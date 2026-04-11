মহাকালেশ্বৰৰ ভস্ম আৰতি আৰু পবিত্ৰ জ্যোতিৰ্লিংগ দৰ্শন: 'ধূৰন্ধৰ'ৰ অভিনেত্ৰী ছাৰা অৰ্জুনৰ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা
‘‘ইয়াতকৈ ভাল অনুভৱ আন একো নাই !" -মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰত ভস্ম আৰতিৰ আশীৰ্বাদ ল’লে অভিনেত্ৰী ছাৰা অৰ্জুনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 3:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ শনিবাৰে অভিনেত্ৰী ছাৰা অৰ্জুনে উজ্জয়িনীৰ পবিত্ৰ শ্ৰীমহাকালেশ্বৰ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ 'ভস্ম আৰতি'ত অংশগ্ৰহণ কৰে । মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাৰ কথা অতি আবেগিকভাৱে ব্যক্ত কৰে ।
সংবাদ সংস্থা ANI-ক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "মোৰ ক’বলৈ কোনো শব্দ নাই । ভগৱানৰ নিমন্ত্ৰণ আহিল আৰু মই উপস্থিত হ’লোহি । এই পৃথিৱীত ইয়াতকৈ ভাল অনুভৱ আন একো হ'ব নোৱাৰে । মই অতিশয় আনন্দিত ।"
মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানবোৰৰ ভিতৰত ভস্ম আৰতি অন্যতম । এই আৰতি অতি শুভ 'ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত'ত অর্থাৎ পুৱা ৩:৩০ বজাৰ পৰা ৫:৩০ বজাৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হয় । এই বিশেষ সময়ছোৱাত ভক্তসকলে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ ভিৰ কৰে ।
বিশ্বাস কৰা হয় যে এই আৰতিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় আৰু ই অত্যন্ত মংগলদায়ক । পুৱতি নিশা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । প্ৰথমে গাখীৰ, দৈ, ঘিঁউ, চেনী আৰু মৌৰে তৈয়াৰী 'পঞ্চামৃত'ৰে ভগৱানৰ মূৰ্তিক স্নান কৰোৱা হয় ।
ভস্ম আৰতিৰ ৰীতি
পবিত্ৰ স্নানৰ পিছত ভগৱানক ভাঙ আৰু চন্দনৰে সুশোভিত কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ভক্তিমূলক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাজত 'ভস্ম আৰতি' আৰু 'ধূপ-দীপ আৰতি' সম্পন্ন কৰা হয় ৷ আৰতিৰ সময়ত ঢোলৰ শব্দ আৰু শংখধ্বনিৰে সমগ্ৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণ এক গভীৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত নিমজ্জিত হৈ পৰে । এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ দেশ-বিদেশৰ অলেখ ভক্তৰ সমাগম হয় ।
ভগৱান শিৱৰ নামত উৎসৰ্গিত এই মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰটো হিন্দু ধৰ্মৰ বাৰটা জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু ইয়াক অত্যন্ত পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
ছাৰা অৰ্জুনৰ কৰ্মজীৱন
অভিনয় জগতত ছাৰা অৰ্জুন 'ধূৰন্ধৰ' (Dhurandhar) আৰু 'ধূৰন্ধৰ: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar: The Revenge) ছবি দুখনৰ বাবে পৰিচিত হৈ পৰে ।
