ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতলৈ সুখবৰ: তিনিখন ব্যতিক্ৰমী নাটকেৰে আহি আছে ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’
বৰঙাবাৰীত আৰম্ভ হ’ল নাটকৰ জোৰদাৰ আখৰা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 1:53 PM IST
মৰিগাঁও: অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতলৈ এক সুখবৰ । সমাগত ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নাট্যদল ‘থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ’ । এই বৰ্ষত দৰ্শকক উপহাৰ দিবলৈ নাট্যদলটোৱে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে হাঁহি-কান্দোন, আৱেগ আৰু বাস্তৱৰ সঁচা প্ৰতিচ্ছবিৰে ভৰা তিনিখনকৈ ব্যতিক্ৰমী তথা সামাজিক নাটক । ইতিমধ্যে মৰিগাঁৱৰ বৰঙাবাৰীত অৱস্থিত থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ স্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত আজিৰে পৰা নাটক কেইখনৰ জোৰদাৰ আখৰা শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰযোজিকা মিনাক্ষী হাজৰিকাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস আৰু প্ৰযোজনাত এইবাৰ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰই অসমৰ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ মন জিনিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি নামি পৰিছে । চলিত বৰ্ষত নাট্যদলটোৱে মঞ্চলৈ আনিবলগীয়া আকৰ্ষণীয় নাট কেইখন হ’ল— চন্দন জ্যোতি ভূঞাৰ ৰচিত ‘এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত’, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰচিত ‘মন বাগিচাৰ মজনু’ আৰু একেগৰাকী নাট্যকাৰৰে আন এখনি আকৰ্ষণীয় সৃষ্টি ‘মোৰ প্ৰেয়সী তোমালৈ’।
প্ৰতিখন নাটকতে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ এইবাৰ মুখ্য চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব অসমৰ অভিনয় জগতৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাশালী তাৰকাক । নাট্যবৰ্ষৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে মঞ্চ কঁপাব জনপ্ৰিয় অভিনেতা আকাশদ্বীপ ডেকা, শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী, সিদ্ধাৰ্থ কলিতা আৰু মোহি বৰাই ।
বৰঙাবাৰীৰ চিৰপৰিচিত আখৰা শিবিৰত এতিয়া শিল্পী আৰু কলা-কুশলীসকলৰ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । প্ৰযোজিকা মিনাক্ষী হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত আকাশদ্বীপ ডেকা আৰু শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে তাৰকাশিল্পীয়ে আকৰ্ষণীয় কাহিনীৰে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰেই এইবাৰো থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰৰ এই তিনিখন বাস্তৱধৰ্মী সামাজিক নাটকে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ দৰ্শকৰ মনত এক গভীৰ আৰু চিৰস্থায়ী সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি আশাবাদী নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ লগতে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ ।
লগতে পঢ়ক : মানুহে একেটা সোৱাদৰে বস্তু খাই থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, ঘৰতে হওক বা আন য’তেই নহওক : চম্পক শৰ্মা