিজকে নীৰজা আজমল খান বুলি পৰিচয় দিয়া এজন লোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ প্ৰেছ ক্লাব চৌহদৰ ভিতৰত ৪২ টা বিষাক্ত গেছেৰে ভৰ্তি ক্ষুদ্ৰ যন্ত্ৰ স্থাপন কৰা বুলি লোকজনে দাবী কৰিছিল ৷
সেই ই-মেইলটোত এই কথাও উল্লেখ আছিল, ‘‘আমি কইম্বটোৰৰ মুছলমানসকলে এটা তিতা সত্য উপলব্ধি কৰিবলৈ লৈছো ৷ উদয়ানিধিৰ চতুৰ পৰিয়ালসমূহে আমাক কেবল ভোট বেংক হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ আমাক সুৰক্ষা দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে আমাক শাস্তিহে দিছে ৷ যোৱাটো নিৰ্বাচনত ডিএমকেক সমৰ্থন কৰা আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ সেই নেতাসকলকেই এতিয়া 'ইউএপিএ'ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ যেতিয়া আমি এই কথা উদঙাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, তেতিয়াই তামিলনাডুৰ সংবাদ মাধ্যমে আমাক বাধা প্ৰদান কৰিছিল ৷ সেইবাবেই আমি আপোনাৰ ৰাজ্যলৈ আহিছিলো, কিন্তু আপুনিও আমাক নিৰাশ কৰিছে ।’’
অৱশ্যে ই-মেইলটোত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল যে কোনো লোকৰ ক্ষতিসাধন হোৱাটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয় ৷ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য মাথোঁ সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰাটোহে ৷ যাৰ বাবে অট্টালিকাটো খালী কৰিবলৈও ই-মেইলটোত উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে বলীউডৰ আন এগৰাকী অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফক লক্ষ্য কৰি অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল ৷ অমিতাভ বচ্চনৰ দৰে জনপ্ৰিয় তাৰকা অভিনেতাগৰাকীয়ে এনে ভাবুকিৰে ভৰা ই-মেইল লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: হঠাৎ প্ৰতিবাদৰ আশংকা ! দিল্লীত ৩১ অক্টোবৰলৈকে ২৭৩টা চিএপিএফ কোম্পানী সক্ৰিয়