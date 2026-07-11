সংগীতত প্ৰযুক্তিৰ অপপ্ৰয়োগ! ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ সুনীধি চৌহানৰ

সংগীতত প্ৰযুক্তিৰ অপপ্ৰয়োগ! ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ সুনীধি চৌহানৰ
সুনিধি চৌহানে কিয় এৰিলে ৰিয়েলিটী শ্ব’? কাৰণ জানিলে আপুনিও আচৰিত হ’ব !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 12:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সুনীধি চৌহানে এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কিয় ৰিয়েলিটী শ্ব’সমূহৰ পৰা আঁতৰি আহিল, সেই বিষয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । বিশিষ্ট অভিনেতা শেখৰ সুমনৰ সৈতে হোৱা ‘শেখৰ টুনাইট’ নামৰ কথা-বতৰাৰ অনুষ্ঠানটিত তেওঁ এই কথা জানিবলৈ দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়— "এইখন মোৰ বাবে সঠিক ঠাই নহয়"।
অনুষ্ঠানটিৰ সময়ত সঞ্চালক শেখৰ সুমনে আঙুলিয়াই দিছিল যে, সুনীধিয়ে বিতৰ্কৰ পৰা সদায় আঁতৰি থকাৰ এক সচেতন সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে আৰু আজিকালি তেওঁক কোনো ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ বিচাৰক হিচাপেও দেখা পোৱা নাযায় । এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰি সুনীধিয়ে কয়, "মই অতি দীঘলীয়া সময় ধৰি এই শ্ব’সমূহৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলোঁ । কিন্তু পিছলৈ মই এই কাম বন্ধ কৰি দিলোঁ, কাৰণ মোৰ অনুভৱ হ’ল যে— এইখন মোৰ বাবে সঠিক ঠাই নহয় ।"
যেতিয়া সঞ্চালক শেখৰ সুমনে সুধিছিল যে, কি পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক এই সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য কৰিলে, তেতিয়া সুনীধিয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে, বৰ্তমান সময়ত প্ৰকৃত সংগীত নিৰ্মাণ আৰু টেলিভিছনৰ ৰিয়েলিটী শ্ব’সমূহৰ মাজৰ সূক্ষ্ম সীমাৰেখাডাল নোহোৱা হৈ পৰিবলৈ ধৰিছে । সুনীধিয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "এইটো বৰ দুখৰ কথা । আগতে গানত এটা বিশেষ প্ৰভাৱ বা ইফেক্ট আনিবলৈ ‘অ’ট’-টিউন’ বা ‘মেল’ডাইন’ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু আপুনি এটা ৰিয়েলিটী শ্ব’ত সেইটো কৰিব নোৱাৰে, য’ত আপুনি সম্পূৰ্ণ বাস্তৱিক আৰু সৎ হোৱাৰ কথা থাকে । যেতিয়া প্ৰযুক্তিৰ সেই ব্যৱহাৰটো ৰিয়েলিটী শ্ব’সমূহলৈ স্থানান্তৰিত হ’ল, মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে এই যাত্ৰা অন্য দিশলৈ গতি কৰিছে... যাৰ অংশ মই হ’ব নোৱাৰোঁ ।"
কথা-বতৰাৰ সময়ত, শেখৰ সুমন আৰু সুনীধি চৌহানে লাইভ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত শিল্পীসকলে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিসমূহৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
সঞ্চালক শেখৰে কে.কে আৰু চনু নিগমৰ দৰে প্ৰখ্যাত গায়কসকলৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ ঘটা তেনে কিছুমান অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ সুনীধিক সোধে যে, তেওঁ কেতিয়াবা মঞ্চত থকা অৱস্থাত এনে কোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে নেকি ? সুনীধিয়ে নিজৰ ভাগ্যক ধন্যবাদ জনাই কয় যে, তেওঁৰ সৈতে কেতিয়াও এনে ঘটনা ঘটা নাই ।
গায়িকাগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়ে, "মই বৰ ভাগ্যৱান কাৰণ আজিলৈকে মই মোৰ সৈতে এনে ধৰণৰ আচৰণ হোৱা দেখা নাই । মানুহে মোক বহুত মৰম দিছে... কেৱল মৰমেই নহয়, তেওঁলোকে মোক সন্মানো কৰে ।" উল্লেখ্য যে, ‘শেখৰ টুনাইট’ৰ এই বিশেষ খণ্ডটো ইউটিউবত উপলব্ধ ৷
লগতে পঢ়ক : মনোৰঞ্জন জগতত হিন্দী ভাষাৰ অৱনতি: শেখৰ সুমনৰ গভীৰ উদ্বেগ