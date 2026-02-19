অসমৰ নাট্য-ছবিজগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী পাকিজা বেগমৰ অভিনয় যাত্ৰা

অসমৰ নাট্য-ছবিজগতৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী পাকিজা বেগমৰ অভিনয় যাত্ৰা
প্ৰথম ছবিখনৰ প্ৰস্তাৱ কেনেদৰে লাভ কৰিছিল বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পাকিজা বেগমে ? জনালে এই আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ।
Published : February 19, 2026 at 11:12 AM IST|
Updated : February 19, 2026 at 11:26 AM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া ছবিজগত তথা নাট্যজগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী পাকিজা বেগম । কেইবাখনো ধাৰাবাহিক, ভিচিডি ছবি তথা নাটকত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সাংস্কৃতিক দিশৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল নাটকীয়ভাৱে । 'অভিশপ্ত সংসাৰ' নাটকখনেৰে মঞ্চাভিনয়ৰ পাতনি মেলিছিল তেওঁ । অৱশ্যে অভিনয়ৰ পূৰ্বে নাচিছিল বিহু । ৰংপুৰীয়া বিহুদলৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আছিল পাকিজা বেগম ।
মকুন্দ, অনিৰ্বাণ, হেঙুল আৰু শংকৰদেৱ আদিকে ধৰি বহুকেইখন থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰিছিল পাকিজা বেগমে ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভ্ৰাম্যমাণৰ পৰিৱৰ্তে নিজাববীয়াকৈ এটা অপেছাদাৰী নাট্যগ্ৰুপ 'বা'ৰ জন্ম দিয়ে । অভিনয়ৰ লগতে তেওঁ ভালেমান নাটক পৰিচালনাও কৰিছে । ই টিভি ভাৰতৰে পাকিজা বেগমৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ-
নাটকীয়ভাৱে আৰম্ভ হৈছিল নাটকৰ যাত্ৰা :
অসমীয়া নাট্য তথা অভিনয় জগতত এক সুকীয়া পৰিচয় আছে অভিনেত্ৰী পাকিজা বেগমৰ । সাংস্কৃতিক দিশৰ এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "Aim in life ক লৈ সৰুতে বিদ্যালয়ত ৰচনাহে লিখিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ জীৱনটোত আচলতে কোনো নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য লৈ আৰম্ভ হোৱা নাছিল । কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৰুৰে পৰা আছিল । পঢ়া-শুনা কৰি থকাৰ সময়ত একেবাৰে সৰুতে মোৰ খেল-ধেমালিৰ প্ৰতি খুব এটা আগ্ৰহ আছিল । কাবাডী খুব খেলিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়, "হাইস্কুল পোৱাৰ পাছত কবিতা আবৃত্তি, বিহু নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । নাটকৰ যাত্ৰা নাটকীয়ভাৱে আৰম্ভ হৈছিল । সেই সময়ত আমি হেঙেৰাবাৰীত আছিলোঁ । আমাৰ ওচৰত সেই সময়ত বিশ্বকৰ্মা পূজাত নাটক হৈছিল । ওচৰৰ বাইদেউ এগৰাকীৰ লগত মই নাটকৰ আখৰা চাবলৈ গৈছিলোঁ, আখৰা চাবলৈ যাওঁতে যাওঁতে মোৰ নাটকৰ প্ৰতিটো সংলাপেই মুখস্থ হৈ গৈছিল । সেই নাটকখনত দুটা নাৰী চৰিত্ৰ আছিল, তাৰে এটা চৰিত্ৰত আমাৰ ওচৰৰ বাইদেউজনীয়ে অভিনয় কৰিছিল আৰু আনটোত আন এগৰাকী ছোৱালীয়ে অভিনয় কৰিছিল । হঠাৎ আনগৰাকীৰ কিবা এটা অসুবিধা হোৱাত মই তেওঁৰ স্থানত অভিনয়ৰ সুযোগ পাওঁ । তেনেদৰেই আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰাৰ ।"
কেৱল নাটকেই নহয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পেচাৰ লগত জড়িত হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী :
খুব কম বয়সতে পিতৃহাৰা হৈছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী । সেই সময়ত ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাটোও ইমান ঠিক নাছিল । যাৰ বাবে পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ উপাৰ্জনো কৰিবলগীয়া হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত ঘৰখন মায়ে ধৰিবলগীয়া হৈছিল । মাক সহায় কৰিবলৈ মই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ । সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক টিউচন কৰিছিলোঁ, টাইপিষ্ট হিচাপে ব্যক্তিগত কোম্পানীত কামো কৰিছিলোঁ, যাৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা মই নৈশ কলেজত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ কয়, "সেই সময়ত মই মচলা পেকেজিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মমবাটি প্ৰস্তুতৰ কামো কৰিছিলোঁ । সেই সময়ছোৱাত মই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যিবোৰ সুযোগ মোৰ জীৱনলৈ আহিছিল সেই সকলোখিনিয়ে কৰিছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ব নোৱৰাকৈ মোক সাংস্কৃতিক পথাৰখনে আঁকোৱালি ল'লে ।"
কেনেদৰে প্ৰথম ছবিখনৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছিল :
১৯৯৩ চনত মুক্তি লাভ কৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ পৰিচালিত ছবি ‘হলধৰ’ আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি । এই ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ প্ৰথম ছবিখনৰ প্ৰস্তাৱটো নাটকৰ জৰিয়তেই আহিছিল । এই ছবিখনৰ বাবে অন্য এগৰাকী অভিনেত্ৰীক প্ৰথমে চুক্তিবদ্ধ কৰা হৈছিল । কিন্তু হঠাৎ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাম কৰিব নোৱৰা অৱস্থা হ'ল । সেই সময়ত নিৰ্মাতাসকলে এগৰাকী অভিনেত্ৰী বিচাৰি আছিল । সেই সময়ত 'ছিগাল'ৰ প্ৰথমখন নাটক 'উৰুখা পঁজা'ত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ । সেই নাটকখন চাবলৈ আহিছিল 'হলধৰ' ছবিখনৰ নিৰ্মাতা । সেই নাটকখন চাই মোক ছবিখনত অভিনয়ৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ।"
প্ৰথম ছবিৰ কেইবাবছৰ বিৰতিৰ পাছত অভিনয় কৰিছিল দ্বিতীয়খন ছবিত :
'হলধৰ' ছবিখনত অভিনয় কৰাৰ কেইবাবছৰৰ পাছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে দ্বিতীয়খন ছবিত অভিনয় কৰিছিল । সেই সময়ত ছবিৰ বিপৰীতে নাটক তথা ভ্ৰাম্যমাণত বেছিকৈ ব্যস্ত আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী । পুলক গগৈ পৰিচালিত 'পত্নী' ছবিখন আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা দ্বিতীয়খন ছবি । 'পত্নী' ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, হলধৰ, পত্নী, ৰামধেনু, ৰিচাং আদিৰ দৰে কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নাট্য মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । অভিনয়ৰ বাহিৰেও তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীতো জড়িত । অভিনয়ৰ উপৰিও কেইবাখনো নাটকো পৰিচালনা কৰিছে তেওঁ, ইয়াৰে ভিতৰত শৱ কটা মানুহ, সৰু ধেমালি বৰ ধেমালি, মেনকা, যৌৱন, চৰণ দাস চোৰ আদি উল্লেখ কৰিব পাৰি । বৰ্তমান এখন নতুন নাটকৰ প্ৰস্তুতিত জড়িত হৈ আছে পাকিজা বেগম ।